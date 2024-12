La Banque CIBC annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2024

Les états financiers consolidés annuels audités de 2024 de la Banque CIBC et le rapport de gestion s'y rattachant seront disponibles aujourd'hui à l'adresse www.cibc.com/francais, ainsi que le rapport d'information financière et le rapport sur les fonds propres réglementaires supplémentaires qui comprennent l'information financière du quatrième trimestre. Notre Rapport annuel 2024 se trouve sur le site de SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com. Tous les montants sont libellés en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

TORONTO, le 5 déc. 2024 /CNW/ - La Banque CIBC (CM aux Bourses de Toronto et de New York) a annoncé aujourd'hui ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice clos le 31 octobre 2024.

« En 2024, notre banque a généré des résutats financiers records par la mise en œuvre systématique de notre stratégie client dans l'ensemble des secteurs d'activité et des pays où nous menons des activités, ainsi qu'en tirant parti des relations avec la clientèle pour stimuler la croissance de notre banque et en créant de la valeur pour toutes nos parties intéressées, a déclaré Victor G. Dodig, président et chef de la direction de la Banque CIBC. En 2024, grâce aux membres de l'équipe CIBC, la croissance du nombre net de clients s'est poursuivie, nous avons amélioré nos excellents scores de l'expérience client et nous avons continué de bâtir une culture connectée à l'échelle de la banque pour servir la clientèle. Tous ces efforts ont donné lieu à un levier d'exploitation positif, à une situation de fonds propres avantageuse et à une qualité de crédit élevée pour entreprendre l'exercice 2025 sur une belle lancée. Nous amorçons ce nouvel exercice en mettant l'accent sur nos priorités stratégiques qui consistent à stimuler la croissance dans les segments de la clientèle bien nantie et à valeur nette élevée, à renforcer nos capacités numériques pour le service à la clientèle, à tirer parti de notre plateforme connectée pour faire croître les activités de Gestion des avoirs, de Groupe Entreprises et de Marchés des capitaux, ainsi qu'en développant et protégeant notre banque et en simplifiant ses processus. L'équipe CIBC maintient son engagement envers notre raison d'être, soit d'aider à faire des idées une réalité, en étant au service de la clientèle et en contribuant à la création de collectivités équitables, inclusives et durables. »

Voici quelques-unes des principales réalisations de notre banque en 2024 :

Nous avons accueilli au cours des douze derniers mois plus de 613 000 nouveaux clients nets dans l'ensemble des services aux consommateurs canadiens offerts par la Banque CIBC et la Financière Simplii.

Nous avons obtenu un excellent score de recommandation net au chapitre des services bancaires canadiens et continué de progresser dans des plateformes clés, comme les services bancaires personnels, les services bancaires numériques et les centres de services, en plus d'afficher des résultats supérieurs en lien avec des programmes fortement axés sur les relations de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs au Canada et aux États-Unis.

et aux États-Unis. Nous avons lancé une plateforme d'intelligence artificielle (IA) conçue sur mesure en interne et un projet pilote d'IA générative à l'intention des membres de l'équipe de première ligne, annoncé des plans visant l'embauche de plus de 200 spécialistes des données et de l'IA, élaboré un nouveau cadre de gestion de l'IA d'entreprise et mis sur pied un Bureau de gouvernance de l'IA de l'entreprise alors que nous adoptons une approche réfléchie de déploiement des outils propulsés par l'IA à l'échelle de notre banque.

Nous avons établi une cible provisoire de carboneutralité d'ici 2030 pour notre portefeuille de fabrication automobile, laquelle s'ajoute aux objectifs déjà établis pour nos portefeuilles de pétrole et de gaz et de production d'électricité.

Nous nous sommes classés au deuxième rang des conseillers en placement inscrits du palmarès Top 100 RIA Firms de Barron.

Nous avons été désignés comme la meilleure banque d'investissement au Canada et reconnus pour notre leadership en matière de financement durable sur les plans environnemental et social pour la deuxième année consécutive par le magazine Global Finance, qui nous a récompensés sept fois lors de la remise de ses prix Sustainable Finance Awards.

Points saillants du quatrième trimestre



T4 2024 T4 20231 T3 2024 Variation d'un

exercice à

l'autre Variation

d'un

trimestre à

l'autre Produits 6 617 M$ 5 847 M$ 6 604 M$ +13 % 0 % Résultat net comme présenté 1 882 M$ 1 485 M$ 1 795 M$ +27 % +5 % Résultat net ajusté2 1 889 M$ 1 522 M$ 1 895 M$ +24 % 0 % Résultat avant impôt et provisions ajusté2 2 835 M$ 2 452 M$ 2 939 M$ +16 % -4 % Résultat dilué par action comme présenté 1,90 $ 1,53 $ 1,82 $ +24 % +4 % Résultat dilué par action ajusté2 1,91 $ 1,57 $ 1,93 $ +22 % -1 % Rendement des capitaux propres (RCP) applicables aux

porteurs d'actions ordinaires comme présenté3 13,3 % 11,8 % 13,2 %

RCP ajusté2 13,4 % 12,2 % 14,0 % Marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen3, 4 1,50 % 1,44 % 1,50 % Marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen

(exclusion faite des activités de négociation)3, 4 1,86 % 1,66 % 1,84 % Ratio des fonds propres de première catégorie sous forme

d'actions ordinaires5 13,3 % 12,4 % 13,3 %

1) Certaines informations de 2023 ont été retraitées pour refléter l'adoption de l'IFRS 17. Se reporter à la note 1 des états financiers consolidés de notre Rapport annuel 2024, disponible sur le site SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com, pour plus de précisions. 2) Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions, y compris un rapprochement quantitatif des mesures conformes aux PCGR comme présentées et des charges autres que d'intérêts ajustées et du résultat net ajusté, aux pages 16 à 20, et du résultat avant impôt et provisions ajusté, à la page 21. 3) Se reporter à la section Points saillants financiers du quatrième trimestre pour plus de précisions sur la composition de ces mesures financières. 4) Les soldes moyens correspondent à la moyenne pondérée des soldes de clôture quotidiens. 5) Les ratios de fonds propres sont calculés conformément à la ligne directrice Normes de fonds propres (NFP) du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), laquelle est fondée sur le cadre normatif du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB). Se reporter à la section Gestion des fonds propres de notre Rapport annuel 2024, lequel se trouve sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com.

Les résultats de la Banque CIBC pour le quatrième trimestre de 2024 ont été touchés par les éléments d'importance suivants qui, regroupés, ont donné lieu à une incidence négative de 0,01 $ par action :

un montant de 12 M$ (9 M$ après impôt) au titre de l'amortissement et de la dépréciation des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions;

une reprise de 3 M$ (2 M$ après impôt) en lien avec la cotisation spéciale imposée par la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) aux institutions de dépôt des États-Unis, qui a eu une incidence sur CIBC Bank USA (Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région des États-Unis).

Pour l'exercice clos le 31 octobre 2024, la Banque CIBC a présenté un résultat net de 7,2 G$ et un résultat net ajusté1 de 7,3 G$, par rapport à un résultat net comme présenté de 5,0 G$ et un résultat net ajusté1 de 6,5 G$ pour 2023, ainsi qu'un résultat avant impôt et provisions ajusté1 de 11,3 G$, comparativement à 10,2 G$ pour 2023.

