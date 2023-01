Les magasins La Baie d'Hudson acceptent maintenant les retours d'articles des vendeurs du Marché participants

TORONTO, le 17 janv. 2023 /CNW/ - Afin de faciliter le traitement des retours pour sa clientèle, La Baie , la destination de choix au pays pour la mode et le style de vie, est heureuse d'annoncer son partenariat avec ReturnBear , le premier fournisseur de services de retour d'achats en ligne de bout en bout au Canada. Désormais, de nombreux articles achetés à labaie.com, y compris des articles de vendeurs du Marché, peuvent être retournés rapidement et facilement grâce à la technologie ReturnBear à labaie.com. Parallèlement au lancement en ligne progressif, la clientèle pourra aussi avoir accès au service en fonction de sa proximité géographique avec un magasin La Baie d'Hudson participant. De plus, des points de dépôt ReturnBear sont déjà ouverts dans 10 magasins La Baie d'Hudson en Ontario, et on prévoit en ouvrir dans tout le réseau des magasins La Baie d'Hudson d'ici la fin du printemps 2023.

La Baie et ReturnBear s’associent pour faciliter les retours de marchandises (Groupe CNW/La Baie) Return Bear logo (Groupe CNW/La Baie)

Deux options s'offrent aux personnes qui effectuent des achats en ligne, que l'article retourné soit vendu par La Baie, ou, pour la première fois, par l'un des plus de 900 vendeurs du Marché. Nul besoin de remballer les articles, d'imprimer des étiquettes d'expédition ou de retourner la marchandise par la poste; il suffit de commencer le processus de retour dans l'historique des commandes pour générer un code QR, puis de faire scanner ce dernier en magasin avec l'article à retourner. Les clients peuvent également cliquer sur le bouton « Commencer le processus de retour », imprimer une étiquette de retour et envoyer le colis par la poste.

ReturnBear et La Baie collaborent également en effectuant un suivi des stocks retournés et en s'appuyant sur une logistique consolidée, ce qui renforce la transparence et permet l'amélioration des services. Par exemple, les clients peuvent consulter les mises à jour pour savoir où est rendu leur colis et quand ils pourront obtenir leur remboursement. En outre, les points de dépôt ReturnBear des magasins La Baie d'Hudson accepteront et traiteront les retours d'autres détaillants du réseau ReturnBear.

« À La Baie, la clientèle est au cœur de toutes les décisions que nous prenons. Nous comprenons que les retours font partie intégrante de nos activités, et nous tenons à ce que cet aspect de l'expérience client soit aussi satisfaisant que l'achat », a déclaré Margot Johnson, chef des affaires de La Baie. « Nous voulons offrir une expérience exceptionnelle, que l'article soit expédié par La Baie ou par un partenaire du Marché. Notre objectif est que le tout se déroule facilement, rapidement et naturellement. »

« Les retours peuvent être une source d'irritation pour les consommateurs canadiens, et les détaillants doivent prêter attention aux besoins et aux attentes de ceux-ci », a précisé Sylvia Ng, chef de la direction à ReturnBear. « Un processus de retour aussi efficace est bénéfique pour tous, car il améliore considérablement l'expérience de la clientèle et celle du vendeur. Nous sommes très heureux que La Baie se soit associée à ReturnBear pour offrir aux consommateurs de meilleures options de retour ».

Les premiers points de dépôt ReturnBear en magasin, près des comptoirs de cueillette des articles achetés en ligne, ont été ouverts dans les centres commerciaux suivants : Cadillac Fairview, Upper Canada Mall, Centrepoint Mall, Oakville Place, Bramalea City Centre, CF Markville, Scarborough Town Centre, Erin Mills Town Centre, Mapleview Centre et CF Lime Ridge. De plus, des ouvertures sont prévues dans les autres magasins La Baie d'Hudson du pays.

À PROPOS DE LA BAIE

Grâce à une approche axée sur le numérique et sur des objectifs précis, La Baie aide les Canadiens à profiter pleinement de leur style de vie. La Baie exploite labaie.com et son Marché, l'une des plus importantes plateformes style de vie haut de gamme au pays, et entretient des liens homogènes avec un réseau de 84 magasins La Baie d'Hudson. La Baie s'est bâti une réputation de qualité et de style grâce à un assortiment incomparable de vêtements, de mode maison, de produits de beauté, de concepts de restauration et bien plus. Suivez-nous sur les médias sociaux : Instagram, Facebook, Twitter et TikTok.

La Baie et La Baie d'Hudson font partie du portefeuille de marques de HBC. Constituée en 1670, HBC est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Les rayures emblématiques sont une marque déposée de HBC.

À PROPOS DE RETURNBEAR

Fondé en octobre 2021 en ayant comme mission de rendre les retours faciles pour les consommateurs, rentables pour les commerçants et meilleurs pour la planète, ReturnBear est le premier service de retours et de logistique inverse de bout en bout au Canada. Les entreprises qui ont recours à ReturnBear peuvent offrir à leur clientèle des échanges et des retours en libre-service, ainsi que des options pratiques de dépôt d'articles sans emballage. Elles peuvent compter sur le service complet de contrôle de qualité et de traitement de ReturnBear pour que les articles soient remis sur le marché plus rapidement, et optimiser les retours et les échanges grâce à des automatisations et des analyses avancées.

ReturnBear est soutenu par Cadillac Fairview (CF) et Koru , un fonds industriel innovant qui crée de nouvelles entreprises pour stimuler la croissance des sociétés du portefeuille du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. ReturnBear est une solution moderne qui rend les échanges et les retours du commerce en ligne plus agréables pour les consommateurs et plus efficaces pour les détaillants en réduisant le coût et la complexité de la logistique inverse.

SOURCE La Baie

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES POUR LES MÉDIAS : Lindsay Silverberg, Talk Shop Media, [email protected]; Tiffany Bourré, La Baie, Vice-présidente de division, Communications, relations publiques et patrimoine, [email protected]