FUTUR Immobilier acquiert 373 logements à Granby

GRANBY, QC, le 10 févr. 2026 /CNW/ - FUTUR Immobilier, société d'investissement et de gestion immobilière fondée par Jérémy Savoie, confirme l'acquisition en partenariat de deux actifs résidentiels d'envergure à Granby, représentant un investissement total d'environ 60 millions de dollars : le Complexe Saint-Jacques ainsi que le 94 Saint-Charles Sud, totalisant 6 bâtiments et plus de 380 logements. Ces acquisitions s'inscrivent dans la stratégie de l'entreprise visant à créer des milieux de vie modernes et durables dans le marché québécois.

Le Complexe St-Jacques (Groupe CNW/FUTUR Immobilier)

Le Complexe Saint-Jacques constitue un ensemble résidentiel structurant pour la ville de Granby. Grâce à sa localisation centrale et à sa proximité avec plusieurs services, l'actif présente un fort potentiel d'amélioration et de valorisation à long terme. FUTUR Immobilier prévoit y déployer un programme d'optimisation axé sur la qualité des logements, la modernisation des espaces et l'efficacité des opérations.

« Notre objectif est de transformer des immeubles existants en environnements où les gens se sentent réellement chez eux, explique Jérémy Savoie, président de FUTUR Immobilier. Nous croyons que la performance immobilière doit aller de pair avec le respect des locataires et l'amélioration concrète du parc résidentiel québécois. »

L'immeuble le 94 Saint-Charles Sud, déjà bien intégré dans son milieu, viendra compléter la présence de FUTUR Immobilier à Granby. L'entreprise y appliquera la même approche de gestion : entretien rigoureux, communications transparentes avec les résidents et investissements ciblés pour maintenir des standards élevés.

Ces transactions confirment la volonté de FUTUR Immobilier d'accélérer son expansion. Depuis sa création, l'organisation bâtit un portefeuille axé sur le multirésidentiel en misant sur une analyse financière disciplinée, une gestion active et une vision entrepreneuriale portée par Jérémy Savoie et son équipe.

Au cours des prochains mois, FUTUR Immobilier entend travailler avec les intervenants locaux afin d'assurer une transition harmonieuse et de contribuer positivement au dynamisme de Granby. Des initiatives touchant la sécurité, l'expérience résidentielle et la performance énergétique seront progressivement déployées.

À propos de FUTUR Immobilier

FUTUR Immobilier est une entreprise québécoise spécialisée dans l'acquisition et la revalorisation d'immeubles résidentiels. Fondée par Jérémy Savoie, l'entreprise s'appuie sur une mission claire : créer des espaces de vie uniques qui inspirent le bien-être. Avec un portefeuille de plus de 450 logements représentant environ 80 millions de dollars d'actifs, FUTUR Immobilier privilégie une approche humaine et professionnelle visant à générer une valeur durable pour les résidents et les partenaires.