Le tableau suivant présente le résumé de notre rendement en 2024 par rapport à nos principales mesures financières et cibles à moyen terme, soit d'ici les trois à cinq prochains exercices, en supposant un contexte commercial et un cycle de crédit normaux :

Mesure financière Cible à moyen terme Résultats comme

présentés en 2024 Résultats ajustés

en 20241 Croissance du résultat dilué

par action Croissance annuelle de 7 % à 10 %2, 3 TCAC4 sur 3 ans = 1,5 % TCAC4 sur 5 ans = 5,4 % TCAC4 sur 3 ans = 0,8 % TCAC4 sur 5 ans = 4,4 % RCP5 Au moins 16 %2, 3, 6 Moyenne sur 3 ans = 12,6 % Moyenne sur 5 ans = 12,8 % Moyenne sur 3 ans = 13,9 % Moyenne sur 5 ans = 14,0 % Levier d'exploitation5 Positif2, 3 Moyenne sur 3 ans = 0,7 % Moyenne sur 5 ans = 0,7 % Moyenne sur 3 ans = 0,1 % Moyenne sur 5 ans = 0,1 % Ratio des fonds propres de

première catégorie sous forme

d'actions ordinaires Solide réserve par rapport aux exigences réglementaires 13,3 % Ratio de versement de dividendes5 De 40 % à 50 %2, 3 Moyenne sur 3 ans = 54,9 % Moyenne sur 5 ans = 55,4 % Moyenne sur 3 ans = 48,6 % Moyenne sur 5 ans = 49,2 % Rendement total pour

les actionnaires Surpasser le rendement de l'indice

composé S&P/TSX des banques sur une

période mobile de trois et cinq exercices 3 ans 5 ans Banque CIBC : 36,4 % 102,9 % Indice composé S&P/TSX des banques : 21,9 % 63,8 %

Rendement de nos activités essentielles

Points saillants financiers de l'exercice 2024

(en millions de dollars canadiens) E2024 E2023 Variation d'un

exercice à l'autre Services bancaires personnels et PME, région du Canada7





Résultat net comme présenté 2 670 $ 2 364 $ En hausse de 13 % Résultat net ajusté1 2 689 $ 2 409 $ En hausse de 12 % Résultat avant impôt et provisions1 4 881 $ 4 242 $ En hausse de 15 % Résultat avant impôt et provisions ajusté1 4 907 $ 4 302 $ En hausse de 14 %







Groupe Entreprises et Gestion des avoirs,

région du Canada





Résultat net comme présenté 1 938 $ 1 878 $ En hausse de 3 % Résultat net ajusté1 1 938 $ 1 878 $ En hausse de 3 % Résultat avant impôt et provisions1 2 789 $ 2 712 $ En hausse de 3 % Résultat avant impôt et provisions ajusté1 2 789 $ 2 712 $ En hausse de 3 %







Groupe Entreprises et Gestion des avoirs,

région des États-Unis





Résultat net comme présenté 501 $ 379 $ En hausse de 32 % Résultat net ajusté1 600 $ 420 $ En hausse de 43 % Résultat avant impôt et provisions1 1 104 $ 1 226 $ En baisse de 10 % Résultat avant impôt et provisions ajusté1 1 237 $ 1 282 $ En baisse de 4 %







Marchés des capitaux et Services financiers directs





Résultat net comme présenté 1 988 $ 1 986 $ 0 % Résultat net ajusté1 1 988 $ 1 986 $ 0 % Résultat avant impôt et provisions1 2 837 $ 2 767 $ En hausse de 3 % Résultat avant impôt et provisions ajusté1 2 837 $ 2 767 $ En hausse de 3 %

1) Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions. 2) En fonction des résultats ajustés. Les mesures ajustées sont des mesures non conformes aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions. 3) Les cibles à moyen terme s'entendent de celles qui sont établies pour le cycle en cours. Se reporter à la section Vue d'ensemble de notre Rapport annuel 2024, lequel se trouve sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com, pour plus de précisions. 4) Le taux de croissance annuel composé (TCAC) sur trois ans est calculé pour la période de 2021 à 2024, et le TCAC sur cinq ans, pour la période de 2019 à 2024. 5) Se reporter à la section Points saillants financiers du quatrième trimestre pour plus de précisions sur la composition de ces mesures financières. 6) À compter de 2025, la cible de RCP ajusté a été revue et vise maintenant un rendement dans une fourchette de 15 % et plus pour toute la durée du cycle. 7) Certaines informations de 2023 ont été retraitées pour refléter l'adoption de l'IFRS 17. Se reporter à la note 1 des états financiers consolidés de notre Rapport annuel 2024, disponible sur le site SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com, pour plus de précisions.

Données fondamentales solides

Tout en investissant dans ses activités essentielles, la Banque CIBC a continué de renforcer ses données fondamentales clés. En 2024, la Banque CIBC a maintenu la solidité de ses fonds propres et de saines pratiques de gestion du risque :

les ratios de fonds propres ont été excellents, le ratio des fonds propres de première catégorie sous forme d'actions ordinaires 1 s'établissant à 13,3 %, comme il a été mentionné auparavant, et le ratio des fonds propres de première catégorie 1 et le ratio du total des fonds propres 1 , respectivement, à 14,8 % et 17,0 % au 31 octobre 2024;

s'établissant à 13,3 %, comme il a été mentionné auparavant, et le ratio des fonds propres de première catégorie et le ratio du total des fonds propres , respectivement, à 14,8 % et 17,0 % au 31 octobre 2024; le risque de marché, calculé selon la valeur à risque moyenne, a été de 11,0 M$ en 2024, comparativement à 9,2 M$ en 2023;

notre rendement au chapitre du crédit est demeuré solide, le coefficient de pertes sur créances 2 s'établissant à 32 points de base par rapport à 30 points de base en 2023;

s'établissant à 32 points de base par rapport à 30 points de base en 2023; le ratio de liquidité à court terme 1 s'est établi à 129 % pour le trimestre clos le 31 octobre 2024;

s'est établi à 129 % pour le trimestre clos le 31 octobre 2024; le ratio de levier1 était de 4,3 % au 31 octobre 2024.

La Banque CIBC a annoncé une augmentation du dividende trimestriel sur les actions ordinaires, qui passera de 0,90 $ par action à 0,97 $ par action pour le trimestre qui prendra fin le 31 janvier 2025.

Qualité du crédit

La dotation à la provision pour pertes sur créances s'est chiffrée à 419 M$ au quatrième trimestre, en baisse de 122 M$, ou 23 %, par rapport à celle pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. La dotation à la provision pour pertes sur prêts productifs a diminué de 61 M$, en raison d'une diminution liée à une mise à jour des paramètres des modèles et d'une migration du crédit avantageuse essentiellement attribuable aux remboursements, le tout compensé en partie par une évolution défavorable de nos perspectives économiques. La dotation à la provision pour pertes sur prêts douteux a diminué de 61 M$, ce qui est essentiellement attribuable à une baisse de la dotation à la provision dans Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région des États-Unis, compensée en partie par une hausse de la dotation à la provision dans toutes les autres unités d'exploitation stratégiques.

Apporter davantage à nos collectivités

À la Banque CIBC, nous croyons que chaque idée est une possibilité. Nous investissons temps et ressources pour éliminer les obstacles à l'atteinte des objectifs et nous faisons la preuve qu'en unissant nos forces nous créons des changements positifs qui contribuent à l'essor de nos collectivités. Au cours du trimestre considéré :

la Banque CIBC a tenu la 33 e édition annuelle de la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer, réunissant à cette occasion 55 000 participants et bénévoles de partout au Canada , dont plus de 13 000 membres d'Équipe CIBC. Plus de 15 M$ ont été amassés, dont plus de 2,5 M$ par Équipe CIBC. En outre, la 13 e édition annuelle de la Marche à la vie de CIBC Caribbean a réuni 30 000 participants en divers lieux des Caraïbes;

édition annuelle de la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer, réunissant à cette occasion 55 000 participants et bénévoles de partout au , dont plus de 13 000 membres d'Équipe CIBC. Plus de 15 M$ ont été amassés, dont plus de 2,5 M$ par Équipe CIBC. En outre, la 13 édition annuelle de la Marche à la vie de CIBC Caribbean a réuni 30 000 participants en divers lieux des Caraïbes; la Banque CIBC s'est engagée à verser 500 000 $ à la Fondation QEII en Nouvelle-Écosse en soutien à une application qui permettra de transformer les soins de santé offerts aux personnes atteintes d'un cancer en Nouvelle-Écosse;

la Banque CIBC a annoncé qu'elle s'engage à verser 350 000 $ sur quatre ans pour la création de deux nouveaux prix visant à favoriser la réussite d'étudiants issus de groupes en quête d'équité à l'Université Wilfrid-Laurier, tout en encourageant l'étude des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM).

