L'UQAT lance son premier plan en écoresponsabilité

ROUYN-NORANDA, QC, le 7 oct. 2025 /CNW/ - L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) lance aujourd'hui son premier plan en écoresponsabilité qui compte un total de 59 actions à réaliser d'ici 2030. Il s'agit du résultat d'un travail de priorisation et de concertation impliquant plus de 70 membres de la communauté universitaire.

Guidé par les principes de la Déclaration d'engagement en écoresponsabilité adoptée par l'UQAT en avril 2024, le plan en écoresponsabilité s'arrime au nouveau Plan stratégique 2025-2030 de l'Université. Il fixe ainsi 7 objectifs spécifiques découlant des objectifs stratégiques en lien avec l'orientation 5 : Innover et agir en environnement en tant que contribution universitaire au bien commun.

Les actions qui s'y rattachent touchent l'implication et la littératie de la communauté universitaire en écoresponsabilité, l'enseignement et la recherche, l'approvisionnement, les infrastructures et bâtiments, la mobilité et le numérique.

« C'est avec conviction que nous présentons ce tout premier plan en écoresponsabilité qui traduit nos engagements en gestes concrets, prêts à se déployer dans l'ensemble des champs d'action de l'Université. Alors que le Plan stratégique 2025-2030 réaffirme la place centrale de l'écoresponsabilité dans notre vision d'avenir, nous ressentons une grande fierté à l'idée de dévoiler les nombreux projets qui animeront l'UQAT sous cet angle dans les prochaines années », souligne le recteur, Vincent Rousson.

La réalisation du plan s'appuiera sur l'expertise et la compétence de multiples équipes internes, bonifiées par l'apport de la communauté étudiante et de partenaires externes. « Pour chaque action prévue au plan, une unité administrative est désignée comme responsable et intégrera l'action à sa propre planification pour assurer sa mise en application. Mon rôle sera maintenant d'accompagner et de conseiller ces équipes, tout en menant certaines actions sous la responsabilité directe de mon Bureau, mais aussi d'assurer le suivi global du plan et de mesurer ses retombées », explique Sophie Richard-Ferderber, conseillère au Bureau de l'écoresponsabilité."

À cet effet, des indicateurs de suivi seront établis pour évaluer de façon annuelle les progrès et impacts. Créée dans le cadre de la démarche menant à l'adoption de ce premier plan en écoresponsabilité, la grande table d'orientation en écoresponsabilité (GTO-éco) est maintenue afin de soutenir une mise en œuvre concertée, participative, transparente et agile.

« L'écoresponsabilité étant au cœur des priorités pour la majorité de la communauté étudiante, il était de notre devoir de nous engager dans cette démarche collective afin que sa vision d'avenir et ses préoccupations soient prises en compte. Les étudiantes et étudiants ont un rôle clé à jouer dans la mise en œuvre de ce plan, et nous poursuivrons notre collaboration avec l'équipe pour en assurer la réalisation », conclut Mikaël Dion, ex-président et aujourd'hui vice-président externe et des communications de l'Association générale étudiante de l'UQAT (AGEUQAT).

Le plan en écoresponsabilité est maintenant disponible en ligne à l'adresse www.uqat.ca/uqat/ecoresponsabilite, une nouvelle section du site Web de l'UQAT où les informations et les données relatives à sa mise en œuvre seront diffusées.

