TORONTO, le 10 mars 2023 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui une nouvelle offre de financement durable en collaboration avec Exportation et développement Canada (EDC) pour aider les entreprises canadiennes axées sur l'exportation à faire la transition vers des activités commerciales plus durables.

Le programme pilote de garantie de financement durable est une solution de partage des risques visant à faciliter les activités de prêt qui contribuent à la décarbonisation de l'économie. Il fournira jusqu'à 1 milliard de dollars de financement au cours des trois prochaines années. Grâce à ce programme de garantie de financement durable, la Banque CIBC renforce son travail continu avec EDC et fait progresser ses efforts en matière de durabilité.

« Nous sommes déterminés à soutenir nos clients dans leur cheminement vers le développement durable et le fait d'offrir le programme de garantie de financement durable aidera les entreprises canadiennes à accéder aux capitaux dont elles ont besoin pour réduire leur empreinte carbone, a déclaré Siddharth Samarth, directeur général et chef, Finance durable, Marchés des capitaux, CIBC. Nous travaillons de concert avec nos clients et nos parties prenantes afin de favoriser le changement au sein de nos collectivités et de réaliser nos ambitions communes pour un avenir plus durable. »

« La CIBC est un partenaire précieux et de longue date d'EDC. Son engagement à l'égard de cette initiative nous permettra de continuer à travailler ensemble pour aider les entreprises canadiennes à être concurrentielles sur les marchés étrangers, a déclaré Lorraine Audsley, première vice-présidente et chef du développement durable, EDC. Nous reconnaissons tous deux qu'il est urgent de faire la transition vers des pratiques à faibles émissions de carbone pour lutter contre les changements climatiques. En misant sur notre projet pilote de garantie de financement durable, nous pouvons aider plus d'entreprises à investir dans des activités durables pour atteindre leurs objectifs en matière d'énergie et de réduction des émissions de carbone. Ensemble, nous aiderons les entreprises canadiennes à prospérer sur la scène internationale alors que le monde se tourne vers un avenir plus durable. »

Les récents efforts de la Banque CIBC envers l'accélération de la lutte contre les changements climatiques comprennent ce qui suit :

D'ici 2030, engagement de mobilisation de 300 milliards de dollars en finance durable axé sur la résolution de problèmes environnementaux et sociaux et la promotion de la durabilité.

Engagement de 100 M$ dans des sociétés en commandite à l'appui de fonds pour les technologies climatiques et la transition énergétique.

Lancement de Carbonplace, une nouvelle plateforme technologique pour le marché volontaire du carbone qui vise à aider les entreprises à réaliser leurs objectifs de carboneutralité, dans le contexte d'un effort conjoint des grandes banques mondiales à l'échelle internationale.

Pour en savoir plus sur l'approche de carboneutralité de la Banque CIBC, visitez le site : https://www.cibc.com/fr/about-cibc/corporate-responsibility/net-zero-ambition.html

