La 17ème édition du SIAL Canada : le carrefour des solutions innovantes pour affronter les défis de demain

MONTRÉAL, le 25 févr. 2020 /CNW/ - En 2030, l'industrie agroalimentaire devra nourrir près de neuf milliards d'individus tout en protégeant les ressources de la planète. Alors que nos modes de production et de consommation sont mis à l'épreuve, les industriels et professionnels doivent désormais passer par l'innovation pour produire différemment, proposer des alternatives agroalimentaires plus raisonnées et respectueuses de notre environnement, et cela dans un contexte de pénurie de main d'œuvre important. Voilà le thème principal qui sera abordé durant la 17ème édition du SIAL Canada qui se tiendra au Palais des Congrès de Montréal du 15 au 17 avril prochain.

Avec plus de 1200 exposants et 25,000 visiteurs en provenance de plus de 50 pays et de toutes les provinces canadiennes, le plus grand salon de l'innovation alimentaire en Amérique du Nord, poursuit sa mission d'être le carburant du changement et de l'évolution de toute l'industrie agroalimentaire du commerce de détail à la restauration, en passant par la transformation et l'import/export. En croissance continue, le SIAL CANADA ajoute un étage, plus de 40,000 pieds carrés, pour servir les divers intervenants et innovateurs de l'industrie.

« Pendant trois jours, la ville de Montréal se transforme en une véritable plaque tournante de l'industrie alimentaire tant canadienne qu'internationale », explique Xavier Poncin, Directeur Général du SIAL Canada. « Une destination incontournable pour tous les professionnels du food, le SIAL est un carrefour qui connecte un monde à la fine pointe de l'innovation et des tendances alimentaires pour échanger, challenger et trouver des solutions qui permettrons d'affronter les défis de demain. »

SIAL : FOYER DE L'INNOVATION

Grâce à ses exposants, ses 80 conférences et ateliers et ses trois compétitions, le SIAL 2020 propose des thématiques qui sauront inspirer l'industrie agroalimentaire tels que:

L'innovation alimentaire : les ingrédients de demain, les alternatives alimentaires, le cannabis, la certification bio;

: les ingrédients de demain, les alternatives alimentaires, le cannabis, la certification bio; Les nouveaux modes de consommation : zéro déchet, les différences de consommations entre les générations, les comportements d'achats et l'innovation sociale;

: zéro déchet, les différences de consommations entre les générations, les comportements d'achats et l'innovation sociale; Les emballages écolos : à l'aube du ban des emballages de plastique, le SIAL propose des discussions sur les emballages uniques, plus responsables et le retour du vrac;

: à l'aube du ban des emballages de plastique, le SIAL propose des discussions sur les emballages uniques, plus responsables et le retour du vrac; Les nouvelles technologies : Foodtech , la robotisation, l'intelligence artificielle;

: , la robotisation, l'intelligence artificielle; Grocerant & dans la cuisine SIAL: un véritable laboratoire d'idées, les ateliers exclusifs aux chefs porteront, en autre, sur la cuisson sous-vide, la réalité virtuelle, et sur les solutions à la pénurie de main d'œuvre.

L'ITALIE À NOTRE TABLE AVEC STEFANO FAITA

Cette année, SIAL Canada a désigné l'Italie comme pays à l'honneur. Autant par ses saveurs culinaires reconnues mondialement que par l'excellence de son modèle agricole, l'Italie multiplie les accolades dans les domaines de la qualité, de la sécurité, de l'innovation technologique, de la durabilité et de la biodiversité. Porte-parole du SIAL 2020, le chef italien Stefano Faita vous invite à découvrir les saveurs culinaires, les traditions mais aussi plus de 225 produits possédant des appellations d'origine contrôlées et d'origine protégée.

ÉCHANGER POUR AFFRONTER LES DÉFIS DE DEMAIN

Chaque année au SIAL, près d'une centaine d'activités, conférences et événements en lien avec les tendances du marché et les toutes dernières innovations ont lieu durant les trois jours du salon.

Des conférences et panels de discussion sont tenus par des experts sur des sujets de grandes importances et les grands enjeux de l'industrie mais c'est sans aucun doute le concours SIAL INNOVATION qui génère le plus d'intérêts des friands des tendances agroalimentaires. Une fois de plus, grâce à A.C. Nielsen, le concours SIAL INNOVATION récompensera les plus belles nouveautés alimentaires et non-alimentaires (emballages et contenants) en couronnant 10 finalistes et trois gagnants qui recevront des bourses allant de 5 000 $ à 10 000 $.





Grande nouveauté, la compétition destinée aux entreprises en démarrage qui devront, en une minute, séduire le jury par leur concept prometteur.





Le Cheese by SIAL, un événement phare animé par le maître fromager Gurth Petty, permet de découvrir des centaines de fromages de toute la planète à travers des ateliers de démonstrations d'accords mets-vin ainsi que des dégustations.





, un événement phare animé par le maître fromager , permet de découvrir des centaines de fromages de toute la planète à travers des ateliers de démonstrations d'accords mets-vin ainsi que des dégustations. À l'écho des tendances du zéro alcool, des breuvages infusés et des cocktails innovateurs, Inspire Drink est un événement dédié à tous les types de boissons ainsi qu'à la mixologie. Nos experts Jean-Sébastien Michel (ambassadeur produits alcoolisés) et Gail Gatelu (boissons infusées) guideront les participants à travers les plus récentes tendances.

