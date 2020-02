La baie d'Hudson ouvre Le projet Nostalgie, une boutique temporaire immersive aux accents du passé

TORONTO, le 20 févr. 2020 /CNW/ - En 1990, quelle icône de la mode vous inspirait? La Baie d'Hudson vous transporte dans le passé en inaugurant Le projet Nostalgie, une nouvelle boutique temporaire immersive conçue pour les consommateurs qui rêvent d'une mode rappelant cette décennie. Proposant plus de 60 marques, Le projet Nostalgie offrira tous les essentiels de la mode et du style de vie de l'époque afin de faire revivre l'adolescente, la chanteuse pop, l'idole du boys band ou la vedette du cinéma des années 90 qui sommeillent en eux. Le projet Nostalgie sera lancé dans certains magasins La Baie d'Hudson et à labaie.com le 21 février 2020.

Les articles de la boutique Le projet Nostalgie ont été soigneusement sélectionnés et offriront aux consommateurs tout ce que ces derniers ont appris à aimer des années 90 comme les chouchous et les pinces en acrylique, les sandales Melissa en gelée, les chaussures sport Champion, les jupes de tennis Fila, les robes nuisettes et le baume à lèvres Lip Smacker. Nous proposerons également de nouvelles collaborations uniques sur une base continue, notamment celles qui unissent la marque italienne de vêtements urbains CGDS à des marques cultes comme Jurassic Park, Hello Kitty et Calinours.

« Le projet Nostalgie réunit des marques qui permettent aux adeptes du style de se remémorer le passé tout en proposant de nouveaux designers émergents qui ajoutent une touche de modernisme à l'esthétique », mentionne Tyler Franch, directeur principal de la mode à La Baie d'Hudson. « Aujourd'hui, on rend hommage au style « trop cool pour l'école » sur les passerelles du monde entier. On n'a qu'à penser aux robes-nuisettes Calvin Klein et aux sandales à plateforme Teva » ajoute-t-il.

L'assortiment comprendra également une collection de Capsule 98, un balado nostalgique sur Instagram et un site Web conçus par l'auteur et éditrice Randi Bergman, spécialiste des années 90. Dans cette gamme exclusive conçue en collaboration avec La Baie d'Hudson, Randi Bergman donne vie à sa marque et propose des articles mode mettant en vedette des robes, des hauts, des coordonnés et des accessoires éclatants inspirés des vêtements portés dans les films emblématiques de la décennie.

« Je rêvais de m'associer à l'incursion de Capsule 98 dans le monde de la mode de La Baie d'Hudson, un détaillant qui a joué un rôle essentiel dans mon développement de jeune canadienne » mentionne Randi Bergman. « Il est important pour moi que les articles de Capsule 98 soient tous abordables, afin que chaque femme puisse se gâter sans avoir à penser que pour ce faire, elle doit disposer d'un budget exorbitant » ajoute-t-elle.

Le projet Nostalgie sera lancé dans les magasins La Baie d'Hudson du centre-ville de Montréal, du centre-ville de Vancouver, de Yorkdale, Sherway et Queen Street à Toronto, ainsi qu'à labaie.com. Les articles offerts comprennent des vêtements pour homme et femme, des chaussures, des produits de beauté et des articles-cadeaux. De nouvelles marques et de nouveaux modèles attrayants seront lancés sur une base continue pendant toute la période où les boutiques temporaires seront ouvertes en magasin.

Chaque boutique Le projet Nostalgie occupera une superficie de 93 mètres carrés. On y trouvera des présentoirs à étages en treillis métallique, des décalcomanies couvrant toute la hauteur d'un mur et des mannequins portant les coiffures populaires de l'époque. Les consommateurs seront transportés au milieu des années 90 et vivront une expérience immersive : ils pourront assister aux tutoriels beauté interactifs de M.A.C, voir les agencements de bijoux personnalisés de Foxy, et écouter la musique des DJ chaque samedi de mars, de 13 h à 17 h.

Pour susciter un l'engouement sur les réseaux sociaux, La Baie d'Hudson lance, sur Instagram et Snapchat, une vidéo qui fait renaître tous les sentiments nostalgiques des vidéoclips des années 90 avec Randi Bergman, Bambii, Bobby Bowen et Hao Nguyen. Toujours dans l'esprit des années 90, le magasin La Baie d'Hudson de Queen Street inaugurera une vitrine consacrée à la boutique Le projet Nostalgie. Du 21 février au 9 mars, on pourra y voir, tous les favoris de la collection ainsi que des présentoirs dans le style de l'époque (pensez à des radiocassettes portatives rappelant les comédies romantiques).

La boutique Le projet Nostalgie sera ouverte en magasin et à labaie.com jusqu'en avril 2020. Voici la liste complète des marques faisant partie du projet :

Accessoires et vêtements

Adidas, Apparis, Arizona Love, Calvin Klein, Capsule 98, Champion, Converse, Darkoveli, Fila, Foxy, Fujifilm, Fydelity, GCDS, Herschel Supply Co, Joe Boxer, Kangol, K-Way, Lazy Oaf, Le Tigre, Lele Sadoughi, Levi's, Mad Engine, Melissa (sandales en gel), Nike, Obey, Penfield, Polo Ralph Lauren, Puma, Ragyard, Senso, Shrimps, Superga, Susan Alexandra, Teva, Tommy Hilfiger et Von Dutch

Produits de beauté

Davidoff, Giorgio Armani, Givenchy, Gucci, Guy Laroche, Jean Paul Gaultier, Lancôme, Lip Smacker, M.A.C, Maybelline, Mugler, NARS et Unicorn Snot

Articles pour la maison et articles-cadeaux

Amped & Co., Bandai, Casio, Chupa Chups, Jelly Belly, Manna, Nintendo, Pyramid, Ridley's Games Room, Rubik's, Stiffables, Wild & Wolf et Wildflower

À propos de la La Baie d'Hudson

Constituée en 1670, la Compagnie de la Baie d'Hudson est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Avec ses 89 magasins à assortiment complet et son magasin en ligne labaie.com, La Baie d'Hudson est la plus importante chaîne de grands magasins au Canada. La Baie d'Hudson s'est bâti une réputation de qualité, de bon service et de style grâce à ses assortiments attrayants d'articles griffés et de marques exclusives et populaires dans les secteurs de la mode, des produits de beauté, des articles pour la maison et des accessoires, et à ses concepts de restauration uniques. La Baie d'Hudson fait partie du portefeuille de marques de HBC. Les rayures emblématiques sont une marque déposée de la Compagnie de la Baie d'Hudson.

