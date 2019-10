La Banque CIBC lance une fonctionnalité numérique d'ouverture de compte bancaire unique en son genre pour les propriétaires d'entreprise.

Ce nouveau service simplifie et sécurise l'ouverture de comptes commerciaux de partout et à partir de n'importe quel appareil

TORONTO, le 24 oct. 2019 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE : CM) a annoncé aujourd'hui que les entrepreneurs et les professionnels peuvent désormais ouvrir sur plateforme numérique et en toute sécurité de nouveaux comptes d'opérations d'entreprises CIBC. Ils pourront aussi personnaliser leurs Services bancaires intelligents CIBC pour PME au moyen de leur téléphone cellulaire ou de leur tablette sans avoir à visiter un centre bancaire.

« La Banque CIBC a radicalement simplifié l'expérience d'ouverture de compte pour permettre aux propriétaires d'entreprise de gagner du temps et de se concentrer sur leurs clients et leurs objectifs d'affaires », a affirmé Andrew Turnbull, premier vice-président, Services bancaires aux entreprises, Banque CIBC. « En combinant des solutions numériques hors pair avec le réseau national de services consultatifs fondés sur les relations de la Banque CIBC, nous avons bonifié notre investissement pour soutenir une communauté d'affaires canadienne dynamique et faisant preuve d'un esprit d'entrepreneuriat. »

Cette offre novatrice élimine complètement l'exigence de numérisation et de téléversement d'une documentation d'affaires volumineuse. De plus, elle permet aux clients existants de remplir préalablement et en toute sécurité de nombreux champs de l'application en ouvrant une session à l'aide de leurs identifiants de connexion bancaire. En plus de la commodité d'accès de l'application de partout et en tout temps, chaque client aura accès à des services de « conciergerie » spécialisés en intégration au sein de l'entreprise qui répondront à ses questions et lui offriront du soutien.

En offrant un vaste éventail de comptes commerciaux, y compris les Comptes Croissance de placement Affaires et les comptes bancaires en dollars américains, et en soutenant toutes les structures d'entreprise importantes, y compris celles des propriétaires multiples, un plus grand nombre de clients peuvent tirer profit de cette flexibilité et de ce choix.

« En jumelant les ensembles de comptes commerciaux et les ouvertures numériques de comptes de premier plan de la Banque CIBC, avec notre plateforme de Services bancaires intelligents CIBC pour PME axés sur les conseils et offrant des services de comptabilité infonuagique et d'intégration de la paie, sans oublier nos services consultatifs aux entreprises à l'échelle du pays, la Banque CIBC offre la solution bancaire la plus complète et la plus différenciée aux propriétaires d'entreprise au Canada », a ajouté M. Turnbull.

