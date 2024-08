Les postes dans les domaines des données, de l'analyse avancée et de l'IA renforceront les talents technologiques de la banque au cours des 12 prochains mois

TORONTO, le 6 août 2024 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui son intention d'embaucher plus de 200 personnes dans des rôles liés aux données et à l'intelligence artificielle (IA) au cours des 12 prochains mois, alors qu'elle continue de tirer parti des capacités en matière d'IA pour poursuivre la mise en œuvre de sa stratégie axée sur le client.

« Nous croyons fermement que l'utilisation réfléchie de l'IA renforcera l'élan que nous avons à l'échelle de notre banque pour ce qui est de répondre aux besoins de nos parties prenantes et de mettre en œuvre notre stratégie de croissance axée sur le client, a déclaré Christina Kramer, chef de groupe, Technologie, infrastructure et innovation, Banque CIBC. C'est le bon moment de renforcer notre base de talents en embauchant et en perfectionnant nos compétences dans des postes axés sur les données et l'IA, alors que nous tirons parti de cette nouvelle technologie pour en faire plus pour nos clients et offrir une meilleure expérience aux membres de l'équipe. »

L'une des priorités des nouveaux employés sera de poursuivre le développement de solutions d'IA résilientes et dignes de confiance à l'échelle de la banque, qui compte divers cas d'utilisation de l'IA en cours de développement. La Banque CIBC tire parti depuis longtemps de l'IA dans des fonctions clés, y compris des mises en œuvre existantes comme des modèles sophistiqués de gestion des risques, de gestion de la fraude et de sécurité de l'information.

Alors que les nouvelles solutions d'IA générative continuent d'évoluer, la banque a mis en œuvre plusieurs programmes pilotes qui intègrent la fonctionnalité d'IA générative. Ces nouveaux employés permettront à la Banque CIBC d'opérationnaliser l'IA à grande échelle, d'améliorer l'expérience des clients et des membres de l'équipe, et de continuer à bâtir la gouvernance et les lignes directrices qui encadrent le fonctionnement de l'IA.

« Les talents en IA sont en demande dans l'ensemble de l'industrie, et nous avons une proposition de valeur convaincante pour encourager les talents à rejoindre notre solide équipe de professionnels qui ont établi des capacités d'IA au sein de notre banque et mis en place la bonne gouvernance et la bonne structure autour de l'IA. Nous avons ainsi l'assurance de l'utiliser de façon réfléchie afin de mettre en œuvre notre stratégie d'affaires, a ajouté M. Kramer. Le renforcement de nos équipes responsables des données et de l'IA est une occasion de continuer à transformer notre façon de travailler et d'interagir avec nos clients, tout en améliorant notre productivité et notre efficacité. »

En tant qu'un des principaux employeurs de choix, la Banque CIBC est reconnue pour ses engagements et les progrès réalisés pour aider les membres de l'équipe, les clients et les collectivités à concrétiser leurs ambitions, notamment avec les reconnaissances suivantes :

Le prix de la Réconciliation avec les peuples autochtones et le Prix Innovation dans le contexte des Prix de réalisation pour l'équité en emploi de 2024, qui reconnaissent les employeurs qui font preuve de réalisations exceptionnelles dans la mise en œuvre de l'équité en matière d'emploi dans leur milieu de travail;

Employeur le plus écologique du Canada pour 2024; la banque reçoit ce prix de MediaCorp Canada pour la troisième année consécutive, soulignant l'engagement de la Banque CIBC envers sa responsabilité environnementale et ses efforts pour créer une culture du développement durable au sein de la banque et de la collectivité en général;

La Banque CIBC figure pour une quatrième année consécutive au premier rang des sociétés canadiennes les plus favorables à l'égalité des sexes selon le rapport annuel mondial et classement en matière d'égalité des sexes d'Equileap. La banque se classe également parmi les cinq premières sociétés en Amérique du Nord à ce chapitre.

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, de Marchés des capitaux, et des Services financiers directs, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/.

