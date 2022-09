TORONTO, le 12 sept. 2022 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui qu'après avoir consulté la communauté, elle fera un don de 30 000 $ à la Nation crie James Smith et de 20 000 $ à la Shock Trauma Air Rescue Service Foundation (STARS) à la suite des récents événements tragiques survenus dans la Nation crie James Smith et les communautés environnantes, notamment Weldon, en Saskatchewan.

Les fonds serviront à répondre aux besoins immédiats des familles directement touchées par ces événements dans la Nation crie James Smith ainsi qu'à soutenir STARS, un service d'ambulance aérienne en Saskatchewan dont les équipes ont prodigué des soins intensifs aux blessés pendant leur transport en hélicoptère vers des hôpitaux partout dans la province.

« Nous soutenons nos clients, les membres de notre équipe et les communautés touchées par la tragédie dévastatrice qui a eu lieu dans la Nation crie James Smith. Nos pensées accompagnent les proches des victimes ainsi que les personnes blessées », a déclaré Stephen Forbes, vice-président à la direction, Raison d'être, Marque et Affaires générales.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 13 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Grâce à la Fondation CIBC et à la culture sincèrement attentionnée de l'Équipe CIBC, nous nous engageons à aider les gens et nos communautés à réaliser leurs idées. Apprenez-en davantage sur notre impact communautaire. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au https://www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

