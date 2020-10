« La Baie d'Hudson s'engage à offrir à ses clients un magnifique assortiment de produits qui représentent TOUS les Canadiens, et à veiller à ce qu'une représentation diversifiée des marques fasse partie intégrante de sa stratégie », a déclaré Wayne Drummond, marchand en chef à La Baie d'Hudson. « Grâce à ce partenariat avec INLAND, nous sommes ravis de mettre en lumière ces marques canadiennes recherchées par nos clients et qui complètent l'offre de marques canadiennes que La Baie d'Hudson propose déjà », a-t-il ajouté.

« INLAND est une communauté où les clients, les créateurs et les fabricants se réunissent pour célébrer le tissu social du Canada grâce à un design incroyable », a mentionné Sarah Power, fondatrice et directrice de la création d'INLAND. « Nous souhaitons fortement que des articles créés localement se retrouvent dans chaque garde-robe et sommes très heureux de nous associer à La Baie d'Hudson pour nous aider à faire de ce rêve une réalité. En faisant la promotion de collections durables, en préconisant une représentation diversifiée et en accordant une plus grande place aux artistes locaux, nous permettons aux Canadiens de se sentir fiers de leurs choix de vêtements, de bijoux et d'accessoires », a-t-elle précisé.

Plus de 40 marques, dont près de 40 % sont associées à des créateurs PANDC, seront lancées dans la boutique. Parmi celles-ci, citons :

Anne Mulaire , une marque de vêtements de créateur fabriqués de manière éthique avec des marchandises durables faites de tissus écologiques et fondée par la créatrice de Winnipeg Andréanne Mulaire Dandeneau, d'origine Ojibwé et française.

, une marque de vêtements de créateur fabriqués de manière éthique avec des marchandises durables faites de tissus écologiques et fondée par la créatrice de Winnipeg Andréanne Mulaire Dandeneau, d'origine Ojibwé et française. Omi Woods , une marque torontoise fondée par Ashley Alexis McFarlane, qui témoigne de son héritage afro-canadien dans ses magnifiques bijoux de tous les jours fabriqués à la main de manière éthique avec de l'or africain équitable et des métaux fins provenant de sources non impliquées dans le financement de conflit.

, une marque torontoise fondée par Ashley Alexis McFarlane, qui témoigne de son héritage afro-canadien dans ses magnifiques bijoux de tous les jours fabriqués à la main de manière éthique avec de l'or africain équitable et des métaux fins provenant de sources non impliquées dans le financement de conflit. Pretty Denim, une marque d'articles en denim féminin haut de gamme qui produit des collections saisonnières en petites quantités, a été fondée par la styliste torontoise Tahnee Lloyd-Smith. Pretty Denim utilise des silhouettes distinctes pour créer une garde-robe cohérente qui associe la durabilité du denim traditionnel à une coupe indémodable. Pretty Denim est une marque de mode responsable et éthique. Tous les vêtements sont fabriqués au Canada dans un cadre non industriel.

Vous trouverez ci-dessous une liste complète des marques; de nouvelles marques y seront ajoutées régulièrement.

Vêtements : Allison Wonderland, Amanda Moss, Anne Mulaire, Devlyn van Loon, DORIAN WHO, Eliza Faulkner, FRÈRE DU NORD, Hilary MacMillan, Jennifer Glasgow, Laura Siegel, LESLEY HAMPTON, MAS Montréal, Odeyalo, OKAYOK, Pretty Denim, Priory, Soft Focus, Valérie Dumaine et Zoran Dobric

Accessoires et bijoux : ai Toronto Seoul, ADORA WATSON, Anne-Marie Chagnon, BIKO, Captve, Cat Janiga, dconstruct, Eleven Thirty Shop, Enarmoured, Le Lou Ula, LLiM, BAIN, Lo'bat Accessories, Louve, Maguire, Maria Trimble, Niio Perkins, Omi Woods, ooobaby, PARTOEM, RARA, SLUSH, Sunday Feel, THIS ILK et YUUN

À propos de La Baie d'Hudson

Constituée en 1670, la Compagnie de la Baie d'Hudson est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Avec ses 89 magasins à assortiment complet et son magasin en ligne labaie.com, La Baie d'Hudson est la plus importante chaîne de grands magasins au Canada. Elle s'est bâti une réputation de qualité, de bon service et de style grâce à ses assortiments attrayants d'articles griffés et de marques exclusives et populaires dans les secteurs de la mode, des produits de beauté, des articles pour la maison et des accessoires, et à ses concepts de restauration uniques. La Baie d'Hudson fait partie du portefeuille de marques de HBC. Ses rayures emblématiques sont une marque déposée de la Compagnie de la Baie d'Hudson.

À propos de INLAND

Depuis son lancement en 2014 à titre d'événement biannuel éphémère, INLAND a présenté plus de 500 marques de vêtements et d'accessoires de partout au Canada. En 2020, INLAND prend de l'expansion afin de proposer des marques soigneusement sélectionnées sur le site madeinland.ca et devenir un marché en ligne où les clients peuvent découvrir et acheter des articles des nouveaux créateurs les plus intéressants au Canada.



BUREAU DE PRESSE DE LA BAIE D'HUDSON :

Tiffany Bourré

Vice-présidente divisionnaire, Communications et service du Patrimoine

[email protected]

416-571-1301

Morgan Hanson

Spécialiste, Relations publiques

[email protected]

647-327-2596

INLAND :

Sarah Power

Fondatrice et directrice de la création

[email protected]

647-232-6405

