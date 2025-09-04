L'UQAT lance le programme Passeurs culturels : la culture au cœur de la formation des futures enseignantes et futurs enseignants

ROUYN-NORANDA, QC, le 4 sept. 2025 /CNW/ - L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) est fière de lancer le programme Passeurs culturels, une initiative porteuse qui place la culture au cœur de la formation en enseignement. L'objectif : former des professionnelles et professionnels de l'éducation ouverts, cultivés et engagés, capables de transmettre à leurs élèves non seulement des connaissances, mais aussi une curiosité et une sensibilité culturelles durables.

Grâce à la collaboration de nombreux partenaires culturels de l’Abitibi-Témiscamingue et de la MRC Antoine-Labelle, ainsi qu’au soutien financier du gouvernement du Québec, le programme offrira gratuitement ou à faible coût aux étudiantes et étudiants en enseignement de l’UQAT une variété d’activités culturelles. (Groupe CNW/Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT))

Grâce à la collaboration de nombreux partenaires culturels de l'Abitibi-Témiscamingue et de la MRC Antoine-Labelle, ainsi qu'au soutien financier du gouvernement du Québec, le programme offrira gratuitement ou à faible coût aux étudiantes et étudiants en enseignement de l'UQAT une variété d'activités culturelles : arts de la scène, arts visuels et littérature, et ce, dès l'automne 2025.

« La culture enrichit et humanise la pratique éducative. En donnant aux futures enseignantes et futurs enseignants de l'Abitibi-Témiscamingue et de la MRC Antoine-Labelle un accès privilégié aux arts et à la culture, nous formerons des passeurs et passeuses qui inspireront à leur tour leurs élèves, tout en contribuant à la vitalité culturelle de nos régions », souligne la professeure de l'UQAT en éducation et responsable du projet, Stéphanie St-Onge.

« Former les enseignants de demain, c'est aussi leur donner les moyens d'éveiller la curiosité culturelle des jeunes et de nourrir un imaginaire riche et vibrant, ouvert sur le monde. Grâce au programme Passeurs culturels, les étudiantes et étudiants de l'UQAT pourront développer un lien personnel avec les arts et la culture tout au long de leur formation. C'est une façon concrète de valoriser la culture québécoise dans nos régions et de faire en sorte qu'elle rayonne dans nos écoles », mentionne Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais.

Des objectifs clairs et porteurs

Plus spécifiquement, le programme Passeurs culturels vise à :

Stimuler l'intérêt des étudiantes et étudiants pour les arts et la culture grâce à des expériences riches et variées;

Rendre les œuvres culturelles plus accessibles pour la relève enseignante;

Favoriser un lien personnel et durable avec les pratiques artistiques;

Outiller les futures personnes enseignantes pour qu'elles deviennent des ambassadrices et ambassadeurs de la culture dans leur milieu professionnel;

Valoriser la richesse culturelle et patrimoniale de l'Abitibi-Témiscamingue et de Mont-Laurier ;

; Renforcer la vitalité des lieux culturels régionaux.

Un concept inspiré et éprouvé

Le programme s'inspire d'un projet pilote lancé à l'Université de Sherbrooke entre 2017 et 2020, qui a connu un vif succès. L'UQAT devient ainsi la deuxième université du réseau de l'Université du Québec, après l'UQO, à implanter ce modèle innovant en formation initiale en enseignement.

Des partenaires engagés

Pour l'année 2025-2026, les partenaires culturels à ce jour sont :

Rouyn-Noranda : Agora des arts, Bar-Librairie Livresse, Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue, Musée d'art de Rouyn-Noranda , Petit Théâtre du Vieux-Noranda, Théâtre du cuivre;

: Agora des arts, Bar-Librairie Livresse, Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue, Musée d'art de , Petit Théâtre du Vieux-Noranda, Théâtre du cuivre; Val-d'Or : Centre d'exposition de Val-d'Or , Conservatoire de musique de Val-d'Or , Festival de musique Trad, Théâtre Télébec et Salle Félix-Leclerc, Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue;

: Centre d'exposition de , Conservatoire de musique de , Festival de musique Trad, Théâtre Télébec et Salle Félix-Leclerc, Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue; Mont-Laurier : Centre d'exposition de Mont-Laurier , Espace Théâtre, Le Chapeau : Cabaret-Spectacle.

