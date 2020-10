Depuis mars dernier, le Conseil travaille sans relâche pour accompagner, de la meilleure façon possible, la communauté artistique montréalaise durement touchée par la pandémie. « Les arts ont le pouvoir de transformer positivement la vie de chacun d'entre nous. Quel que soit le contexte, la culture améliore le vivre ensemble. Et c'est encore plus vrai durant une période comme celle que nous vivons actuellement. Il est indispensable de continuer à célébrer la communauté artistique et notamment les finalistes du 35 e Grand Prix qui ont contribué de façon exceptionnelle à la vitalité artistique de Montréal en 2019 » indique Nathalie Maillé, directrice générale du Conseil des arts de Montréal.

Invitation

Assistez en direct au dévoilement du lauréat du 35e Grand Prix!



Jeudi 12 novembre 2020 de midi à 13 h 15

Les finalistes du 35e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal sont :

Alchimies, Créations et Cultures pour l'époustouflant concert d'ouverture du Festival du Monde Arabe intitulé Et la femme chanta Dieu. Cette rencontre entre trois chants sacrés - juif, musulman et chrétien - dirigée et interprétée par des femmes a été une véritable messe des arts liturgiques réunissant trois solistes de haut calibre et plus de 25 musiciennes, choristes et danseuses sous la direction artistique de Katia Makdissi-Warren.



Centre Segal des arts de la scène pour sa démarche inclusive entamée depuis plusieurs années, pour son expertise en théâtre musical, et pour sa programmation traitant d'enjeux sociaux en tous genres, prenant son envol avec la comédie musicale Children of God coproduite avec Urban Ink. La musique, les paroles, la mise en scène de Corey Payette, les interprétations courageuses et authentiques des comédiens, la démarche communautaire collaborative du projet, ainsi que ses activités auxiliaires ont su atteindre un vaste auditoire tout en traitant du sujet très sensible des pensionnats autochtones, en plus de créer des ponts entre des œuvres et des gens de toutes les communautés.



Communication-Jeunesse pour le projet À la rencontre des Premières Nations portant sur l'identité autochtone et la réconciliation ainsi que pour leurs résidences de création ayant permis à six créateurs et créatrices autochtones de rencontrer de jeunes écoliers aux quatre coins du Québec.

Compagnie de danse Ebnflōh pour In-Ward, une œuvre chorégraphique puissante qui se déploie sans compromis mettant en scène six interprètes engagés. Une création ancrée dans le Hip Hop, de l'organisme fondé par Alexandra « Spicey » Landé. Tout simplement remarquable.

La Chapelle Scènes Contemporaines et TOHU, cité des arts du cirque pour la première édition de L'autre cirque, une nouvelle plateforme de diffusion pour les arts circassiens de petites et moyennes formes et une place de choix pour le cirque d'auteur.e où l'expérimentation est à l'honneur.

MAI (Montréal, arts interculturels) pour sa saison 2019 au cours de laquelle il a su s'imposer comme un véritable lieu d'échange célébrant la multiplicité des disciplines et des dialogues. Solide tremplin pour les artistes pluriculturels tant locaux qu'internationaux, le MAI a présenté des événements uniques tels que la série Black.Art.Empowerment consacrée aux arts des communautés afro-descendantes et orchestrée par Rhodnie Désir, ainsi que Et si on réimaginait le monde ?, une conférence portant sur les pratiques des artistes sourd.e.s et handicapé.e.s.



MOMENTA | Biennale de l'image pour la grande cohérence de son édition 2019, sa programmation artistique ayant su fédérer toute la communauté des arts visuels de Montréal et refléter avec brio la diversité des démarches d'artistes issu.e.s des scènes locale, nationale et internationale.

MUTEK pour sa programmation riche et diversifiée, la grande cohérence sur le plan conceptuel de cette édition qui marque ses 20 ans et qui a connu un record d'assistance, en plus d'élargir la portée du festival dans de nouveaux lieux tout en créant des ponts entre art et industrie.

Toxique Trottoir pour une année exceptionnelle au cœur de la mobilisation citoyenne et une présence vivifiante qui a animé les quartiers, et rassemblé 4500 citoyens de tout âge, origine et classe sociale avec Ça baigne dans l'Est, La Brigade des embellisseurs poétiques et le spectacle Aquaphonie.

Le dévoilement du lauréat se fera le 12 novembre prochain lors du 35e Grand Prix en ligne.

Chacun des finalistes recevra une bourse de 5 000 $ offerte par de généreux donateurs montréalais et le lauréat recevra une bourse de 30 000 $ en plus d'une œuvre d'art réalisée par un artiste montréalais.

Le Conseil remercie ses partenaires la Caisse Desjardins de la Culture et Télé-Québec.

Le Grand Prix du Conseil des arts de Montréal

Chaque année depuis 1985, le Grand Prix du Conseil des arts de Montréal reconnaît l'excellence et la contribution remarquable d'une organisation artistique. MU, l'Orchestre Métropolitain, Cas Public et Les 7 doigts sont quelques-uns des lauréats qui ont contribué à bâtir la culture créative et innovatrice de Montréal célébrée lors de cet événement. Le dévoilement du lauréat a lieu lors d'un déjeuner qui réunit chaque année les milieux de la culture, des affaires et du monde municipal.

