TORONTO, le 15 nov. 2021 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui le lancement de la Fondation CIBC, qui servira à faire progresser l'équité sociale et économique en rendant toute possibilité plus accessible pour les collectivités défavorisées au Canada. Pour atteindre cet objectif, la banque a fait des dons d'un montant total de 70 M$ au cours de l'exercice 2021 pour lancer la fondation, et prévoit faire passer ce montant à 155 millions de dollars au fil du temps. Puisqu'il s'agit d'une initiative nord-américaine, la banque annonce également son intention de lancer la fondation aux États-Unis au cours de la prochaine année.

« La Fondation CIBC illustre à merveille notre raison d'être à l'œuvre en aidant à concrétiser les idées de nos clients et de nos collectivités », a indiqué Victor Dodig, président et chef de la direction de la Banque CIBC. « Une économie inclusive qui offre des possibilités à tous stimule notre société et profite à tous. La Fondation CIBC concrétise la conviction sincèrement attentionnée qu'a notre banque que, lorsqu'une collectivité unit ses efforts autour d'une vision commune, elle peut surmonter les obstacles et devenir plus unie, plus résiliente et plus prospère, prête à bâtir un avenir durable où chaque idée est une possibilité. »

La banque, qui en est à sa 155e année, soutien depuis longtemps nos collectivités. La Fondation CIBC prendra appui sur cet héritage en concentrant ses efforts sur le financement d'organismes partenaires au Canada qui favorisent de meilleurs résultats liés à l'emploi et l'accès à l'éducation.

Le conseil d'administration de la Fondation CIBC sera composé de deux membres externes, John Ruffolo, fondateur et associé principal de Maverix Private Equity, et Damian Warner, médaillé d'or des Jeux olympiques de 2021. Ils offriront leur expertise et leur expérience personnelle pour aider à orienter les prises de décisions à la fondation.

« Redonner à la collectivité fait partie de notre ADN à la Banque CIBC, et la Fondation CIBC jouera un rôle important en soutenant l'aspect social de nos engagements ESG », a ajouté M. Dodig. « Le lancement de la Fondation CIBC reflète l'histoire de notre banque, qui repose sur le renforcement des collectivités par l'investissement dans l'inclusion et l'accès aux occasions pour tous. »

La Fondation CIBC vise à décaisser au moins 5 % du total de ses actifs chaque année au profit des organismes de bienfaisance, maintenant et à l'avenir. Cela dépasse l'exigence de 3,5 % pour les organismes de bienfaisance au Canada. Les demandes de financement seront acceptées à compter de février 2022. Grâce aux premiers dons de la banque en 2021, la Fondation CIBC sera l'un des principaux fournisseurs de subventions aux organismes de bienfaisance du Canada.

Dans le contexte de l'engagement continu de la banque à créer un avenir où personne n'aura à craindre un diagnostic de cancer, l'Équipe CIBC a recueilli plus de 2 M$ pour la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer tout en célébrant son 30e anniversaire le 3 octobre 2021. De plus, tous les cadres supérieurs de la Banque CIBC feront un don de 500 $ à un organisme de bienfaisance de leur choix dans leur collectivité dans le contexte du Programme de reconnaissance envers les employés, afin de reconnaître les efforts de l'équipe CIBC visant à soutenir les clients pendant la pandémie et les aider à garder le cap sur leurs idées à long terme.

Le 1er décembre, la banque présentera la Journée du miracle de Marchés mondiaux CIBC, sa tradition annuelle de collecte de fonds qui contribue à améliorer la vie des enfants de collectivités défavorisées partout dans le monde. Cette activité a permis de recueillir 5,6 M$ en 2020 et plus de 260 M$ à l'échelle mondiale depuis 1984.

