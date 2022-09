TORONTO, le 2 sept. 2022 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle faisait un don de 50 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour soutenir les opérations de secours au Pakistan, à la suite des fortes pluies de mousson et des inondations qui ont causé des milliers de décès et des dommages catastrophiques aux infrastructures partout au pays depuis la mi-juin.

« Les inondations qui ont touché le Pakistan ont détruit des maisons, des cultures, des moyens de subsistance et des infrastructures, laissant des millions de personnes vulnérables et créant un besoin urgent de soutien, a déclaré Stephen Forbes, vice-président à la direction, Raison d'être, Marque et Affaires générales, Banque CIBC. À la lumière de ces événements tragiques, nous nous joignons à nos clients et aux membres de notre équipe pour soutenir les efforts de secours continus partout au pays. »

La Banque CIBC invite les Canadiens à aider les personnes dans le besoin en faisant un don à la Croix-Rouge canadienne. Les fonds amassés lui permettront d'offrir une aide d'urgence essentielle en réponse à cette catastrophe, ainsi qu'aux catastrophes connexes et futures.

La Banque CIBC accepte également les dons publics au Fonds d'urgence pour le Pakistan de la Fondation CIBC, qui aidera à soutenir les organismes humanitaires dans leurs activités de secours, de rétablissement et de résilience au Pakistan.

