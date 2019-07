La Banque CIBC offre la meilleure expérience bancaire mobile pour les Canadiens selon les classements 2019 de Surviscor

TORONTO, le 4 juill. 2019 /CNW/ - La Banque CIBC offre la meilleure expérience bancaire mobile dans son ensemble sur le marché canadien des services bancaires numériques, selon l'Évaluation scorCard sur les services bancaires mobiles canadiens 2019 de Surviscor. La Banque CIBC a ravi le premier rang, qu'elle avait déjà atteint en 2017, à la Banque Scotia, qui a chuté à la 11e position après son plus récent lancement. Tangerine a repris sa place parmi les trois meilleurs grâce à une deuxième position, tandis que RBC Banque Royale complète le trio d'élite pour la première fois. Coast Capital Savings représente la caisse la mieux classée avec une 4e position, à égalité avec la Banque Nationale.

Classement des services bancaires mobiles

canadiens 2019 de Surviscor 1 Banque CIBC 92 % 2 Tangerine 90 % 3 RBC Banque Royale 88 % 4 Banque Nationale 79 % 5 Coast Capital Savings 79 % 6 Desjardins 71 % 7 TD Canada Trust 68 % 8 Simplii Financial 68 % 9 BMO Banque de Montréal 68 % 10 Conexus Credit Union 67 % 11 Banque Scotia 66 % 12 Meridian Credit Union 58 % 13 motusbank 58 % 14 ATB Financial 57 % 15 Banque Alterna 55 % 16 Vancity 54 % 17 Banque EQB 52 % 18 Banque Manuvie 51 % 19 Blueshore Financial 51 % 20 Caisse Alterna 48 % 21 Motive Financial 43 % 22 HSBC Canada 33 % 23 Banque Laurentienne 18 %

L'évaluation scorCard, qui en est à sa cinquième édition, est l'analyse la plus complète en Amérique du Nord, fournissant une évaluation impartiale de l'expérience client en matière de services mobiles dans son ensemble au sein des institutions bancaires canadiennes. « Les douze derniers mois ont représenté l'une des périodes les plus occupées de notre histoire, en raison des changements majeurs apportés aux plateformes mobiles que les Canadiens utilisent pour leurs besoins bancaires courants, a souligné Glenn LaCoste, président de Surviscor Inc. Nous nous préoccupons du fait que les sociétés mettent trop l'accent sur les caractéristiques de présentation, aux dépens de la fonctionnalité, élément auquel les Canadiens devraient porter attention, puisqu'ils sont très privilégiés d'avoir accès à certaines des meilleures entreprises de services financiers au monde et à un nombre très élevé d'options. Nous félicitons la Banque CIBC pour son engagement continu envers les services numériques de premier plan qui reflète étroitement son expérience en ligne traditionnelle, une lacune au sein d'un grand nombre de sociétés canadiennes parmi les plus importantes », a ajouté M. LaCoste.

Grâce à la méthodologie exclusive de scorCard, on a mesuré 2 600 questions objectives liées à l'usage selon 300 critères relatifs à l'expérience divisés en 23 sous-catégories et 5 catégories principales. En plus de la récompense globale, la Banque CIBC a reçu un prix dans une catégorie et dans sept sous-catégories.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les principales catégories et les résultats, ainsi qu'une analyse plus détaillée des sociétés évaluées, communiquez avec Surviscor à l'adresse www.surviscor.com, par téléphone au 1 866-299-7267 ou par courriel à l'adresse results@surviscor.com.

À propos de Surviscor Inc.

Surviscor est un chef de file nord-américain en analyse et en classement de l'expérience client en matière de services numériques fournis par des entreprises de service au Canada. Les évaluations bien connues de Surviscor sur le courtage et les services bancaires numériques sont appuyées par sa méthodologie exclusive appelée scorCard, qui détermine les MEILLEURES et les PIRES expériences des clients en matière de services numériques. Toutes ses études et analyses servent de points de référence pour les consommateurs et les intervenants sectoriels, en déterminant les offres de services numériques considérées comme étant à la fine pointe par rapport aux normes de l'industrie.

SOURCE Surviscor

Renseignements: Coordonnées : Surviscor Inc., M. LaCoste, Président, Cellulaire : 416 993-1246, info@surviscor.com, www.surviscor.com