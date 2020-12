La Banque CIBC lance un assistant virtuel intelligent pour aider ses clients à effectuer des opérations bancaires en ligne

Les clients peuvent utiliser le produit Watson Assistant propulsé par IBM pour effectuer leurs opérations bancaires et obtenir des réponses à leurs questions plus facilement

TORONTO, le 10 déc. 2020 /CNW/ - Maintenant que les Canadiens utilisent les services bancaires numériques plus que jamais, la Banque CIBC lance Watson Assistant, un assistant virtuel doté d'intelligence artificielle et propulsé par IBM qui agit comme robot conversationnel. L'assistant peut effectuer des opérations bancaires et répondre à des questions sur les services bancaires courants.

Étant le premier du genre à être utilisé parmi les grandes banques canadiennes, l'assistant virtuel de la Banque CIBC est maintenant actif 24 h sur 24 sur la plateforme Services bancaires CIBC en directMD et sera intégré à l'application Services bancaires mobiles CIBCMD en 2021. Les clients peuvent faire appel à Watson Assistant pour envoyer des fonds par Virement InteracMD, payer une facture de façon directe ou anticipée, verrouiller et déverrouiller leur carte de crédit, ou virer des fonds entre comptes. De plus, l'assistant virtuel a la capacité de mettre un client en contact avec un expert financier de la Banque CIBC, au besoin.

« L'assistant virtuel de la Banque CIBC aidera les clients à obtenir des réponses rapidement et à effectuer des opérations plus facilement. Grâce à l'option de clavardage avec notre robot conversationnel, les clients qui, normalement, nous téléphoneraient pour poser leurs questions pourront désormais recevoir des réponses en ligne à portée de main », a déclaré Aayaz Pira, premier vice-président, Services bancaires numériques et Innovation, Banque CIBC.

Voici des exemples de questions qu'un client peut poser au nouvel assistant virtuel :

Quel est le solde actuel de mon compte?

Comment puis-je envoyer de l'argent à ma sœur?

Avant quelle date dois-je effectuer le paiement minimum dû sur ma carte de crédit?

J'ai perdu ma carte de crédit. Que dois-je faire?

Quelle est ma cote de crédit?

Les équipes des services numériques et des technologies de la Banque CIBC ont travaillé en étroite collaboration avec IBM pour développer l'assistant virtuel et l'intégrer pleinement à la plateforme de services bancaires en ligne de l'établissement. Les clients sont donc en mesure d'entrer leurs questions dans la fenêtre de clavardage avec l'assistant virtuel et de recevoir une réponse écrite instantanée, ainsi que des liens et des gadgets logiciels, ce qui devrait les aider davantage dans leurs démarches. En outre, l'assistant utilise des boutons pour assurer une expérience de conversation efficace. Conçu à partir de la stratégie en nuage hybride d'IBM, le système est de nature très évolutive, ce qui permettra d'accélérer l'innovation sur l'ensemble des plateformes numériques de la Banque CIBC.

« L'ajout de ces capacités s'inscrit dans le cadre de nos efforts visant à mettre à profit le numérique pour améliorer davantage l'expérience bancaire de nos clients. Nous continuerons de miser sur cette nouvelle technologie afin d'offrir encore plus de services interactifs et de faciliter l'accès aux services bancaires à distance pour les clients, dans le confort et la sécurité de leur maison », a précisé M. Pira.