1) Les ratios de fonds propres sont calculés conformément à la ligne directrice NFP du BSIF; le ratio de levier, conformément à la ligne directrice Exigences de levier du BSIF; et le ratio de liquidité à court terme, conformément à la ligne directrice Normes de liquidité du BSIF; toutes fondées sur le cadre normatif du CBCB. Se reporter aux sections Gestion des fonds propres et Risque de liquidité de notre Rapport annuel 2024, lequel se trouve sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com, pour plus de précisions. 2) Se reporter à la section Points saillants financiers du quatrième trimestre pour plus de précisions sur la composition de ces mesures financières.

Points saillants financiers du quatrième trimestre

Aux dates indiquées ou pour les

trois mois clos les







Aux dates indiquées ou pour les

douze mois clos les

























31 oct. 31 juill.

31 oct.





31 oct. 31 oct.



Non audité 2024 2024

20231





2024 20231



Résultats financiers (en millions de dollars)



Produits nets d'intérêts

3 633 $

3 532 $

3 197 $





13 695 $

12 825 $

Produits autres que d'intérêts

2 984



3 072



2 650







11 911



10 507



Total des produits

6 617



6 604



5 847







25 606



23 332



Dotation à la provision pour pertes sur créances

419



483



541







2 001



2 010



Charges autres que d'intérêts

3 791



3 682



3 440







14 439



14 349



Résultat avant impôt sur le résultat

2 407



2 439



1 866







9 166



6 973



Impôt sur le résultat

525



644



381







2 012



1 934



Résultat net

1 882 $

1 795 $

1 485 $





7 154 $

5 039 $

Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle

8



9



8







39



38





Porteurs d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux propres 72



63



62







263



267





Porteurs d'actions ordinaires

1 802



1 723



1 415







6 852



4 734



Résultat net applicable aux actionnaires

1 874 $

1 786 $

1 477 $





7 115 $

5 001 $

Mesures financières



































Coefficient d'efficacité comme présenté2

57,3 %

55,8 %

58,8 %





56,4 %

61,5 %

Levier d'exploitation comme présenté2

3,0 %

1,5 %

9,8 %





9,1 %

(5,2) %

Coefficient de pertes sur créances3

0,30 %

0,29 %

0,35 %





0,32 %

0,30 %

Rendement des capitaux propres applicables aux porteurs d'actions ordinaires

comme présenté2, 4

13,3 %

13,2 %

11,8 %





13,4 %

10,3 %

Marge d'intérêts nette2

1,40 %

1,39 %

1,32 %





1,36 %

1,35 %

Marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen2, 5

1,50 %

1,50 %

1,44 %





1,47 %

1,49 %

Rendement de l'actif moyen2, 5

0,72 %

0,71 %

0,61 %





0,71 %

0,53 %

Rendement de l'actif productif d'intérêts moyen2, 5

0,78 %

0,76 %

0,67 %





0,77 %

0,58 %

Taux d'impôt effectif comme présenté

21,8 %

26,4 %

20,4 %





21,9 %

27,7 %

Renseignements sur les actions ordinaires



































Par action ($) - résultat de base

1,91 $

1,83 $

1,53 $





7,29 $

5,17 $





- résultat dilué comme présenté

1,90



1,82



1,53







7,28



5,17







- dividendes

0,90



0,90



0,87







3,60



3,44







- valeur comptable6

57,08



55,66



51,56







57,08



51,56



Cours de clôture de l'action ($)

87,11



71,40



48,91







87,11



48,91



Nombre d'actions en circulation (en milliers) - moyen pondéré de base

944 283



943 467



924 798







939 352



915 631







- moyen pondéré dilué

948 609



945 784



924 960







941 712



916 223







- à la fin de la période

942 295



944 590



931 099







942 295



931 099



Capitalisation boursière (en millions de dollars)

82 083 $

67 444 $

45 540 $





82 083 $

45 540 $

Mesures de valeur



































Rendement total pour les actionnaires

23,33 %

12,65 %

(14,38) %





87,56 %

(15,85) %

Rendement des actions (selon le cours de clôture de l'action)

4,1 %

5,0 %

7,1 %





4,1 %

7,0 %

Ratio de versement de dividendes comme présenté2

47,2 %

49,3 %

56,8 %





49,4 %

66,5 %

Ratio cours/valeur comptable

1,53



1,28



0,95







1,53



0,95



Principales mesures financières - ajustées7



































Coefficient d'efficacité ajusté8

57,2 %

55,5 %

58,1 %





55,8 %

56,4 %

Levier d'exploitation ajusté8

1,8 %

0,6 %

6,1 %





1,2 %

1,1 %

Rendement des capitaux propres applicables aux porteurs d'actions

ordinaires ajusté4

13,4 %

14,0 %

12,2 %





13,7 %

13,4 %

Taux d'impôt effectif ajusté

21,8 %

22,8 %

20,4 %





22,0 %

21,0 %

Résultat dilué par action ajusté ($)

1,91 $

1,93 $

1,57 $





7,40 $

6,73 $

Ratio de versement de dividendes ajusté

47,0 %

46,6 %

55,4 %





48,5 %

51,1 %

Données du bilan et hors bilan (en millions de dollars)



































Trésorerie, dépôts auprès d'autres banques et valeurs mobilières

302 409 $

301 771 $

267 066 $





302 409 $

267 066 $

Prêts et acceptations, nets de la provision pour pertes sur créances

558 292



550 149



540 153







558 292



540 153



Total de l'actif

1 041 985



1 021 407



975 690







1 041 985



975 690



Dépôts

764 857



743 446



723 376







764 857



723 376



Capitaux propres applicables aux porteurs d'actions ordinaires2

53 789



52 580



48 006







53 789



48 006



Actif moyen5

1 035 847



1 012 012



962 405







1 005 133



948 121



Actif productif d'intérêts moyen2, 5

961 151



938 914



882 196







929 604



861 136



Capitaux propres moyens applicables aux porteurs d'actions ordinaires2, 5

53 763



51 916



47 435







51 025



46 130



Biens administrés2, 9, 10 3 600 069

3 475 292

2 853 007





3 600 069

2 853 007



Biens sous gestion2, 10 383 264

371 950

300 218





383 264

300 218



Mesures de qualité du bilan et mesures en matière de liquidité11



































Actif pondéré en fonction du risque (APR) (en millions de dollars)

333 502 $

329 202 $

326 120 $





333 502 $

326 120 $

Ratio des fonds propres de première catégorie sous forme d'actions ordinaires

13,3 %

13,3 %

12,4 %





13,3 %

12,4 %

Ratio des fonds propres de première catégorie

14,8 %

14,8 %

13,9 %





14,8 %

13,9 %

Ratio du total des fonds propres

17,0 %

17,1 %

16,0 %





17,0 %

16,0 %

Ratio de levier

4,3 %

4,3 %

4,2 %





4,3 %

4,2 %

Ratio de liquidité à court terme (LCR)12

129 %

126 %

135 %





s. o.



s. o.



