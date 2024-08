Les nouveaux outils d'IA continuent de dynamiser la réalisation de la stratégie axée sur le client et de simplifier les processus

TORONTO, le 15 août 2024 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui le lancement de deux nouveaux outils alimentés par l'IA, CIBC AI pour les membres de son équipe et GitHub CoPilot pour sa communauté de développeurs. Elle vise ainsi à mettre plus d'outils entre les mains des membres de l'équipe CIBC dans le but de mettre en œuvre sa stratégie axée sur le client.

CIBC AI est une plateforme d'IA générative de pointe conçue pour favoriser l'innovation et améliorer la productivité dans l'ensemble de l'organisation. Cet outil d'IA générative personnalisé, conçu par la Banque CIBC à partir de zéro, vise à soutenir les membres de l'équipe grâce à une approche de conception axée sur les tâches. En ayant accès à de multiples modèles de langage puissants, l'effectif de la Banque peut automatiser les tâches récurrentes et se concentrer sur les tâches de plus grande valeur, axées sur le client. Par exemple, les membres de l'équipe peuvent rapidement résumer des documents, générer du matériel de soutien à la suite d'une réunion ou aider à rédiger des courriels et d'autres textes.

« Nous continuons de repérer des occasions d'utiliser les outils d'IA générative de façon réfléchie à l'échelle de notre banque pour nous aider à réaliser notre stratégie axée sur le client, a déclaré Dave Gillespie, vice-président à la direction, Infrastructure, architecture, et modernisation, Banque CIBC. Nous avons mis en place un cadre de gouvernance clair pour guider le développement et l'utilisation de l'IA, ce qui nous permet de mettre plus d'outils alimentés par l'IA entre les mains de notre équipe afin d'améliorer la productivité et de produire des résultats pour nos parties intéressées. »

La phase pilote de l'outil CIBC AI a été lancée à la fin de juillet avec un premier groupe d'employés de la Banque couvrant tous les secteurs d'activité au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Cette phase pilote fournira à la Banque d'importantes données qu'elle utilisera pour appuyer des plans de déploiement plus vastes.

La Banque a également annoncé aujourd'hui qu'elle a choisi GitHub CoPilot pour un déploiement à grande échelle auprès des développeurs de la Banque. GitHub CoPilot aide les développeurs en fournissant des suggestions de code, en automatisant les tâches répétitives et en améliorant l'efficacité globale du codage. Cet outil s'est avéré inestimable pour accélérer les cycles de développement et améliorer la qualité des codes, ce qui en fait un atout essentiel pour notre communauté de développeurs.

« Nos programmes pilotes GitHub ont démontré une augmentation de 10 à 15 % de la productivité au sein de notre communauté de développeurs travaillant sur divers systèmes à l'échelle de l'entreprise, a ajouté M. Gillespie. Cette augmentation de l'efficacité nous permettra d'offrir des solutions novatrices plus rapidement, ce qui, en fin de compte, améliorera l'expérience globale de nos clients. »

