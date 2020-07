Victor Dodig, président et chef de la direction, annonce les objectifs d'embauche et de représentation au niveau des postes de direction dans le cadre de l'initiative BlackNorth dont il assume la coprésidence.

TORONTO, le 21 juill. 2020 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui l'adoption de mesures précises pour lutter contre le racisme systémique dont font l'objet les Noirs, y compris certains objectifs pour favoriser l'avancement des talents noirs à des postes de direction. Elle s'est engagée à induire activement ce changement dans l'ensemble de l'industrie par l'entremise de son président et chef de la direction, Victor Dodig, qui copréside l'initiative BlackNorth.

« Le racisme sous toutes ses formes affaiblit la mise en commun de toutes nos capacités, et notre banque prend des mesures précises pour lutter contre le racisme systémique anti-Noirs et faire croître notre culture d'inclusion, a déclaré Victor Dodig, président et chef de la direction de la Banque CIBC. Après avoir écouté les membres de notre équipe, nos clients et d'autres intervenants au cours des dernières semaines et entendu des histoires personnelles sur les répercussions du racisme, nous sommes davantage déterminés à jouer un rôle de chef de file pour régler ces problèmes et rendre notre banque et notre économie plus inclusives. »

Les mesures prises par la Banque CIBC pour lutter contre le racisme mettent l'accent sur le talent, le leadership inclusif et le soutien de ses clients et des communautés.

Talents

Développer des talents et attirer la prochaine génération de leaders qui sont le reflet des communautés que nous servons est une étape essentielle pour bâtir une culture véritablement inclusive.

La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui un nouvel objectif : 4 % des postes de direction approuvés par le conseil d'administration devront être occupés par des dirigeants noirs d'ici 2023 au Canada. Cette cible fait partie de l'objectif général de la Banque d'avoir une représentation de 22 % des minorités visibles pour les postes de direction approuvés par le conseil d'administration d'ici 2022.

De plus, à partir de l'an prochain, la Banque CIBC veillera à ce qu'au moins 5 % des étudiants recrutés proviennent de la communauté noire.

Leadership inclusif

Pour atteindre les cibles de talents et bâtir une culture véritablement inclusive, il faudra l'entier appui des dirigeants de la Banque.

Outre les programmes existants de la Banque visant à appuyer le leadership inclusif et à éliminer les préjugés inconscients, tous les meneurs de la Banque CIBC disposeront de ressources d'apprentissage axées sur la lutte contre le racisme systémique anti-Noirs.

Les employés de notre Banque bénéficieront de nouveaux modules d'apprentissage qui feront en sorte qu'ils soient tous outillés pour devenir plus inclusifs.

Clients et collectivité

En 2020 et 2021, la Banque CIBC versera plus de 1 000 000 $ en dons à des organismes qui soutiennent les communautés noires, qui s'emploient également à financer des bourses d'études pour les jeunes noirs et qui créent des programmes de soutien pour les entrepreneurs noirs.

La Banque CIBC assume également un rôle de chef de file dans la lutte contre le racisme systémique, puisque son président et chef de la direction, Victor Dodig, copréside l'initiative BlackNorth, qui a été créée pour encourager des organisations de premier plan au Canada à prendre des engagements précis pour lutter contre le racisme systémique anti-Noirs. M. Dodig a signé l'engagement des chefs de direction au nom de la Banque CIBC et a participé au premier sommet de l'initiative BlackNorth, où plus de 200 organisations se sont réunies pour discuter de l'élimination des obstacles systémiques qui touchent les Canadiens de race noire.

« Lorsque nous aurons une économie véritablement inclusive, tout le monde en profitera. Nous pouvons accroître notre part du commerce mondial en maximisant les capacités et les talents mis en commun, ce qui crée plus de possibilités pour tout le monde, a ajouté M. Dodig. Notre prospérité dépend de notre capacité d'aller de l'avant ensemble. »