Ratio de liquidité à long terme (NSFR)

115 %

116 %

118 %





115 %

118 %

Autres renseignements





































Équivalents temps plein

48 525



48 552



48 074







48 525



48 074









1) Certaines informations de 2023 ont été retraitées pour refléter l'adoption de l'IFRS 17. Se reporter à la note 1 des états financiers consolidés de notre Rapport annuel 2024, disponible sur le site SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com, pour plus de précisions. 2) Certaines informations supplémentaires sur la composition de ces mesures financières ont été intégrées par renvoi et peuvent être consultées dans la section Glossaire de notre Rapport annuel 2024, disponible sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com. 3) Ratio obtenu en divisant la dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur prêts douteux par les prêts et acceptations bancaires moyens, déduction faite de la provision pour pertes sur créances. 4) Annualisé. 5) Les soldes moyens correspondent à la moyenne pondérée des soldes de clôture quotidiens. 6) Capitaux propres applicables aux porteurs d'actions ordinaires divisés par le nombre d'actions ordinaires émises et en circulation à la fin de la période. 7) Les mesures ajustées sont des mesures non conformes aux PCGR. Les mesures ajustées sont calculées de la même façon que les mesures comme présentées, mis à part le fait que l'information financière utilisée dans le calcul des mesures ajustées a été ajustée pour éliminer l'incidence des éléments d'importance. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions et un rapprochement des résultats comme présentés et des résultats ajustés, le cas échéant. 8) Depuis le premier trimestre de 2024, nous ne majorons plus les produits exonérés d'impôt afin de les ramener au montant de la base d'imposition équivalente (BIE) aux fins de l'application de ce coefficient à nos résultats consolidés. Les montants des périodes antérieures ont été retraités afin de tenir compte des modifications apportées à la présentation au premier trimestre de 2024. 9) Comprennent le plein montant contractuel des biens administrés ou gardés par une coentreprise à parts égales entre la Banque CIBC et The Bank of New York Mellon de 2 814,6 G$ (2 725,2 G$ au 31 juillet 2024 et 2 241,9 G$ au 31 octobre 2023). 10) Les biens sous gestion sont compris dans les montants présentés au titre des biens administrés. 11) L'APR et les ratios de fonds propres sont calculés conformément à la ligne directrice NFP du BSIF, le ratio de levier, conformément à la ligne directrice Exigences de levier du BSIF, et le LCR et le NSFR, conformément à la ligne directrice Normes de liquidité du BSIF, toutes fondées sur le cadre normatif du CBCB. Se reporter aux sections Gestion des fonds propres et Risque de liquidité de notre Rapport annuel 2024, lequel se trouve sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com, pour plus de précisions. 12) Moyenne pour les trimestres clos de chaque exercice indiqué. s.o. Sans objet.

Revue des résultats du quatrième trimestre de Services bancaires personnels et PME, région du Canada























31 oct.



31 juill.



31 oct.

En millions de dollars, pour les trois mois clos les

2024



2024



20231

Produits

2 670 $

2 598 $

2 458 $ Dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur créances



















Prêts douteux

287



302



259



Prêts productifs

(21)



36



23

Total de la dotation à la provision pour pertes sur créances

266



338



282

Charges autres que d'intérêts

1 373



1 388



1 307

Résultat avant impôt sur le résultat

1 031



872



869

Impôt sur le résultat

288



244



232

Résultat net

743 $

628 $

637 $ Résultat net applicable aux :



















Actionnaires

743 $

628 $

637 $ Total des produits



















Produits nets d'intérêts

2 070 $

2 010 $

1 908 $

Produits autres que d'intérêts2

600



588



550





2 670 $

2 598 $

2 458 $ Marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen3, 4

2,56 %

2,50 %

2,38 % Coefficient d'efficacité

51,4 %

53,4 %

53,2 % Levier d'exploitation

3,6 %

1,1 %

9,2 % Rendement des capitaux propres5

25,1 %

21,2 %

25,8 % Capitaux propres moyens applicables aux porteurs d'actions ordinaires répartis5

11 793 $

11 803 $

9 781 $ Équivalents temps plein

13 531



13 632



13 208



Le résultat net pour le trimestre a été de 743 M$, en hausse de 106 M$ comparativement à celui du quatrième trimestre de 2023. Le résultat avant impôt et provisions ajusté5 a été de 1 303 M$, en hausse de 146 M$ par rapport à celui du quatrième trimestre de 2023, en raison de l'augmentation des produits, contrebalancée en partie par la hausse des charges.

Les produits ont atteint 2 670 M$, en hausse de 212 M$ comparativement à ceux du quatrième trimestre de 2023, ce qui s'explique essentiellement par la hausse des produits nets d'intérêts, laquelle est surtout attribuable à l'accroissement des marges sur les dépôts, à la croissance des volumes et à l'augmentation des honoraires.

La marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen a augmenté de 18 points de base, en lien essentiellement avec la composition des actifs avantageuse et la hausse des marges sur les dépôts, partiellement contrebalancées par la baisse des marges sur les prêts.

La dotation à la provision pour pertes sur créances s'est chiffrée à 266 M$, en baisse de 16 M$ comparativement à celle du quatrième trimestre de 2023, en raison d'une diminution de la dotation à la provision pour pertes sur prêts productifs, en partie contrebalancée par une hausse de la dotation à la provision pour pertes sur prêts douteux sous l'effet d'un accroissement des radiations.

Les charges autres que d'intérêts se sont établies à 1 373 M$, en hausse de 66 M$ par rapport à celles du quatrième trimestre de 2023, en raison essentiellement de la progression de la rémunération liée au rendement et des salaires du personnel et de la hausse des dépenses liées aux initiatives stratégiques.

1) Certaines informations de 2023 ont été retraitées pour refléter l'adoption de l'IFRS 17. Se reporter à la note 1 des états financiers consolidés de notre Rapport annuel 2024, disponible sur le site SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com, pour plus de précisions. 2) Incluent les produits intersectoriels, qui représentent les commissions de vente internes et la répartition des produits selon le modèle de gestion de la répartition selon le responsable du produit-segment de clientèle-canal de distribution. 3) Les soldes moyens correspondent à la moyenne pondérée des soldes de clôture quotidiens. 4) Certaines informations supplémentaires sur la composition de ces mesures financières ont été intégrées par renvoi et peuvent être consultées dans la section Glossaire de notre Rapport annuel 2024, disponible sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com. 5) Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions.

Revue des résultats du quatrième trimestre de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région du Canada























31 oct.



31 juill.



31 oct.

En millions de dollars, pour les trois mois clos les

2024



2024



2023

Produits



















Groupe Entreprises

637 $

618 $

634 $

Gestion des avoirs

886



831



732

Total des produits

1 523



1 449



1 366

Dotation à la provision pour pertes sur créances



















Prêts douteux

18



35



11



Prêts productifs

5



7



-

Total de la dotation à la provision pour pertes sur créances

23



42



11

Charges autres que d'intérêts

790



762



679

Résultat avant impôt sur le résultat

710



645



676

Impôt sur le résultat

194



177



186

Résultat net

516 $

468 $

490 $ Résultat net applicable aux :



















Actionnaires

516 $

468 $

490 $ Total des produits



















Produits nets d'intérêts

626 $

539 $

452 $

Produits autres que d'intérêts1

897



910



914







1 523 $

1 449 $

1 366 $ Marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen2, 3

2,63 %

2,73 %

3,37 % Coefficient d'efficacité

51,9 %

52,6 %

49,7 % Levier d'exploitation

(4,9) %

(5,7) %

0,7 % Rendement des capitaux propres4

21,6 %

19,7 %

23,1 % Capitaux propres moyens applicables aux porteurs d'actions ordinaires répartis4

9 502 $

9 459 $

8 401 $ Équivalents temps plein

5 537



5 551



5 433



Le résultat net pour le trimestre a été de 516 M$, en hausse de 26 M$ comparativement à celui du quatrième trimestre de 2023. Le résultat avant impôt et provisions ajusté4 a été de 733 M$, en hausse de 46 M$ par rapport à celui du quatrième trimestre de 2023, en raison de l'augmentation des produits, contrebalancée en partie par la hausse des charges.

