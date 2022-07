La Banque CIBC augmente son taux préférentiel

TORONTO, le 13 juill. 2022 /CNW/ - La Banque CIBC (CM aux Bourses de Toronto et New York) a annoncé aujourd'hui qu'elle augmente son taux préférentiel canadien de 100 points de base, qui passera de 3,7 % à 4,7 %, à compter du jeudi 14 juillet 2022.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier rang qui compte 13 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC https://cibc.fr.mediaroom.com/

SOURCE CIBC

Renseignements: Kira Smylie, Communications et affaires publiques, [email protected], 416 980-2949.