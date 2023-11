Enjolivé des rayures emblématiques de La Baie d'Hudson, le calendrier de cette année est offert à 249 $, mais sa valeur totale dépasse les 1 600 $. Il est composé d'un assortiment exclusif de 48 produits soigneusement choisis et offerts par 32 marques beauté de luxe. Découvrez des soins de la peau essentiels signés Clinique, Clarins, Kiehl's et Algenist, en plus des cosmétiques incontournables Laura Mercier, Yves Saint Laurent et Bobbi Brown. Le calendrier comprend surtout 15 produits de format courant, notre plus grande sélection à ce jour, de marques comme Foreo, M•A•C, Facetheory, L'Occitane et Blissy.

« Notre calendrier beauté des fêtes est conçu pour susciter l'émerveillement et la joie », commente Leith Sinker, première vice-présidente, Beauté à La Baie d'Hudson. « Nous avons produit plus de calendriers que jamais auparavant cette année, en réponse au succès phénoménal de l'an dernier. Nous voulions nous assurer qu'encore plus de clients pourront profiter de ce luxueux cadeau soigneusement pensé. »

Le calendrier beauté des fêtes « 25 jours de couleurs » de La Baie d'Hudson sera vendu en magasin et à labaie.com à compter de demain, le 1er novembre 2023.

Liste complète des produits :

Collagène liquide Genius d'Algenist, format miniature de 6,2 ml

Parfum ou eau de toilette Code d'Armani, 15 ml

Masque pour dormir et pochette en soie du mûrier Blissy

Mascara regard intense Bobbi Brown, format courant de 6 ml

Eau de parfum La Panthère de Cartier, 10 ml

Embellisseur de lèvres Lip Perfector de Clarins, Translucent Glow, 5 ml

Concentré zone regard lift-redensifiant Total Eye Lift de Clarins, 7 ml

Soin yeux anti-poches anti-cernes All About Eyes de Clinique, format courant de 15 ml

Masque hydratant nuit Moisture Surge de Clinique, format courant de 100 ml

Crème multi-usage pour la peau Egyptian Magic, 30 ml

Sérum perfecteur raffermissant Advanced Light Ceramide Capsules d'Elizabeth Arden, 30 capsules

Crème contour des yeux Lift régénérante jeunesse Re-Nutriv d'Estée Lauder, 5 ml

Crème Lift régénérante jeunesse Re-Nutriv d'Estée Lauder, 7 ml

Soin Regenacalm Serum Pro de Facetheory, format courant de 30 ml

Masque actif UFO Call It A Night de Foreo, format courant

Appareil soin intelligent UFO Mini 2 de Foreo en perle rosée, format courant

Lotion nettoyante multi-usage pour le visage, les cheveux et le corps Jack Black, 30 ml

Soin anti-âge quotidien au rétinol micro-dosé Kiehl's, 10 ml

Crème contour des yeux à l'avocat Kiehl's, 7 ml

Crème au lait d'amande Mains à croquer de L'Occitane, format courant de 30 ml

Huile de douche à l'huile d'amande L'Occitane, format courant de 75 ml

Lotion tonique éclaircissante et revitalisante Absolue Rose 80 de Lancôme, 50 ml

Crème riche Absolue de Lancôme, 5 ml

Mascara Définicils de Lancôme en noir, 2 ml

Miniature d'eau de parfum Idôle Aura de Lancôme, 5 ml

Fard à paupières en bâton caviar Laura Mercier en rose doré, 0,5 g

Fard à joues hydratant teinté Laura Mercier en Provence, 3 ml

Eau de toilette en applicateur à bille Neiges de Lise Watier, 10 ml

Sérum vitamine C haute radiance Sublimessence de Lise Watier, 3 ml

Sérum anti-âge haute concentration Sublimessence de Lise Water, 3 ml

Mascara Eye Opening Vegan de Lise Watier avec quinoa noir, 3,5 ml

Sérum pour améliorer les cils et les sourcils Moon Boost de Luna Nectar, format courant de 4 ml

Rouge à lèvres Lustreglass de M.A.C en Hug Me, format courant de 3 g

Brume fixante longue tenue sans alcool Fix+ Stay Over de M.A.C, format miniature de 30 ml

Parfum à bille Daisy Dream de Marc Jacobs, 10 ml

Angel Elixir de Mugler, 10 ml

Mascara Climax de NARS, format miniature de 2,36 ml

Fard à joues Orgasm de NARS, format miniature de 2,5 g

Apaisement immédiat Peace of Mind d'Origins, format courant de 15 ml

Eau de parfum Bella Blanca d'Oscar de la Renta, 5 ml

Gels de régénération nocturne pour les yeux FlashPatch de Patchology, format courant de 30 paires

Crème riche nutritive Sahajan, 20 ml

Eau de parfum Signorina de Salvatore Ferragamo, format miniature de luxe de 5 ml

Eau de parfum Vanilla Sky de SKYLAR, 10 ml

Patchs biodégradables pour les yeux aux algues rouges et à l'avocat Brighter Days de Three Ships, une paire

Sérum à l'acide hyaluronique de champignons et à la vitamine C Dew Drops de Three Ships, format courant de 30 ml

Eau de parfum intense Born in Roma Donna ou Uomo de Valentino, 15 ml

Mascara Lash Clash d'Yves Saint Laurent, format miniature de 2 ml

Concentré Pure Shots Eye Reboot d'Yves Saint Laurent, 5 ml

À PROPOS DE LA BAIE D' HUDSON

La Baie d'Hudson aide les gens d'ici à profiter pleinement de la vie avec style. La Baie d'Hudson exploite labaie.com et son Marché, l'une des plus importantes plateformes style de vie haut de gamme au pays, lesquels entretiennent des liens homogènes avec son réseau de 83 magasins répartis d'un océan à l'autre. Elle s'est bâti une réputation de qualité et de style grâce à un assortiment incomparable de vêtements, de mode maison, de produits de beauté, de concepts de restauration et bien plus. Suivez-nous sur les médias sociaux : Instagram , Facebook , Twitter et TikTok .

La Baie d'Hudson fait partie du portefeuille de marques de HBC. Constituée en 1670, HBC est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Les rayures emblématiques sont une marque déposée de HBC.