Les produits ont atteint 1 523 M$, en hausse de 157 M$ comparativement à ceux du quatrième trimestre de 2023, en raison principalement de la hausse des produits tirés des honoraires attribuable aux soldes plus élevés des biens sous gestion et des biens administrés, de l'augmentation des produits tirés des commissions liée à l'intensification des activités des clients et de la progression des produits nets d'intérêts de Gestion des avoirs. Les produits de Groupe Entreprises ont légèrement augmenté par rapport à ceux de la période correspondante de l'exercice précédent en lien avec la croissance des volumes et la progression des honoraires, en partie neutralisées par la baisse des marges sur les prêts et sur les dépôts.

La marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen a diminué de 74 points de base, ce qui est surtout attribuable à la transition des prêts indexés au taux des acceptations bancaires vers le taux canadien des opérations de pension à un jour (CORRA) à la suite de l'abandon du taux offert en dollars canadiens (CDOR).

La dotation à la provision pour pertes sur créances s'est chiffrée à 23 M$, en hausse de 12 M$ comparativement à celle du quatrième trimestre de 2023, en raison d'une augmentation de la dotation à la provision pour pertes sur prêts productifs et sur prêts douteux.

Les charges autres que d'intérêts se sont établies à 790 M$, en hausse de 111 M$ par rapport à celles du quatrième trimestre de 2023, ce qui est essentiellement le fait de l'augmentation de la rémunération liée au rendement.

1) Incluent les produits intersectoriels, qui représentent les commissions de vente internes et la répartition des produits selon le modèle de gestion de la répartition selon le responsable du produit-segment de clientèle-canal de distribution. 2) Les soldes moyens correspondent à la moyenne pondérée des soldes de clôture quotidiens. 3) Certaines informations supplémentaires sur la composition de ces mesures financières ont été intégrées par renvoi et peuvent être consultées dans la section Glossaire de notre Rapport annuel 2024, disponible sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com. 4) Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions.

Revue des résultats du quatrième trimestre de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs,

région des États-Unis, en dollars canadiens























31 oct.



31 juill.



31 oct.

En millions de dollars, pour les trois mois clos les

2024



2024



2023

Produits



















Groupe Entreprises

512 $

515 $

462 $

Gestion des avoirs

220



211



210

Total des produits

732



726



672

Dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur créances



















Prêts douteux

84



15



205



Prêts productifs

(1)



32



44

Total de la dotation à la provision pour pertes sur créances

83



47



249

Charges autres que d'intérêts1

411



416



387

Résultat avant impôt sur le résultat

238



263



36

Impôt sur le résultat

36



48



(14)

Résultat net

202 $

215 $

50 $ Résultat net applicable aux :



















Actionnaires

202 $

215 $

50 $ Total des produits



















Produits nets d'intérêts

506 $

477 $

476 $

Produits autres que d'intérêts

226



249



196







732 $

726 $

672 $ Marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen2, 3

3,63 %

3,42 %

3,44 % Coefficient d'efficacité

56,2 %

57,3 %

57,6 % Rendement des capitaux propres4

7,4 %

7,8 %

1,7 % Capitaux propres moyens applicables aux porteurs d'actions ordinaires répartis4

10 894 $

10 951 $

11 267 $ Équivalents temps plein

2 979



2 946



2 780



Revue des résultats du quatrième trimestre de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs,

région des États-Unis, en dollars américains























31 oct.



31 juill.



31 oct.

En millions de dollars, pour les trois mois clos les

2024



2024



2023

Produits



















Groupe Entreprises

376 $

376 $

338 $

Gestion des avoirs

161



154



154

Total des produits

537



530



492

Dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur créances



















Prêts douteux

61



10



151



Prêts productifs

-



23



32

Total de la dotation à la provision pour pertes sur créances

61



33



183

Charges autres que d'intérêts1

301



304



284

Résultat avant impôt sur le résultat

175



193



25

Impôt sur le résultat

27



35



(10)

Résultat net

148 $

158 $

35 $ Résultat net applicable aux :



















Actionnaires

148 $

158 $

35 $ Total des produits



















Produits nets d'intérêts

371 $

349 $

348 $

Produits autres que d'intérêts

166



181



144





537 $

530 $

492 $ Levier d'exploitation

2,5 %

(11,1) %

(5,7) %

Le résultat net pour le trimestre a été de 202 M$ (148 M$ US), en hausse de 152 M$ (hausse de 113 M$ US) comparativement à celui du quatrième trimestre de 2023. Le résultat avant impôt et provisions ajusté4 a été de 324 M$ (238 M$ US), en hausse de 30 M$ (hausse de 24 M$ US) par rapport à celui du quatrième trimestre de 2023, en raison de l'augmentation des produits nets d'intérêts et des produits tirés des honoraires, partiellement contrebalancée par la hausse des charges.

Les produits ont été de 537 M$ US, en hausse de 45 M$ US par rapport à ceux du quatrième trimestre de 2023, en lien principalement avec l'augmentation des frais de gestion d'actifs attribuable aux soldes plus élevés des biens sous gestion, ainsi que la hausse des marges sur les prêts et des volumes de dépôts, le tout en partie contrebalancé par la diminution des marges sur les dépôts.

La marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen a augmenté de 19 points de base, ce qui est surtout attribuable à la hausse des marges sur les prêts, en partie contrebalancée par la baisse des marges sur les dépôts.

La dotation à la provision pour pertes sur créances s'est chiffrée à 61 M$ US, en baisse de 122 M$ US comparativement à celle du quatrième trimestre de 2023, en raison d'une diminution de la dotation à la provision pour pertes sur prêts productifs et sur prêts douteux.

Les charges autres que d'intérêts se sont établies à 301 M$ US, en hausse de 17 M$ US par rapport à celles du quatrième trimestre de 2023, en raison surtout de la progression des salaires du personnel et de la poursuite des initiatives d'infrastructure.

1) Incluent une reprise de 3 M$ (2 M$ US) (charge de 2 M$ (2 M$ US) au troisième trimestre de 2024) liée à la cotisation spéciale imposée par la FDIC. 2) Les soldes moyens correspondent à la moyenne pondérée des soldes de clôture quotidiens. 3) Certaines informations supplémentaires sur la composition de ces mesures financières ont été intégrées par renvoi et peuvent être consultées dans la section Glossaire de notre Rapport annuel 2024, disponible sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com. 4) Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions.

Revue des résultats du quatrième trimestre de Marchés des capitaux et Services financiers directs























31 oct.



31 juill.



31 oct.

En millions de dollars, pour les trois mois clos les

2024



2024



2023

Produits



















Marchés CIBC, réseau mondial

632 $

578 $

555 $

Services financiers aux entreprises et services de Banque d'investissement

439



434



423



Services financiers directs

336



336



312

Total des produits1

1 407



1 348



1 290

Dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur créances



















Prêts douteux

27



42



6



Prêts productifs

19



3



(2)

Total de la dotation à la provision pour pertes sur créances

46



45



4

Charges autres que d'intérêts

779



770



734

Résultat avant impôt sur le résultat

582



533



552

Impôt sur le résultat1

154



145



169

Résultat net

428 $

388 $

383 $ Résultat net applicable aux :



















Actionnaires

428 $

388 $

383 $ Coefficient d'efficacité

55,4 %

57,2 %

56,9 % Levier d'exploitation

2,8 %

(15,1) %

(2,8) % Rendement des capitaux propres2

17,4 %

15,7 %

18,8 % Capitaux propres moyens applicables aux porteurs d'actions ordinaires répartis2

9 762 $

9 820 $

8 122 $ Équivalents temps plein

2 452



2 539



2 411



Le résultat net pour le trimestre a été de 428 M$, en hausse de 45 M$ comparativement à celui du quatrième trimestre de 2023. Le résultat avant impôt et provisions ajusté2 a augmenté de 72 M$, ou 13 %, par rapport à celui du quatrième trimestre de 2023, en raison de l'augmentation des produits, contrebalancée en partie par la hausse des charges.

