Depuis la création de la campagne de financement annuelle Mondou Mondon au profit des refuges en 2018, plus de 536 000 $ ont été remis à refuges pour animaux, et ce, grâce à l'extraordinaire générosité des fidèles clients de Mondou. Encore cette année, les sommes amassées seront redistribuées à plusieurs refuges répartis partout dans la province afin d'offrir une deuxième chance au plus grand nombre possible d'animaux, à la veille de la période des déménagements qui entraîne inévitablement son lot d'abandons de chiens et de chats.

PLUSIEURS FAÇONS DE PARTICIPER À LA CAMPAGNE POUR LES REFUGES

Tous les amoureux des animaux sont invités à contribuer de différentes façons à l'édition 2022 de la campagne Mondou Mondon pour les refuges :

NOUVEAUTÉ : la clientèle peut se procurer un seau de bonbons mélangés de l'entreprise québécoise Kandju , disponible en deux formats. Pour le format de 350 g vendu au coût de 7,99 $ (+ taxes), 5 $ seront remis à la cause, tandis que pour celui de 700 g offert au prix de 13,99 $ (+ taxes), 8 $ seront versés à la campagne.

la clientèle peut se procurer un , disponible en deux formats. Pour le format de 350 g vendu au coût de 7,99 $ (+ taxes), 5 $ seront remis à la cause, tandis que pour celui de 700 g offert au prix de 13,99 $ (+ taxes), 8 $ seront versés à la campagne. L'autocollant d'urgence Mondou « Sauvez mon animal » est vendu au coût de 3,49 $ (2,50 $ seront remis à la cause). En cas incendie ou de toute situation d'urgence, cet autocollant signalera aux premiers répondants la présence d'animaux de compagnie à votre domicile, ce qui leur permettra de venir à leur secours et d'en prendre soin.

est vendu au coût de 3,49 $ (2,50 $ seront remis à la cause). En cas incendie ou de toute situation d'urgence, cet autocollant signalera aux premiers répondants la présence d'animaux de compagnie à votre domicile, ce qui leur permettra de venir à leur secours et d'en prendre soin. Il est également toujours possible de faire des dons en argent en magasin. Les clients peuvent aussi choisir d'effectuer un don en échangeant leurs points Câlin, une façon facile et rapide de contribuer à la cause!

Les sommes récoltées serviront notamment à la rénovation des refuges, à la stérilisation des animaux, à l'achat d'équipement et de nourriture, aux frais médicaux ainsi qu'à l'organisation d'événements de micropuçage et d'adoption.

MONDOU REMET 208 000 $ À LA CROIX-ROUGE CANADIENNE SUITE À SA CAMPAGNE MONDOU MONDON POUR L' UKRAINE

La famille Legault (propriétaire du Groupe Legault et de Mondou) étant extrêmement touchée et préoccupée par la situation en Ukraine, Mondou a annoncé le 10 mars dernier qu'elle remettrait un don de 100 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour les fonds de secours de la crise humanitaire et les réfugiés de la guerre dans ce pays. L'entreprise invitait alors sa clientèle, ses employés et ses partenaires à les accompagner dans un élan de solidarité envers le peuple ukrainien, en contribuant à cette initiative baptisée Mondou Mondon pour l'Ukraine et en faisant des dons en argent ou avec leurs points Câlin. Le public a ajouté 108 000 $ au don initial de Mondou, ce qui permet aujourd'hui de verser un total de 208 000 $ à la Croix-Rouge canadienne.

« Mondou se fixe comme mission de soutenir plusieurs causes touchant non seulement le bien-être animal mais aussi sa communauté. Au cours des dernières semaines, tous les membres de la grande famille Mondou (dirigeants, employés, partenaires et clients) ont été extrêmement touchés par la situation qui prévaut en Ukraine. Cette mobilisation exceptionnelle nous permet aujourd'hui de pouvoir contribuer humblement à aider la Croix-Rouge canadienne à soutenir ces millions de réfugiés qui ont dû quitter leur pays en raison de la guerre. Tout en remerciant chaleureusement notre fidèle clientèle pour son appui lors de la campagne Mondou Mondon pour l'Ukraine, nous faisons maintenant appel à la générosité de la population afin de faire une différence pour une autre cause qui nous tient à cœur : la 5e édition de la campagne annuelle Mondou Mondon pour les refuges », déclare M. Pierre Leblanc, chef de la direction de Mondou.

Mondou invite maintenant tous les Québécois et Québécoises à donner généreusement lors de l'édition 2022 de sa campagne Mondou Mondon pour les refuges!

À propos de Mondou

Fondée en 1938 par l'entrepreneur montréalais Joseph-Émilien Mondou, Mondou est une entreprise familiale québécoise qui offre des produits, des services et des conseils pour le bien-être et la santé des animaux. Depuis l'acquisition de ce fleuron québécois par la famille Legault en 1983, l'entreprise a vu son nombre de magasins passer d'un seul à 77, et ce, grâce à l'engagement exceptionnel de ses employés passionnés qui sont aujourd'hui plus de 1 100 à travers le Québec. Beaucoup plus qu'un simple magasin de nourriture pour animaux, Mondou se démarque par l'expertise de son équipe de conseillers chevronnés et par son engagement à ne pas vendre d'animaux. Ayant le bien-être animal au centre de ses valeurs, Mondou est d'ailleurs fortement engagée auprès d'organismes partenaires et travaille à faire avancer la cause animale à travers de nombreuses initiatives. Pour plus d'information, visitez www.mondou.com.

