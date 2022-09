TORONTO, le 26 sept. 2022 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle fait un don de 250 000 $ pour appuyer les efforts de secours aux sinistrés en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador et aux Îles-de-la-Madeleine (au Québec), à la suite des ravages causés par l'ouragan Fiona, qui a forcé des centaines de milliers de personnes à se déplacer, les a privées d'électricité et a eu des répercussions sur les infrastructures essentielles.

« La destruction causée par l'ouragan Fiona la fin de semaine dernière est sans précédent et a laissé des centaines de milliers de nos concitoyens canadiens dans un besoin d'aide immédiate, a déclaré Laura Dottori-Attanasio, chef de groupe, Services bancaires personnels et PME, Banque CIBC. Nous sommes solidaires des communautés du Canada atlantique et de l'Est du Québec qui doivent faire face à cette situation éprouvante, et nous nous joignons à nos clients et aux membres de notre équipe pour soutenir les activités de rétablissement immédiates. »

Le don se compose d'un montant de 150 000 $ versé à la Croix-Rouge canadienne en réponse à son appel et d'un montant de 100 000 $ qui sera distribué immédiatement à des organismes de bienfaisance locaux afin d'appuyer directement les communautés touchées dans leurs efforts de reconstruction.

De plus, la Banque CIBC offre de l'aide financière, des conseils et du soutien aux clients touchés dans le Canada atlantique et dans l'Est du Québec, notamment :

elle modifiera la période d'amortissement de prêts hypothécaires pour réduire les paiements

elle mettra en place des ententes de paiement spéciales et reports de paiement sur les prêts et les marges de crédit

elle permettra la conversion des points Aventura MD en paiement en espèces pour les cartes de crédit applicables

elle assurera la consolidation de dettes pour des versements plus faciles à gérer

La Banque CIBC encourage tous les clients touchés par ces récents événements ayant besoin d'arrangements financiers souples à composer le 1 888 997-0929 pour parler à un membre de l'équipe CIBC.

La Banque CIBC invite les Canadiens à aider les personnes dans le besoin en faisant un don à la Croix-Rouge canadienne. Les fonds amassés lui permettront d'offrir une aide d'urgence essentielle en réponse à cette catastrophe, ainsi qu'aux catastrophes connexes et futures.

La Banque CIBC accepte également les dons publics au Fonds de secours pour le Canada atlantique de la Fondation CIBC, qui aidera à soutenir de multiples organismes locaux dans leurs activités de secours, de rétablissement et de résilience au Canada atlantique et dans l'Est du Québec.

À propos de la Banque CIBC