Les produits se sont élevés à 1 407 M$, en hausse de 117 M$ par rapport à ceux du quatrième trimestre de 2023. Les produits de Marchés CIBC, réseau mondial, ont augmenté en raison de la progression des produits tirés des activités de financement, en partie contrebalancée par la diminution des produits tirés de la négociation de dérivés sur actions. Pour ce qui a trait aux produits de Services financiers aux entreprises et services de Banque d'investissement, l'augmentation des activités de prise ferme de titres de créance a été en partie neutralisée par la baisse des activités de prise ferme de titres de participation et de services consultatifs. Les produits de Services financiers directs ont augmenté en raison de la progression des marges sur les dépôts en lien avec Pro-Investisseurs CIBC et la croissance observée dans Groupe Solutions de rechange, le tout en partie neutralisé par la diminution des marges de la Financière Simplii.

La dotation à la provision pour pertes sur créances s'est chiffrée à 46 M$, en hausse de 42 M$ comparativement à celle du quatrième trimestre de 2023, en raison d'une augmentation de la dotation à la provision pour pertes sur prêts productifs et sur prêts douteux. L'augmentation au titre des prêts productifs comprend un montant de 10 M$ lié à la Financière Simplii.

Les charges autres que d'intérêts se sont établies à 779 M$, en hausse de 45 M$ par rapport à celles du quatrième trimestre de 2023, en raison principalement de la progression de la rémunération liée au rendement et de la hausse des dépenses liées aux initiatives stratégiques.

Revue des résultats du quatrième trimestre du groupe Siège social et autres















31 oct. 31 juill.

31 oct.

En millions de dollars, pour les trois mois clos les 2024 2024

2023

Produits

















Services bancaires internationaux

239 $ 254 $

234 $

Divers

46

229



(173)

Total des produits1

285

483



61

Dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur créances

















Prêts douteux

1

10



(3)



Prêts productifs

-

1



(2)

Total de la dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur créances

1

11



(5)

Charges autres que d'intérêts

438

346



333

Résultat (perte) avant impôt sur le résultat

(154)

126



(267)

Impôt sur le résultat1

(147)

30



(192)

Résultat net (perte nette)

(7) $ 96 $

(75) $ Résultat net (perte nette) applicable aux :

















Participations ne donnant pas le contrôle

8 $ 9 $

8 $

Actionnaires

(15)

87



(83)

Équivalents temps plein3

24 026

23 884



24 242



1) Avant le troisième trimestre de 2024, les produits et l'impôt sur le résultat de Marchés des capitaux et Services financiers directs étaient présentés sur une BIE, et les montants compensatoires équivalents étaient inclus dans les produits et l'impôt sur le résultat présentés dans Siège social et autres. Au troisième trimestre de 2024, l'adoption d'une mesure du gouvernement fédéral visant le refus de la déduction des dividendes reçus par les banques canadiennes a donné lieu à une reprise de l'ajustement sur une BIE au titre des dividendes reçus depuis le 1er janvier 2024 qui avaient été présentés à titre d'élément d'importance au premier et au deuxième trimestres de 2024. Par conséquent, les produits et l'impôt sur le résultat ne comprennent pas d'ajustement sur une BIE pour le quatrième trimestre de 2024 (reprise d'un ajustement sur une BIE de 123 M$ au 31 juillet 2024 et ajustement sur une BIE de 62 M$ au 31 octobre 2023). 2) Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions. 3) Comprennent les équivalents temps plein pour lesquels les charges sont réparties entre les secteurs d'activité au sein des unités d'exploitation stratégiques. La majorité des équivalents temps plein en ce qui a trait aux coûts fonctionnels et de soutien de CIBC Bank USA sont pris en compte dans l'unité d'exploitation stratégique Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région des États-Unis.

La perte nette pour le trimestre a été de 7 M$, comparativement à une perte nette de 75 M$ au quatrième trimestre de 2023. Le résultat avant impôt et provisions ajusté1 a reculé de 89 M$, ou 37 %, par rapport à celui du quatrième trimestre de 2023, en raison de l'augmentation des produits, contrebalancée en partie par la hausse des charges.

Les produits ont augmenté de 224 M$, comparativement à ceux du quatrième trimestre de 2023, en raison d'une progression des produits de trésorerie découlant de la baisse des coûts de financement assumés par l'unité Trésorerie, d'une diminution des ajustements sur une BIE et d'une hausse des produits liés aux investissements stratégiques.

Pour le trimestre considéré, la dotation à la provision pour pertes sur créances s'est établie à 1 M$, alors qu'une reprise de provision de 5 M$ avait été comptabilisée au quatrième trimestre de 2023.

Les charges autres que d'intérêts se sont établies à 438 M$, en hausse de 105 M$ par rapport à celles du quatrième trimestre de 2023. Les charges autres que d'intérêts ajustées1 se sont établies à 438 M$, en hausse de 135 M$ par rapport à celles du quatrième trimestre de 2023, ce qui reflète surtout une augmentation des coûts imputables au siège social et l'incidence d'un profit attribuable aux modifications apportées aux régimes de retraite au cours de l'exercice précédent.

1) Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions.

Bilan consolidé



















En millions de dollars, aux 31 octobre

2024



20231

ACTIF











Trésorerie et dépôts non productifs d'intérêts auprès d'autres banques

8 565 $

20 816 $ Dépôts productifs d'intérêts auprès d'autres banques

39 499



34 902

Valeurs mobilières



254 345



211 348

Garanties au comptant au titre de valeurs empruntées

17 028



14 651

Valeurs acquises en vertu de prises en pension de titres

83 721



80 184

Prêts











Prêts hypothécaires à l'habitation

280 672



274 244

Prêts personnels

46 681



45 587

Cartes de crédit

20 551



18 538

Prêts aux entreprises et aux gouvernements

214 299



194 870

Provision pour pertes sur créances

(3 917)



(3 902)









558 286



529 337

Divers











Dérivés

36 435



33 243

Engagements de clients en vertu d'acceptations

6



10 816

Immobilisations corporelles

3 359



3 251

Goodwill

5 443



5 425

Logiciels et autres immobilisations incorporelles

2 830



2 742

Placements dans des entreprises associées et des coentreprises comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence

785



669

Actif d'impôt différé

821



647

Autres actifs

30 862



27 659









80 541



84 452









1 041 985 $

975 690 $ PASSIF ET CAPITAUX PROPRES











Dépôts











Particuliers

252 894 $

239 035 $ Entreprises et gouvernements

435 499



412 561

Banques

20 009



22 296

Emprunts garantis

56 455



49 484









764 857



723 376

Engagements liés à des valeurs vendues à découvert

21 642



18 666

Garanties au comptant au titre de valeurs prêtées

7 997



8 081

Engagements liés à des valeurs vendues en vertu de mises en pension de titres

110 153



87 118

Divers











Dérivés

40 654



41 290

Acceptations

6



10 820

Passif d'impôt différé

49



40

Autres passifs

30 155



26 653









70 864



78 803

Titres secondaires

7 465



6 483

Capitaux propres











Actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres

4 946



4 925

Actions ordinaires

17 011



16 082

Surplus d'apport

159



109

Résultats non distribués

33 471



30 352

Cumul des autres éléments du résultat global

3 148



1 463

Total des capitaux propres applicables aux actionnaires

58 735



52 931

Participations ne donnant pas le contrôle

272



232

Total des capitaux propres

59 007



53 163









1 041 985 $

975 690 $

1) Certaines informations de 2023 ont été retraitées pour refléter l'adoption de l'IFRS 17. Se reporter à la note 1 des états financiers consolidés de notre Rapport annuel 2024, disponible sur le site SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com, pour plus de précisions.

Compte de résultat consolidé



Pour les trois mois

clos les



Pour les douze mois

clos les











31 oct.

31 juill.

31 oct.





31 oct.

