La Banque est reconnue pour son engagement envers un avenir plus sûr, plus équitable et plus durable

TORONTO, le 16 déc. 2022 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) figure à l'indice de durabilité Dow Jones en Amérique du Nord pour la 18e année consécutive, ce qui démontre son engagement continu à assurer un avenir plus durable et équitable. L'indice de durabilité Dow Jones en Amérique du Nord représente une norme largement reconnue de l'industrie afin de mesurer le rendement des entreprises en matière de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

La Banque CIBC, qui s'est classée dans le 91e percentile parmi les banques à l'échelle mondiale, a été reconnue pour son leadership continu en matière de diversité du conseil d'administration, de son expérience et de la durée de mandat de ses membres, ainsi que pour ses pratiques de divulgation et de communication de données sur les questions environnementales et sociales, entre autres.

« La Banque CIBC est fière d'être de nouveau reconnue pour avoir pris des mesures concrètes afin d'appuyer nos ambitions communes pour un avenir plus durable, a déclaré Kikelomo Lawal, vice-présidente à la direction et chef des affaires juridiques de la Banque CIBC. Les institutions financières jouent un rôle essentiel dans l'écosystème ESG. En travaillant de concert avec notre clientèle et tous les intervenants, nous mettons l'accent sur la promotion du changement et la maximisation de notre incidence, tant au sein de notre banque qu'avec les clients et les collectivités que nous servons. »

Voici d'autres initiatives ESG dignes de mention de la Banque CIBC :

La Banque CIBC a établi des cibles de réduction des émissions liées à ses portefeuilles pétrolier et gazier et de production d'électricité d'ici 2030.

Elle est parmi les 10 meilleurs pour ce qui est du financement du secteur des énergies renouvelables en Amérique du Nord i .

. Elle a continué de faire évoluer Carbonplace, un effort conjoint international visant à créer une plateforme technologique novatrice d'achat volontaire de crédits de carbone, en élargissant le réseau des banques pour faire passer le nombre de membres fondateurs de quatre à neuf, et en procédant à la mise en marché de la plateforme, aidant les entreprises à respecter leurs ambitions de carboneutralité.

Quelques autres reconnaissances sectorielles accordées à la Banque CIBC :

Bloomberg l'a incluse dans son indice d'égalité des sexes pour la septième année consécutive.

La Banque CIBC figure au premier rang au Canada pour l'égalité des sexes selon Equileap pour la deuxième année consécutive.

pour l'égalité des sexes selon Equileap pour la deuxième année consécutive. Elle a été reconnue comme étant l'un des meilleurs employeurs pour la diversité au Canada pour une 12e année consécutive.

Pour en savoir plus sur les pratiques de la Banque CIBC en matière de durabilité, consultez le Rapport sur la durabilité 2021.

Pour en savoir plus sur l'indice de durabilité Dow Jones, cliquez ici.

____________________________ i Tableaux de classement des énergies renouvelables en Amérique du Nord par Inframation pour les opérations conclues entre le 1er janvier et le 30 septembre 2022.

