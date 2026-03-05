TORONTO, le 5 mars 2026 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE : CM) a annoncé aujourd'hui son intention de racheter la totalité de ses débentures portant intérêt à 1,96 %, d'une valeur de 1,0 milliard de dollars, échéant le 21 avril 2031 (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité [FPUNV]) (titres secondaires) (les « débentures »). Conformément à leurs modalités, les débentures seront rachetées à 100 % de leur montant du capital au 21 avril 2026 plus les intérêts courus et impayés jusqu'à la date de rachat, exclusivement. L'intérêt sur les débentures cessera de courir à compter de la date de rachat.

Le rachat sera financé à même les fonds généraux de la Banque CIBC. Un avis sera envoyé aux porteurs des débentures inscrits, conformément aux modalités énoncées dans le supplément de prospectus des débentures.