31 oct.



En millions de dollars, sauf indication contraire 2024

2024

20231





2024

20231



Produits d'intérêts2



































Prêts

8 668 $

8 726 $

8 215 $





33 925 $

30 235 $

Valeurs mobilières

2 393



2 482



2 165







9 560



7 341



Valeurs empruntées ou acquises en vertu de prises en pension de titres

1 441



1 528



1 357







5 811



4 566



Dépôts auprès d'autres banques et autres dépôts

729



711



720







2 889



2 877







13 231



13 447



12 457







52 185



45 019



Charges d'intérêts



































Dépôts

7 476



7 713



7 569







30 476



26 633



Valeurs vendues à découvert

163



156



109







625



408



Valeurs prêtées ou vendues en vertu de mises en pension de titres

1 719



1 769



1 299







6 334



4 283



Titres secondaires

120



134



120







510



458



Divers

120



143



163







545



412







9 598



9 915



9 260







38 490



32 194



Produits nets d'intérêts

3 633



3 532



3 197







13 695



12 825



Produits autres que d'intérêts



































Rémunération de prise ferme et honoraires de consultation

182



165



137







707



519



Frais sur les dépôts et les paiements

250



249



229







958



924



Commissions sur crédit

217



303



369







1 218



1 385



Honoraires d'administration de cartes

105



97



100







414



379



Honoraires de gestion de placements et de garde

526



508



454







1 980



1 768



Produits tirés des fonds communs de placement

465



452



421







1 796



1 743



Produits des activités d'assurance, montant net1

85



87



85







356



347



Commissions liées aux transactions sur valeurs mobilières

129



109



81







431



338



Profits (pertes) sur les instruments financiers évalués/désignés à la

juste valeur par le biais du résultat net (JVRN), montant net





































827



869



611







3 226



2 346



Profits (pertes) sur les titres de créance évalués à la juste valeur par le

biais des autres éléments du résultat global (JVAERG) et au coût

amorti, montant net





































(6)



3



15







43



83



Produits tirés des opérations de change autres que de négociation

93



99



74







386



360



Produits tirés des entreprises associées et des coentreprises

comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence

18



20



(5)







79



30



Divers

93



111



79







317



285







2 984



3 072



2 650







11 911



10 507



Total des produits

6 617



6 604



5 847







25 606



23 332



Dotation à la provision pour pertes sur créances

419



483



541







2 001



2 010



Charges autres que d'intérêts



































Salaires et avantages du personnel

2 207



2 095



1 890







8 261



7 550



Frais d'occupation

208



197



216







830



823



Matériel informatique, logiciels et matériel de bureau

723



722



658







2 719



2 467



Communications

89



91



91







362



364



Publicité et expansion des affaires

103



78



87







344



304



Honoraires

74



67



77







257



245



Taxes d'affaires et taxes sur le capital

34



31



26







128



124



Divers

353



401



395







1 538



2 472







3 791



3 682



3 440







14 439



14 349



Résultat avant impôt sur le résultat

2 407



2 439



1 866







9 166



6 973



Impôt sur le résultat

525



644



381







2 012



1 934



Résultat net

1 882 $

1 795 $

1 485 $





7 154 $

5 039 $

Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle

8 $

9 $

8 $





39 $

38 $



Porteurs d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux propres

72 $

63 $

62 $





263 $

267 $



Porteurs d'actions ordinaires

1 802



1 723



1 415







6 852



4 734



Résultat net applicable aux actionnaires

1 874 $

1 786 $

1 477 $





7 115 $

5 001 $

Résultat par action (en dollars)





































De base

1,91 $

1,83 $

1,53 $





7,29 $

5,17 $



Dilué

1,90



1,82



1,53







7,28



5,17



Dividendes par action ordinaire (en dollars)

0,90



0,90



0,87







3,60



3,44





1) Certaines informations de 2023 ont été retraitées pour refléter l'adoption de l'IFRS 17. Se reporter à la note 1 des états financiers consolidés de notre Rapport annuel 2024, disponible sur le site SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com, pour plus de précisions. 2) Comprennent des produits d'intérêts, calculés selon la méthode du taux d'intérêt effectif, de 12,2 G$ pour le trimestre clos le 31 octobre 2024 (12,4 G$ pour le trimestre clos le 31 juillet 2024 et 11,7 G$ pour le trimestre clos le 31 octobre 2023).

État du résultat global consolidé





































Pour les trois mois

clos les



Pour les douze mois

clos les



















31 oct.

31 juill.

31 oct.





31 oct.

31 oct.

En millions de dollars 2024 2024 20231



2024 20231

Résultat net

1 882 $ 1 795 $ 1 485 $



7 154 $ 5 039 $ Autres éléments du résultat global, nets de l'impôt sur le résultat, qui pourraient faire l'objet

d'un reclassement subséquent en résultat net





















































Écart de change, montant net



























Profits nets (pertes nettes) sur investissements dans des établissements à l'étranger

479

161

2 594





281

1 163



Profits nets (pertes nettes) sur transactions de couverture d'investissements dans des

établissements à l'étranger

(339)

(111)

(1 600)





(267)

(812)









140

50

994





14

351



Variation nette des titres de créance évalués à la JVAERG



























Profits nets (pertes nettes) sur les titres de créance évalués à la JVAERG

(56)

2

(72)





127

274



Reclassement en résultat net de (profits nets) pertes nettes

5

(1)

(13)





(27)

(65)









(51)

1

(85)





100

209



Variation nette des couvertures de flux de trésorerie



























Profits nets (pertes nettes) sur dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie

581

1 270

(217)





2 348

(222)



Reclassement en résultat net de (profits nets) pertes nettes

(331)

(274)

173





(813)

(142)





250

996

(44)





1 535

(364)

Autres éléments du résultat global, nets de l'impôt sur le résultat, qui ne pourraient

pas faire l'objet d'un reclassement subséquent en résultat net



























Profits nets (pertes nettes) au titre des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi à

prestations définies

143

172

(95)





250

(240)



Profits nets (pertes nettes) découlant de la variation de la juste valeur des passifs

désignés à leur juste valeur attribuable aux variations du risque de crédit





























(19)

59

80





(216)

(106)



Profits nets (pertes nettes) sur les titres de participation désignés à la JVAERG

(1)

(2)

-





(13)

19









123

229

(15)





21

(327)

































Total des autres éléments du résultat global2

462

1 276

850





1 670

(131)

Résultat global

2 344 $ 3 071 $ 2 335 $



8 824 $ 4 908 $ Résultat global applicable aux participations ne donnant pas le contrôle

8 $ 9 $ 8 $



39 $ 38 $

Porteurs d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux propres

72 $ 63 $ 62 $



263 $ 267 $

Porteurs d'actions ordinaires

2 264

2 999

2 265





8 522

4 603

Résultat global applicable aux actionnaires

2 336 $ 3 062 $ 2 327 $



8 785 $ 4 870 $

































1) Certaines informations de 2023 ont été retraitées pour refléter l'adoption de l'IFRS 17. Se reporter à la note 1 des états financiers consolidés de notre Rapport annuel 2024, disponible sur le site SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com, pour plus de précisions. 2) Comprend des profits de 45 M$ pour le trimestre clos le 31 octobre 2024 (profits de 14 M$ pour le trimestre clos le 31 juillet 2024 et profits de 11 M$ pour le trimestre clos le 31 octobre 2023) ayant trait à nos placements dans des entreprises associées et des coentreprises comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence.







Pour les trois mois

clos les



Pour les douze mois

clos les





















31 oct.

31 juill.

31 oct.





31 oct.

31 oct.

