La 2e édition de la course hivernale Montréal-Québec amasse près de 10 000 $ pour Enfant Soleil

MONTRÉAL, le 6 mai 2026 /CNW/ - La 2e édition de la course hivernale Montréal-Québec, tenue du vendredi 20 mars au dimanche 22 mars, a rassemblé environ une trentaine de coureurs autour d'un défi sportif et humain exceptionnel. Réalisée principalement en relais, cette course de 270 kilomètres a mobilisé des passionnés de course à pied unis par le désir de se dépasser tout en soutenant une cause importante.

Les coureurs de la 2e édition de la course hivernale Mtl-Qc (Groupe CNW/FUTUR Immobilier)

Cette année, plusieurs participants se sont relayés entre Montréal et Québec, tandis que certains ont aussi tenté de relever le défi en solo. L'événement a pris une nouvelle dimension grâce à la volonté de Jérémy Savoie d'ouvrir l'expérience à d'autres coureurs. L'an dernier, il avait lui-même réalisé cet exploit sur plus de 320 kilomètres sans arrêt. Cette fois, malgré une blessure persistante, il a choisi de transformer ce défi personnel en initiative collective afin de permettre à d'autres de vivre l'expérience à leur tour.

« L'an dernier, cette course a changé ma vie. Cette année, je voulais que d'autres puissent vivre quelque chose d'aussi fort. Même si je ne pouvais pas être celui qui court du début à la fin, je tenais à rassembler des gens autour du dépassement de soi, du courage et d'une cause qui fait une réelle différence. Voir autant de coureurs embarquer dans cette aventure, c'est extrêmement inspirant », souligne Jérémy Savoie.

Au-delà de la performance sportive, cette 2e édition visait à amasser des fonds pour Enfant Soleil. Grâce à la mobilisation des coureurs, bénévoles, partenaires et donateurs, près de 10 000 $ ont été recueillis pour la fondation.

Depuis 1988, Enfant Soleil soutient le développement d'une pédiatrie de qualité partout au Québec, notamment par le financement d'équipements médicaux et l'amélioration des soins offerts aux enfants et à leurs familles.

« Voir un groupe de sportifs se mobiliser autour d'un objectif commun, se soutenir, se dépasser, garder le cap et repousser les limites, c'est vraiment un beau message pour les enfants. Courir pour Enfant Soleil c'est vouloir que les jeunes eux aussi puissent avancer et briller de santé! » -- Catherine B-Montminy, conseillère en partenariat corporatif

SOURCE FUTUR Immobilier

MEDIA CONTACT : [email protected]