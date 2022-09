TORONTO, le 28 sept. 2022 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un Espace Legacy à son siège social mondial, à la Place de la Banque CIBC, à l'approche de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, qui aura lieu le 30 septembre 2022.

L'Espace Legacy est consacré à l'histoire commune des peuples autochtones et non autochtones du Canada, ainsi qu'à l'importance de la réconciliation économique dans la promotion de la prospérité des Autochtones. L'espace commémoratif répond à l'appel à l'action no92 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et renforce l'engagement de la Banque CIBC à prendre des mesures claires et concrètes pour promouvoir la réconciliation.

« La Banque CIBC s'est engagée à promouvoir la prospérité économique des peuples autochtones, et nous sommes impatients d'utiliser l'Espace Legacy pour favoriser un dialogue ouvert entre les peuples autochtones et non autochtones, a déclaré Victor Dodig, président et chef de la direction, Banque CIBC. Nous continuons à prendre des mesures en vue de la réconciliation, mais il reste encore beaucoup à faire. Nous demeurons déterminés à apporter des changements importants et à appuyer les communautés et les dirigeants autochtones pour bâtir un avenir plus inclusif. »

L'Espace Legacy a été conçu en consultation avec les dirigeants des Premières Nations et les membres d'équipe autochtones, et en partenariat avec le Gord Downie & Chanie Wenjack Fund dans le cadre de son programme Espaces Legacy. La consultation, qui a commencé en 2018 avec la conception de la Place de la Banque CIBC, s'appuie sur l'ancien Espace Legacy CIBC situé à Commerce Court West.

« Les Espaces Legacy offrent aux entreprises et aux organisations la possibilité de faire de la réconciliation une priorité en milieu de travail, a déclaré Sarah Midanik, présidente et cheffe de la direction, Gord Downie & Chanie Wenjack Fund. La Banque CIBC a été l'une des premières entreprises à devenir l'un de nos partenaires des Espaces Legacy, et nous sommes ravis qu'elle lance l'incroyable projet d'agrandissement et d'évolution de son Espace Legacy sur la Place de la Banque CIBC. Ce dernier sera un magnifique rappel de l'engagement continu de la Banque CIBC à prendre des mesures directes qui priorisent et font progresser la réconciliation. Je suis très fière du travail accompli pour créer cet espace puissant au moyen d'un modèle de mobilisation communautaire intégrée, en mobilisant les membres des collectivités autochtones, les intervenants et les employés tout au long du processus. »

Pour donner vie à cet espace, la Banque CIBC a choisi l'Indigenous Design Studio, un bureau spécialisé du cabinet Brook McIlroy.

« L'Espace Legacy est l'occasion de vivre une expérience centrée sur la conception, les matériaux et l'histoire autochtones. L'enceinte en bois sert de présence unificatrice, fait référence aux structures autochtones de la région, procure du réconfort et établit un lien avec la nature. Le calcaire provenant de l'île Manitoulin ancre la pièce à chaque extrémité, offrant une richesse visuelle. Lieu de rassemblement, de cérémonie, de rencontre ou de contemplation, l'Espace Legacy est un outil didactique pour ceux qui veulent en savoir plus; ses matériaux et ses finis sont soigneusement sélectionnés dans le but d'inspirer la conversation, l'apprentissage et l'établissement de relations », a déclaré Ryan Gorrie, directeur, Brook McIlroy.

Voici les principales caractéristiques de l'Espace Legacy :

Un système de CVC conçu pour permettre les cérémonies traditionnelles comme la purification par la fumée;

Des motifs graphiques qui représentent les terres et les eaux de notre territoire commun et nous rappellent notre relation à la terre et entre nous;

Des dessins sur les murs de verre rappellent les noms des signataires de l'Achat de Toronto , qui a marqué la vente de terrains par les Mississaugas de New Credit au Royaume de Grande-Bretagne;

Un plafond en voûte en chêne massif sculpté et orné de rainures en bois plaqué qui s'inspire des pavillons d'enseignement des Anishinaabe et des maisons-longues des villages de Wendat et de Haudenosaunee;

Une table ovale placée au centre de la salle de réunion, inspirée de la pratique des cercles de partage autochtones et conçue pour encourager la tenue de réunions et d'événements qui suivent le même modèle de discussion participative.