En millions de dollars 2024 2024 2023



2024 2023

(Charge) économie d'impôt sur le résultat attribuée à chacune des composantes des

autres éléments du résultat global

























Éléments qui pourraient faire l'objet d'un reclassement subséquent en résultat net



























Écart de change, montant net



























Profits nets (pertes nettes) sur investissements dans des établissements à l'étranger

(12) $ (4) $ (72) $



(5) $ (26) $

Profits nets (pertes nettes) sur transactions de couverture d'investissements dans des

établissements à l'étranger

13

5

93





-

26









1

1

21





(5)

-



Variation nette des titres de créance évalués à la JVAERG



























Profits nets (pertes nettes) sur les titres de créance évalués à la JVAERG

13

9

32





(12)

(65)



Reclassement en résultat net de (profits nets) pertes nettes

(2)

-

5





10

25









11

9

37





(2)

(40)



Variation nette des couvertures de flux de trésorerie



























Profits nets (pertes nettes) sur dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie

(223)

(489)

84





(903)

106



Reclassement en résultat net de (profits nets) pertes nettes

127

106

(67)





313

46







(96)

(383)

17





(590)

152

Éléments qui ne peuvent faire l'objet d'un reclassement subséquent en résultat net



























Profits nets (pertes nettes) au titre des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi à

prestations définies

(28)

(66)

36





(68)

75



Profits nets (pertes nettes) découlant de la variation de la juste valeur des passifs

désignés à leur juste valeur attribuable aux variations du risque de crédit





























8

(23)

(30)





83

38



Profits nets (pertes nettes) sur les titres de participation désignés à la JVAERG

-

1

-





4

(6)









(20)

(88)

6





19

107









































(104) $ (461) $ 81 $



(578) $ 219 $

État des variations des capitaux propres consolidé

Pour les trois mois

clos les





Pour les douze mois

clos les























31 oct.

31 juill.

31 oct.







31 oct.

31 oct.



En millions de dollars

2024

2024

20231







2024

20231



Actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres





























Solde au début de la période

4 949 $ 5 098 $ 4 925 $





4 925 $ 4 923 $

Émission d'actions privilégiées et de billets avec remboursement de capital à recours limité

-

500

-







1 000

-



Rachat d'actions privilégiées

-

(650)

-







(975)

-



Actions autodétenues

(3)

1

-







(4)

2



Solde à la fin de la période

4 946 $ 4 949 $ 4 925 $





4 946 $ 4 925 $

Actions ordinaires





























Solde au début de la période

16 919 $ 16 813 $ 15 742 $





16 082 $ 14 726 $

Émission d'actions ordinaires

182

103

338







1 019

1 358



Achat d'actions ordinaires aux fins d'annulation

(90)

-

-







(90)

-



Actions autodétenues

-

3

2







-

(2)



Solde à la fin de la période

17 011 $ 16 919 $ 16 082 $





17 011 $ 16 082 $

Surplus d'apport





























Solde au début de la période

128 $ 114 $ 103 $





109 $ 115 $

Charge de rémunération découlant des attributions fondées sur des actions réglées en instruments de

capitaux propres

7

3

5







16

13



Exercice d'options sur actions et règlement d'autres attributions fondées sur des actions réglées en

instruments de capitaux propres

(5)

(1)

-







(9)

(20)



Divers2

29

12

1







43

1



Solde à la fin de la période

159 $ 128 $ 109 $





159 $ 109 $

Résultats non distribués





























Solde au début de la période compte non tenu des modifications aux normes comptables

s. o.

s. o.

29 744 $





s. o.

28 823 $



Incidence de l'adoption de l'IFRS 17 au 1er novembre 2022

s. o.

s. o.

s. o.







s. o.

(56)



Solde à la fin de la période

32 844 $ 31 990 $ 29 744 $





30 352 $ 28 767 $

Résultat net applicable aux actionnaires

1 874

1 786

1 477







7 115

5 001



Dividendes et distributions































Actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres

(72)

(63)

(62)







(263)

(267)





Actions ordinaires

(850)

(849)

(804)







(3 382)

(3 149)



Prime à l'achat d'actions ordinaires aux fins d'annulation

(329)

-

-







(329)

-



Profits réalisés (pertes réalisées) sur les titres de participation désignés à la JVAERG reclassés du cumul des

autres éléments du résultat global

3

(19)

(4)







(15)

-



Divers

1

(1)

1







(7)

-



Solde à la fin de la période

33 471 $ 32 844 $ 30 352 $





33 471 $ 30 352 $

Cumul des autres éléments du résultat global, net de l'impôt sur le résultat





























Cumul des autres éléments du résultat global, net de l'impôt sur le résultat, qui pourraient faire l'objet d'un

reclassement subséquent en résultat net































Écart de change, montant net































Solde au début de la période

2 036 $ 1 986 $ 1 168 $





2 162 $ 1 811 $



Variation nette de l'écart de change

140

50

994







14

351





Solde à la fin de la période

2 176 $ 2 036 $ 2 162 $





2 176 $ 2 162 $



Profits nets (pertes nettes) sur les titres de créance évalués à la JVAERG































Solde au début de la période

(256) $ (257) $ (322) $





(407) $ (616) $



Variation nette des titres de créance évalués à la JVAERG

(51)

1

(85)







100

209





Solde à la fin de la période

(307) $ (256) $ (407) $





(307) $ (407) $



Profits nets (pertes nettes) sur couvertures de flux de trésorerie































Solde au début de la période

259 $ (737) $ (982) $





(1 026) $ (662) $



Variation nette des couvertures de flux de trésorerie

250

996

(44)







1 535

(364)





Solde à la fin de la période

509 $ 259 $ (1 026) $





509 $ (1 026) $

Cumul des autres éléments du résultat global, net de l'impôt sur le résultat, qui ne pourraient pas faire l'objet

d'un reclassement subséquent en résultat net































Profits nets (pertes nettes) au titre des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi à

prestations définies





























Solde au début de la période

699 $ 527 $ 687 $





592 $ 832 $



Variation nette des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi à prestations définies

143

172

(95)







250

(240)





Solde à la fin de la période

842 $ 699 $ 592 $





842 $ 592 $



Profits nets (pertes nettes) découlant de la variation de la juste valeur des passifs

désignés à leur juste valeur attribuable aux variations du risque de crédit



























Solde au début de la période

(69) $ (128) $ 48 $





128 $ 234 $



Variation nette attribuable aux variations du risque de crédit

(19)

59

80







(216)

(106)





Solde à la fin de la période

(88) $ (69) $ 128 $





(88) $ 128 $



Profits nets (pertes nettes) sur les titres de participation désignés à la JVAERG































Solde au début de la période

20 $ 3 $ 10 $





14 $ (5) $



Profits nets (pertes nettes) sur les titres de participation désignés à la JVAERG

(1)

(2)

-







(13)

19





Profits réalisés (pertes réalisées) sur les titres de participation désignés à la JVAERG reclassés en

résultats non distribués

(3)

19

4







15

-





Solde à la fin de la période

16 $ 20 $ 14 $





16 $ 14 $

Total du cumul des autres éléments du résultat global, net de l'impôt sur le résultat

3 148 $ 2 689 $ 1 463 $





3 148 $ 1 463 $

Participations ne donnant pas le contrôle





























Solde au début de la période

254 $ 247 $ 216 $





232 $ 201 $

Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle

8

9

8







39

38



Dividendes

(2)

(2)

(2)







(8)

(8)



Divers

12

-

10







9

1



Solde à la fin de la période

272 $ 254 $ 232 $





272 $ 232 $

Capitaux propres à la fin de la période

59 007 $ 57 783 $ 53 163 $





59 007 $ 53 163 $



1) Certaines informations de 2023 ont été retraitées pour refléter l'adoption de l'IFRS 17. Se reporter à la note 1 des états financiers consolidés de notre Rapport annuel 2024, disponible sur le site SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com, pour plus de précisions. 2) Comprend la partie de l'économie d'impôt estimée liée aux options sur actions des employés qui s'ajoute au montant comptabilisé dans le compte de résultat consolidé intermédiaire.

s. o. Sans objet.