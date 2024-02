L'événement tant attendu aura lieu au Grand Quai du Port de Montréal, offrant un cadre emblématique propice à l'innovation et aux connexions.

MONTRÉAL, le 20 févr. 2024 /CNW/ - C2MTL, la plus importante conférence créative au pays, revient du 21 au 23 mai 2024 prochain au Grand Quai du Port de Montréal sous une nouvelle mouture. En plus de son nouveau lieu, cette 13e édition offrira aux participants des perspectives d'affaires plus approfondies grâce à ses thèmes audacieux et ses nouveaux partenariats.

Afin de créer toujours plus d'opportunités d'affaires, tant au Québec qu'à l'international, les 3 journées de l'édition 2024 de C2MTL seront divisées en 3 thématiques utiles et pertinentes, soit Expérientiel & Immersif, Durabilité & Innovation et IA & Commerce. Bien plus qu'un événement rassembleur, C2MTL vise à répondre aux enjeux pressants qui guident le monde de demain et met au défi le public de penser différemment et d'agir avec audace.

« Nous savons que ces trois industries font beaucoup parler d'elles dans le monde entier et la volonté de C2, en tant qu'événement pertinent mondialement reconnu, est de réunir ces acteurs au même endroit afin d'adresser ces enjeux et créer des opportunités d'affaires », déclare Anick Beaulieu, présidente-directrice générale de C2MTL. « Le Québec est reconnu pour son excellence dans ces trois secteurs et notre objectif est simple : faire reconnaître notre talent et nos entreprises d'ici et générer le maximum de retombées économiques à l'international. »

Alors que de plus en plus d'événements d'affaires sont mis sur pied tous les ans, et conscients du contexte changeant dans le milieu de l'événementiel, C2MTL se démarque en offrant un événement riche en contenu et en questionnement, mettant de l'avant la participation et l'interaction entre les personnes et les organisations de divers horizons, domaines et industries. Les partenariats notamment avec le Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et nouvellement avec XP Land et OFFF Festival permettront d'apporter une toute nouvelle perspective sur des enjeux urgents qui façonnent l'avenir de notre société.

APERÇU DE LA PROGRAMMATION

JOUR 1 | Expérientiel + Immersif : l'illusion de la réalité

La première journée de C2MTL s'ouvre sur une immersion dans l'impact des technologies immersives sur le monde professionnel et les échanges humains. Elle invite à une réflexion profonde sur la manière dont la réalité virtuelle et augmentée révolutionne les connexions émotionnelles et authentiques. Cette journée propose également une exploration de stratégies avant-gardistes adaptées à un marché dominé par l'innovation technologique.

JOUR 2 | Innovation + Durabilité : l'avenir durable, au-delà des tendances

Cette journée invite les participants à se questionner sur la définition du succès dans le cadre de la durabilité, à pousser l'innovation en matière de pratiques durables, et à envisager la transformation des entreprises par une réflexion résolument éco-innovante.

JOUR 3 | IA + Commerce : peur, potentiel et course à l'innovation

C2MTL termine son édition en se penchant sur le développement de l'intelligence artificielle dans le commerce, en invitant à réfléchir sur son influence sur notre intellect, nos émotions, et en évaluant son importance dans notre aspiration à la gratification immédiate.

QUELQUES CONFÉRENCIERS

Justice, équité et technologie avec Ruha Benjamin, auteure et professeure à Princeton University; le futur des énergies solaires avec l'artiste Olalekan Jeyifous et l'auteur Andrew Dana Hudson; espoirs systémiques avec Indy Johar, directeur exécutif de Dark Matter Labs; IA et processus créatif avec le photographe Boris Eldagsen; repenser l'abondance avec les architectes Tosin Oshinowo (Oshinowo Studio), Nicolas Coeckelbergh (BC architects & studies & materials) et impact des artistes sur la culture digitale avec le PDG de OFFF Festival Pep Salazar et ses invités Vallée Duhamel, Marta Cerdà, Dines (Studio BLUP), Joshua Davis, et Burton Rast.

C2 Montréal remercie ses partenaires, notamment Sid Lee, le Cirque du Soleil, le Gouvernement du Québec, Kyu, Fasken, XP Fronts, Braindate, BRP, Montréal International, OFFF Festival, Bombardier, Power Corporation du Canada et Event Enroll, une division de Spordle.

Pour accéder à la programmation, à la billetterie et à la gamme complète d'options offertes, visitez le https://c2montreal.com/fr . La liste complète des partenaires et des conférenciers sera dévoilée sous peu.

À propos de C2MTL

Fondé en 2012 par l'agence créative Sid Lee en collaboration avec son partenaire fondateur le Cirque du Soleil, C2 Montréal est l'événement d'affaires principal au Canada. Véritable terrain de jeu pour l'imagination, C2 Montréal est une expérience immersive de trois jours ayant lieu dans un cadre hautement créatif qui attire plus de 5000 participant.e.s venant de plus de 60 pays et plus de 30 industries. C'est un forum de renommée internationale pour l'entrepreneuriat, l'innovation et la créativité, où un.e participant.e sur quatre connaît une augmentation des occasions d'affaires à travers les milliers de conversations entamées à chaque édition. L'événement est un moyen exceptionnel pour créer et faire croître la valeur de startups, de PME et de grandes entreprises, ce qui se traduit par plus de 500 millions de dollars en transactions commerciales et en impact économique chaque année. Plus d'informations: https://c2montreal.com/fr

