TORONTO, le 16 déc. 2022 /CNW/ - Les passagers qui sont montés à bord du train de la ligne Lakeshore West du réseau Go Transit vendredi soir ont vite compris que leur trajet ne se déroulerait pas comme à l'habitude. Seulement quelques semaines après le lancement de la Collection II , la deuxième collaboration mode entre La Baie et les Toronto Raptors, un wagon complet du train GO s'est transformé en expérience immersive de « fête d'avant-match », donnant au partenariat entre le détaillant et l'équipe un caractère plus grand que nature. Durant le trajet entre la gare Clarkson, à Mississauga, et la station Union, les supporteurs ont eu droit à des surprises, à des cartes-cadeaux, à de l'animation par un DJ, à une compétition de lancers au panier et à des prix comprenant des billets pour une partie à domicile des Raptors. Pour couronner le tout, dans le plus pur style des fervents partisans, le superfan des Raptors Nav Bhatia a continué la « fête » jusqu'au Scotiabank Arena, menant un défilé d'amateurs prêts pour le match de la station Union jusqu'à Jurassic Park, à temps pour la mise au jeu.