L’usine de réfrigérateurs interconnectés de Haier à Shenyang se joint au Global Lighthouse Network du Forum économique mondial à titre de deuxième installation phare bout en bout de Haier.

On compte parmi les technologies de pointe l'intelligence artificielle, l'analyse de mégadonnées, l'Internet des objets (IdO) et l'impression 3D. Qui plus est, la moitié des nouveaux phares sont des usines bout en bout, ce qui signifie qu'elles créent de la valeur au-delà de la seule phase de fabrication, entraînant des répercussions dans l'ensemble de la chaîne de valeur. Les deux phares de Haier sont des usines bout en bout.

« L'usine de réfrigérateurs interconnectés de Haier à Shenyang, qui est aussi la première usine à mettre en œuvre un écosystème interconnecté, a été choisie pour son modèle de personnalisation à grande échelle, souple et axé sur l'utilisateur. Celui-ci est rendu possible par la plate-forme COSMOPlat, qui est évolutive et conçue de manière indépendante. Il s'agit de la plus importante plate-forme offrant des solutions de personnalisation à grande échelle », déclare Tingyi Hou, chef de l'usine interconnectée de Haier à Shenyang.

Étant le fruit de l'expérience de fabrication intelligente de 15 usines interconnectées de partout au pays, Haier Smart Home s'accompagne de 328 normes de fabrication, 87 étapes de méthodologie et 56 guides qui permettent le passage à l'infonuagique de la plate-forme COSMOPlat pour rehausser l'automatisation et la capacité de fabrication intelligente de 122 usines.

En comparaison aux modèles de fabrication traditionnels, COSMOPlat intègre numériquement la totalité du processus propre à l'usine et de la chaîne d'approvisionnement, tirant parti des mégadonnées, de l'informatique en nuage et de l'IdO. La technologie relie les fournisseurs et les consommateurs, permettant à ces derniers de transmettre leurs préférences directement à l'usine. Elle permet donc aux clients de prendre part au processus transparent de conception et de production ainsi que de personnaliser les produits en fonction des demandes des consommateurs, et ce, même selon des requêtes uniques ou différentes.

Cette personnalisation permet de créer des produits fabriqués avec une plus grande précision conformément aux exigences réelles du client. Cette façon de procéder s'avère plus efficace et décuple les possibilités dont jouissent les utilisateurs. Une chaîne de fabrication intelligente et automatisée ainsi qu'un système d'information numérique mettent en œuvre tout le processus de manière harmonieuse, améliorant de 28 % la productivité directe de la main-d'œuvre.

En tant que membre du Global Lighthouse Network du FEM, Haier partage activement ses expériences en matière de transformation industrielle afin de faciliter la mise à niveau de l'industrie manufacturière mondiale. Il est aussi le fer de lance de la Hannover Proposal of Global Lighthouses, qui vise à établir et à implanter des normes industrielles relatives aux standards, à la technologie, à la sécurité, au talent et plus encore.

