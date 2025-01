TORONTO, le 22 janv. 2025 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui qu'elle rachètera en totalité ses débentures subordonnées à taux variable échéant en 2085 (les « débentures »). La Banque a avisé les porteurs des débentures qu'elle rachètera la totalité du capital impayé de 9 750 000 $ US des débentures le 28 février 2025 (la « date de rachat »).

Les débentures seront rachetées à la date de rachat pour un montant total de 10 011 865,50 $ US, ce qui représente un prix de rachat de (i) 1 000 $ US par tranche de 1 000 $ US du capital et (ii) tous les intérêts courus et impayés jusqu'à la date de rachat exclusivement.

Conformément aux modalités de l'acte de fiducie régissant les débentures, la Banque CIBC a reçu l'approbation du Bureau du surintendant des institutions financières pour racheter toutes les débentures.

Les propriétaires véritables des débentures sont invités à communiquer avec leur courtier en placement s'ils ont des questions au sujet de ce rachat.

Un mot sur les énoncés prospectifs

De temps à autre, nous formulons des énoncés prospectifs écrits ou oraux au sens de certaines lois en matière de valeurs mobilières, y compris dans le présent communiqué, dans d'autres documents déposés auprès d'organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, et dans d'autres communications. Ces énoncés comprennent, sans s'y limiter, des déclarations au sujet du rachat des débentures. Ces énoncés sont par nature assujettis à des risques et à des incertitudes qui peuvent être d'ordre général ou spécifique. Divers facteurs, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus dans les énoncés prospectifs, notamment la conjoncture du milieu des affaires et de l'économie mondiale, les changements apportés aux lignes directrices relatives aux fonds propres pondérés en fonction du risque et leur interprétation, et les modifications à la politique monétaire et économique. Nous ne nous engageons à mettre à jour aucun énoncé prospectif, sauf si la loi l'exige.

