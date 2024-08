TORONTO, le 7 août 2024 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui une collaboration stratégique avec Creative Destruction Lab (CDL), un organisme sans but lucratif qui vise à habiliter les entreprises à l'aide de l'innovation dans la technologie de l'IA. CDL s'engage à aider les organisations à être prêtes pour l'avenir grâce au développement et à la mise en œuvre de solutions d'IA.

En tant que participante au programme Putting AI to Work (mettre l'IA au travail) de CDL, la banque sera un membre clé d'une cohorte composée d'organisations de premier plan de divers secteurs de l'économie canadienne, toutes axées sur l'intégration responsable de l'IA au sein de leurs entreprises afin d'en faire plus pour les parties intéressées. La banque aura accès à des apprentissages avancés et continus de chefs de file et d'experts de l'industrie axés sur les systèmes et la mise en œuvre de l'IA transformatrice.

« Le fait de travailler avec Creative Destruction Lab donne à la Banque CIBC une occasion unique de collaborer avec les chefs de file de l'industrie pour faire avancer notre approche de l'IA et la façon dont elle peut être mise à profit pour mettre en œuvre notre stratégie axée sur le client, a déclaré Dave Gillespie, vice-président à la direction, Infrastructure, architecture et modernisation, Banque CIBC. Nous sommes déterminés à opérationnaliser les occasions que l'IA présente, et à le faire de façon réfléchie avec la bonne gouvernance, afin d'ajouter de la valeur pour les clients et d'améliorer l'expérience des membres de notre équipe. »

Ensemble, la cohorte participera à un programme complet de 12 mois conçu pour faciliter l'élaboration et le partage de pratiques exemplaires, offrant une occasion unique de repérer de nouvelles gammes de produits générateurs de revenus, de créer des avantages concurrentiels, et d'accroître l'efficacité commerciale au sein de l'écosystème canadien de l'IA.

« Au cours des deux dernières années, nous avons été témoins d'une explosion cambrienne de solutions d'IA standard, le défi lié l'établissement des priorités est venu effacer le défi qui était auparavant la rareté, a déclaré Sonia Sennik, directrice générale de Creative Destruction Lab. Nous sommes ravis d'accueillir la Banque CIBC dans le cadre du programme Putting AI to Work de CDL et de permettre à la banque de sélectionner et de mettre rapidement en œuvre les meilleures solutions d'IA et d'assurer des gains de productivité tangibles. »

« Cette collaboration est une nouvelle étape progressive dans l'engagement de la Banque CIBC à reconnaître le potentiel de transformation de l'IA, et nous sommes fiers de travailler avec CDL alors que nous continuons d'intégrer cette technologie dans nos opérations afin de mieux servir nos clients et d'améliorer notre efficacité », a conclu M. Gillespie.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, de Marchés des capitaux, et des Services financiers directs, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/.

À propos de Creative Destruction Lab

Creative Destruction Lab (CDL) est une organisation à but non lucratif qui propose un programme axé sur des objectifs pour les entreprises scientifiques et technologiques en phase d'amorçage et massivement extensibles. Son programme de neuf mois permet aux fondateurs de ces entreprises d'apprendre d'entrepreneurs expérimentés, augmentant ainsi leurs chances de réussite. Fondé par le professeur Ajay Agrawal en 2012 à la Rotman School of Management de l'Université de Toronto, le programme s'est étendu à 13 sites dans sept pays : Oxford, Seattle, Paris, Atlanta, Madison, Vancouver, Calgary, Montréal, Halifax, Berlin, Estonie et Melbourne. La commercialisation réussie de la science et de la technologie de pointe réalisée dans le cadre du programme a mené à la création d'une valeur en actions de plus de 35 milliards de dollars.

SOURCE CIBC

Beth McKay, Communications et affaires publiques CIBC, 416 552-1391 ou [email protected] Amarpreet Kaur, Creative Destruction Lab, [email protected]