La cueillette en personne sans frais est maintenant offerte dans plus de 40 pays

TORONTO, le 29 août 2022 /CNW/ - Afin de faire gagner du temps aux clients, de leur assurer une expérience plus commode et d'éliminer les obstacles à l'envoi de fonds à l'étranger ou à la réception de fonds étrangers, l'expansion du service Virement de fonds mondial (VMF) a été annoncée sur CIBC aujourd'hui. Dans le cadre de cette expansion, il sera possible d'effectuer la cueillette d'espèces en personne par l'intermédiaire de MoneyGram, un chef de file mondial dans l'évolution des paiements pair-à-pair numériques, ce qui rend possible les virements de fonds dont on peut effectuer la cueillette la journée même et sans frais dans plus de 40 pays.

« Pour de nombreux clients, il peut être difficile d'envoyer de l'argent à l'étranger à des proches, le destinataire devant souvent récupérer les fonds en espèces », a indiqué Vineet Malhotra, directeur général et chef, Groupe Solutions de rechange et Groupe Solutions Détail à la Banque CIBC. « En améliorant l'accès aux virements de fonds internationaux et les capacités connexes grâce à des solutions novatrices, comme collaborer avec MoneyGram pour rendre possible la cueillette en personne, nous assurons une plus grande commodité et des opérations plus rapides pour nos clients. »

La cueillette en personne de l'argent envoyé avec Virement de fonds mondial CIBC est offerte dans plus de 40 pays, notamment l'Inde, les Philippines, le Sri Lanka, le Mexique et la Jamaïque. Ce service fonctionne efficacement en fournissant le numéro de référence MoneyGram par courriel à l'expéditeur en quelques minutes. Le destinataire a besoin du même numéro de référence pour effectuer la cueillette des fonds le jour même.

On estime que plus des deux tiers du marché des remises sont soutenus par la cueillette en personne, et la Banque CIBC est la première grande banque canadienne à offrir cette fonction sans frais d'opération. Grâce à Virement de fonds mondial CIBC, les clients peuvent envoyer jusqu'à 2 000 $ par opération et jusqu'à 2 999,99 $ en 24 heures.

« Nous sommes très heureux d'annoncer notre plus récente intégration de partenaire réussie, cette fois-ci avec la Banque CIBC. », a déclaré Grant Lines, agent principal des recettes chez MoneyGram. « Par l'intermédiaire de notre plateforme moderne, mobile et reposant sur une interface de programmation, la Banque CIBC a été en mesure de facilement se connecter à notre réseau mondial et d'offrir des services élargis à ses clients. »

Le service Virement de fonds mondial CIBC, lancé en 2015, offre aux clients une façon simple, rapide et abordable d'envoyer de l'argent à l'étranger grâce à de multiples modes de paiement et de réception novateurs, y compris la possibilité de virer des fonds au moyen de cartes de crédit CIBC admissibles afin d'obtenir des primes. Les caractéristiques du service Virement de fonds mondial CIBC comprennent ce qui suit :

Aucuns frais de virement et la possibilité d'envoyer de l'argent dans plus de 120 pays

Des taux de change concurrentiels

Une commodité en ligne et la possibilité d'envoyer un VFM par l'intermédiaire de l'application Services bancaires mobiles CIBC MD ou de Services bancaires CIBC en direct MD

ou de Services bancaires CIBC en direct Une limite de virement de 50 000 $ toutes les 24 heures pour un compte bancaire, la cueillette en personne, le déboursement par carte et d'autres options

Des virements effectués la journée même grâce à la cueillette en personne; la plupart des virements entre banques sont reçus dans un délai d'un jour ouvrable

Offres de remise en argent et de réduction de taux

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 13 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/.

À propos de MoneyGram

MoneyGram International, Inc. (NASDAQ:MGI), un chef de file mondial dans l'évolution des paiements pair à pair, offre des solutions financières novatrices pour relier les collectivités partout dans le monde. Grâce à une stratégie axée sur la raison d'être visant à regrouper les mouvements de fonds, à une solide culture d'innovation dans le domaine de la technologie financière et à des fonctions de premier plan axées sur les clients, MoneyGram a pris de l'expansion ces cinq dernières années et sert maintenant plus de 150 millions de personnes. L'entreprise tire parti de sa plateforme moderne, mobile et reposant sur une interface de programmation, et collabore avec les plus grandes marques du monde pour servir les consommateurs par l'intermédiaire de son canal numérique directement destiné aux consommateurs, de son réseau mondial de détail et de ses activités de financement intégrées pour les entreprises. MoneyGram est également un chef de file dans l'innovation en matière de paiements transfrontaliers et de règlements fondés sur la chaîne de blocs. Pour en savoir plus, visitez le site ir.moneygram.com (en anglais seulement), suivez @MoneyGram sur les médias sociaux et explorez le site Web et l'application mobile sur www.moneygram.com/mgo/ca/fr/.

SOURCE CIBC

Renseignements: Deborah Rowe, 416-586-7019 / [email protected]