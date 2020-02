La Banque CIBC fait le point sur l'élimination progressive des instruments de fonds propres non admissibles en vertu de la ligne directrice Normes de fonds propres du BSIF

TORONTO, le 26 févr. 2020 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui que, sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation, elle prévoit d'exercer un droit de rachat lié à un événement réglementaire au cours de son exercice 2022 à l'égard de ses billets de première catégorie - Série B d'une valeur de 300 millions de dollars et affichant un taux de 10,25 % émis par Fiducie de capital CIBC (les « billets de première catégorie - Série B ») en circulation, ce qui signifie que ce droit de rachat pourrait être exercé dès le 1er novembre 2021.

Comme l'indique le Rapport annuel CIBC depuis 2011, la Banque CIBC s'attend à exercer son droit de rachat lié à un événement réglementaire au cours de l'exercice 2022 à l'égard des billets de première catégorie - Série B. En vertu de la ligne directrice Normes de fonds propres du BSIF, tout instrument de fonds propres non admissible (notamment les billets de première catégorie - Série B) en circulation au 1er novembre 2021 ne sera pas reconnu comme fonds propres réglementaires.

Les circonstances futures qui relèvent ou non du contrôle de la Banque CIBC, y compris les modifications juridiques et réglementaires généralement applicables qui ont pour effet de rendre conformes les fonds propres réglementaires non admissibles, ainsi que la situation financière de la Banque CIBC et les conditions du marché, peuvent amener la Banque CIBC à modifier ses attentes à l'égard de l'exercice du droit de rachat lié à un événement réglementaire et à divulguer un calendrier mis à jour de rachat lié à un événement réglementaire.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS : De temps à autre, nous formulons des énoncés prospectifs écrits ou oraux au sens de certaines lois en matière de valeurs mobilières, y compris dans le présent communiqué, dans d'autres documents déposés auprès d'organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, et dans d'autres communications. Ces énoncés prospectifs comprennent notamment, mais sans s'y limiter, des énoncés sur notre situation financière, nos priorités, nos cibles, nos objectifs permanents, nos stratégies et nos perspectives. Ces énoncés prospectifs sont assujettis aux risques inhérents et aux incertitudes qui peuvent être de nature générale ou particulière. Divers facteurs, dont nombre sont indépendants de notre volonté, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus dans les énoncés prospectifs, notamment la conjoncture du milieu des affaires et de l'économie mondiale, les changements apportés aux lignes directrices relatives aux fonds propres pondérés en fonction du risque ainsi que leur interprétation, et les modifications à la politique monétaire et économique. Nous ne nous engageons à mettre à jour aucun énoncé prospectif, sauf si la loi l'exige.

Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière de premier rang en Amérique du Nord qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC à l'adresse www.cibc.com/ca/media-centre/index-fr.html.

SOURCE Banque CIBC

Renseignements: Relations avec les investisseurs : Geoff Weiss, SVP, 416-980-5093, [email protected] ; Communications financières et Communications avec les investisseurs : Erica Belling, 416 594-7251, [email protected]