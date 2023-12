NINGDE, Chine, 15 décembre 2023 /CNW/ - CATL a annoncé aujourd'hui que son usine de Liyang, dans la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine, a été reconnue comme l'un des 21 nouveaux membres du Global Lighthouse Network (GLN) par le Forum économique mondial (FEM). C'est ainsi la troisième usine phare de l'industrie des batteries à rejoindre ce réseau, après les usines de CATL à Ningde et Yibin.

« Pour faire face à la montée en flèche de la demande et à l'augmentation des coûts de main-d'œuvre, et pour respecter son engagement en matière de carboneutralité, l'usine de CATL à Liyang a utilisé des mégadonnées pour simuler les tests de qualité, la fabrication additive pour réduire les temps de changement, la vision informatique pour réaliser des inspections de qualité au micron près, et l'apprentissage en profondeur pour optimiser le contrôle des processus et la gestion de l'énergie », a écrit le Forum économique mondial dans son annonce du 14 décembre concernant les nouveaux fabricants phares. Cela a entraîné une augmentation de la production de 320 %, une réduction de 33 % des coûts de fabrication, une réduction de 47,4 % des émissions normalisées et une réduction de 99 % des défauts de qualité. La mesure des défauts a été améliorée, passant de « par million » à « par milliard ». »

Le GLN est une plateforme de collaboration réunissant des fabricants avant-gardistes qui mènent la charge dans l'adoption des technologies de la quatrième révolution industrielle. Kiva Allgood, responsable du Centre for Advanced Manufacturing and Supply Chains du FEM, a déclaré : « Les fabricants phares sont des pionniers qui ouvrent la voie en vue d'avoir un impact mondial sans précédent, tissant stratégiquement l'innovation dans l'ensemble de leur vaste réseau, pour façonner un avenir durable et une ère de transformation et de changement pérenne. »

Pour répondre à la demande croissante du marché et contribuer aux efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique, l'usine de CATL à Liyang a mis à profit des innovations comme l'intelligence artificielle (IA), l'impression 3D et l'analyse de mégadonnées pour stimuler la productivité et la durabilité :

Processus de mise à l'essai de la capacité plus rapide : Les mises à l'essai de la capacité sont l'un des goulots d'étranglement de la fabrication de batteries et le processus d'étalonnage représente une part importante du temps de fabrication et près de la moitié de la consommation d'énergie de toute la chaîne de production. En se fondant sur la modélisation des mégadonnées de la capacité des batteries à pleine charge, combinée à une étude approfondie du mécanisme des batteries, CATL a mis au point un système intelligent d'estimation de la capacité des batteries, ce qui a permis de réduire considérablement la durée des mises à l'essai de capacité et la consommation d'énergie des procédés.

Temps de changement plus rapide : Le développement rapide de la technologie des batteries au lithium-ion exige une production plus souple. En utilisant les méthodes traditionnelles de traitement des machines-outils, il faut habituellement plusieurs semaines pour remplacer les appareils et il est donc difficile de répondre aux besoins des clients. Grâce à la simulation virtuelle et à la fabrication additive, CATL est en mesure de réaliser une conception virtuelle rapide, une vérification virtuelle précise et l'usinage rapide de l'impression 3D, ce qui a considérablement réduit le temps de fabrication moyen.

Système complet d'exploitation et d'entretien : La fabrication de produits de batterie de haute qualité exige une grande uniformité. En adoptant l'Internet industriel des objets (IIoT), l'informatique de pointe et les mégadonnées, CATL a développé un système efficace d'exploitation et d'entretien de l'équipement à plusieurs niveaux à l'échelle de l'usine. L'entreprise peut assurer la surveillance et la gestion de l'état de fonctionnement en ligne, et fournir une maintenance prédictive afin d'optimiser les plans d'entretien et de réduire les taux de défaillance de l'équipement et les coûts d'entretien.

Inspection plus précise de la qualité : S'appuyant sur une caméra 3D de haute précision, sur l'intelligence artificielle et l'informatique en périphérie, CATL a mis au point un modèle d'inspection de la qualité qui repère les interceptions erronées et les défaillances à très bas niveau, ce qui a permis de détecter 100 % des défauts dans le procédé de soudage des goupilles d'étanchéité et d'éliminer les fuites d'hélium, améliorant le taux de défaut du niveau DPPM au niveau DPPB.

Gestion optimisée et durable de l'énergie : Pour s'attaquer aux problèmes de surveillance de la consommation d'énergie et de gaspillage d'énergie causés par la régulation manuelle, CATL a construit un modèle de réglage environnemental multifactoriel pour permettre le contrôle intelligent des paramètres énergétiques dans l'ensemble de l'usine. Grâce à un grand nombre de capteurs répartis dans toute l'usine, la quasi-totalité de l'équipement peut faire l'objet d'une surveillance intelligente. Les paramètres de l'équipement peuvent être analysés et ajustés en temps réel à l'aide d'une technologie avancée de contrôle des procédés, ce qui améliore considérablement l'efficacité énergétique de l'usine. De plus, grâce à l'application d'un modèle avancé de calcul des émissions de carbone, CATL peut surveiller les émissions de carbone de chaque chaîne de production en temps réel et suivre les projets de réduction des émissions de carbone, fournissant un soutien décisionnel fiable pour la réduction des émissions de carbone de l'usine.

Parmi les 153 membres fabricants du GLN, il y a trois usines phares issues de l'industrie des batteries; toutes appartiennent à CATL. À l'avenir, CATL continuera d'étendre le fonctionnement de son usine phare à ses 13 usines à l'échelle mondiale, rendant ainsi sa technologie novatrice accessible à un plus grand nombre de personnes et contribuant davantage au développement durable à l'échelle mondiale.

