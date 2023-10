TORONTO, le 26 oct. 2023 /CNW/ - La Baie d'Hudson et Student Price Card (SPC) sont très heureuses de lancer un nouveau partenariat grâce auquel les étudiants membres de SPC profiteront d'avantages bonifiés et d'offres exclusives. Comme SPC n'avait jamais auparavant choisi de lier son programme à la devise de fidélisation d'un détaillant, cette collaboration promet de changer la donne dans l'expérience de magasinage de la population étudiante canadienne.

« Ce partenariat entre La Baie d'Hudson et SPC met en évidence le désir des deux organisations d'offrir une valeur inégalée à la prochaine génération de consommateurs », a mentionné Kevin Parry, premier vice-président, Marketing à La Baie d'Hudson. « Avec des récompenses exclusives et des rabais mensuels, la génération Z profitera d'une expérience plus attrayante et plus économique que jamais à La Baie d'Hudson et à labaie.com. »

Nommé meilleur programme de fidélité de coalition dans le rapport de sondage de Bond sur la fidélité à la marque, SPC crée un pont entre les étudiants de 14 à 24 ans et les marques qui répondent le mieux à leurs désirs et à leurs besoins uniques.

« Notre entente avec La Baie d'Hudson permettra à nos membres d'économiser sur des marques de premier plan », a renchéri Lorena Monetti, directrice principale du Marketing pour SPC. « Avec la hausse galopante des prix, les étudiants ont plus que jamais besoin d'en obtenir plus avec moins. Et c'est ce que notre collaboration avec le programme Primes La Baie d'Hudson leur offre, c'est-à-dire un moyen de magasiner intelligemment et d'accumuler des points qu'ils pourront transformer en économies. »

La Baie d'Hudson offrira aux membres SPC une tonne d'avantages, dont les suivants :

15 % de remises en points sur les achats admissibles

En liant leurs comptes SPC et Primes La Baie d' Hudson , les étudiants obtiennent 15 % de remises en points Primes La Baie d' Hudson sur leurs achats effectués dans les magasins La Baie d' Hudson et à labaie.com. Cela correspond à 30 fois les points Primes La Baie d' Hudson de base avec 30 points octroyés pour chaque dollar d'achats admissibles (avant taxes). Ces points peuvent ensuite être échangés contre des rabais substantiels sur de futurs achats au taux de 1000 points pour 5 $ de produits gratuits.

, les étudiants obtiennent 15 % de remises en points Primes La Baie d' sur leurs achats effectués dans les magasins d' et à labaie.com. Cela correspond à 30 fois les points Primes La Baie d' de base avec 30 points octroyés pour chaque dollar d'achats admissibles (avant taxes). Ces points peuvent ensuite être échangés contre des rabais substantiels sur de futurs achats au taux de 1000 points pour 5 $ de produits gratuits. Pour lier leurs comptes SPC et Primes La Baie d' Hudson , les membres n'ont qu'à ouvrir une session à spccard.ca/hudsonsbay et fournir leur numéro de compte Primes.

Rabais mensuels en magasin

Chaque mois, La Baie d' Hudson proposera des offres exclusives en magasin aux membres SPC, qui auront ainsi la parfaite occasion de se gâter avec les dernières trouvailles mode tant désirées sans faire exploser leur budget.

d' proposera des offres exclusives aux membres SPC, qui auront ainsi la parfaite occasion de se gâter avec les dernières trouvailles mode tant désirées sans faire exploser leur budget. En octobre , les membres SPC économisent 10 % sur des vêtements, des chaussures, des dessous et des accessoires à prix ordinaire et de solde, et ce, en plus de profiter des rabais des Jours La Baie (en vigueur jusqu'au 29 octobre).

, les membres SPC économisent 10 % sur des vêtements, des chaussures, des dessous et des accessoires à prix ordinaire et de solde, et ce, en plus de profiter des rabais des Jours La Baie (en vigueur jusqu'au 29 octobre). Les membres SPC n'ont qu'à présenter une preuve de leur adhésion au programme SPC et une carte étudiante valide à la caisse pour profiter de ces rabais spéciaux sur leurs achats admissibles.

Pour en savoir plus sur le partenariat entre La Baie d'Hudson et SPC et sur les avantages que celui-ci confère aux membres SPC, visitez le site www.spccard.ca/hudsonsbay .

À PROPOS DE LA BAIE D'HUDSON

La Baie d'Hudson aide les gens d'ici à profiter pleinement de la vie avec style. Exploitant labaie.com et son Marché, l'une des plus importantes plateformes style de vie haut de gamme au pays, ainsi qu'un réseau de 83 magasins d'un océan à l'autre, La Baie d'Hudson s'est bâti une réputation de qualité et de style grâce à un assortiment incomparable de vêtements, de mode maison, de produits de beauté, de concepts de restauration et bien plus. Suivez-nous sur les médias sociaux : Instagram , Facebook , Twitter et TikTok .

La Baie d'Hudson fait partie du portefeuille de marques de HBC. Constituée en 1670, HBC est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Les rayures emblématiques sont une marque déposée de HBC.

À PROPOS DE STUDENT PRICE CARD

La carte SPC (Student Price Card) offre à la population étudiante canadienne jusqu'à 25 % de rabais sur les produits de plus de 450 marques, dont adidas, Taco Bell, American Eagle, H&M, Samsung, Shein, Burger King, Pizza Pizza et bien plus. SPC a pour mission d'enseigner la responsabilité financière à ses membres, tout en permettant à ceux-ci d'économiser! Le programme s'adresse aux corps étudiants des écoles secondaires, des cégeps, des universités, des écoles de commerce et d'autres établissements d'enseignement.

https://www.spccard.ca/

SOURCE La Baie

Renseignements: Tiffany Bourré, Vice-présidente | Communications d'entreprise, relations publiques, médias sociaux, événements et patrimoine, La Baie d'Hudson et Zellers, [email protected]; Lorena Monetti, Directrice principale du Marketing, Student Price Card, [email protected]