L'UQAT inaugure son nouveau campus à Mont-Laurier : un tournant majeur pour le développement de l'enseignement supérieur dans les Hautes-Laurentides

MONT-LAURIER, QC, le 28 août 2025 /CNW/ - L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) a inauguré aujourd'hui son tout nouveau campus à Mont-Laurier, en présence de la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, de la députée de Labelle, Mme Chantale Jeannotte, de la députée de Laurentides-Labelle, Mme Marie-Hélène Gaudreau, du maire de Mont-Laurier, M. Daniel Bourdon, et de plusieurs personnalités. Implantée à Mont-Laurier depuis 20 ans, l'UQAT y connaît une croissance constante de ses inscriptions. Le nouveau campus permettra non seulement d'accueillir cette croissance, mais aussi d'améliorer l'accessibilité aux études universitaires pour la population des Hautes-Laurentides.

Coupure de ruban pour souligner l’inauguration du campus de l’UQAT à Mont-Laurier. De gauche à droite : Stéphane Lapointe, directeur du campus de Mont-Laurier, Chantale Jeannotte, députée de Labelle, Pascale Déry, ministre de l’Enseignement supérieur, Vincent Rousson, recteur de l’UQAT, Nadine Le Gal, directrice générale du Cégep de Saint-Jérôme, et Daniel Bourdon, maire de Mont-Laurier. (Groupe CNW/Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT))

« Ce nouveau campus consolide la place de l'UQAT comme pôle d'enseignement supérieur et de recherche dans la région et illustre notre volonté d'offrir une formation universitaire de qualité, ancrée dans le milieu », a souligné M. Vincent Rousson, recteur de l'UQAT. Construit en partenariat avec le Cégep de Saint-Jérôme et la Ville de Mont-Laurier, ce nouveau campus adjacent au Centre collégial de Mont-Laurier du Cégep de Saint-Jérôme représente une étape importante du développement de l'enseignement supérieur dans les Hautes-Laurentides.

Réalisé au coût total de 19,5 millions de dollars, le projet a été rendu possible grâce au Plan quinquennal des investissements universitaires 2019-2024 du gouvernement du Québec et à l'appui de la campagne de financement Bâtir l'avenir maintenant, la plus ambitieuse jamais menée par la Fondation de l'UQAT.

« Le nouveau campus de l'UQAT à Mont-Laurier est un ajout d'importance pour l'enseignement supérieur dans les Hautes-Laurentides. Il est essentiel d'occuper tout notre territoire pour permettre au plus de jeunes possible d'accéder facilement aux études et répondre aux besoins de main-d'œuvre. Je remercie tous ceux qui ont travaillé à ce projet névralgique pour la région », a souligné la ministre Déry.

« Si je me réjouis autant de l'ouverture du campus de l'UQAT ici à Mont Laurier, c'est parce que je suis consciente de la contribution exceptionnelle qu'un tel établissement peut apporter à notre région. C'est ici que nous allons former des gens qualifiés et compétents qui vont renforcer la prospérité et le dynamisme des Hautes-Laurentides. Je suis heureuse en particulier pour tous nos jeunes qui pourront poursuivre des études universitaires près de leur lieu de résidence. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont cru en ce projet et qui ont travaillé si fort pour le concrétiser », a déclaré la députée Jeannotte.

Avec une superficie de 1 800 m², le campus offre désormais aux étudiantes et étudiants un environnement d'apprentissage moderne comprenant sept salles de classe, cinq salles d'étude, une didacthèque, une salle multifonctionnelle, des espaces communs et des bureaux administratifs ainsi que des infrastructures dédiées à la recherche et au développement. Ce projet contribue directement à la vitalité du territoire, à la croissance d'une économie du savoir structurante et au rayonnement de la communauté universitaire et lauriermontoise.

« L'inauguration du campus de l'UQAT à Mont-Laurier marque une étape importante pour notre communauté. Ce projet d'enseignement supérieur, au cœur d'un site exceptionnel, représente une formidable opportunité d'attraction, de rétention et de formation des citoyens de la région. La Ville est fière de contribuer à l'essor du savoir et de l'innovation sur son territoire », a souligné le maire Bourdon.

« Le Cégep de Saint-Jérôme, à travers son Centre collégial de Mont-Laurier, est fier d'avoir contribué à la concrétisation du nouveau campus de l'UQAT par la cession d'une partie de son terrain. Ce que nous célébrons aujourd'hui dépasse largement la construction d'un édifice : c'est le reflet d'un engagement collectif fort envers la population et l'enseignement supérieur dans les Hautes-Laurentides », a expliqué Mme Nadine Le Gal, directrice générale du Cégep de Saint-Jérôme.

En plus d'officialiser l'ouverture des lieux, l'inauguration a permis aux personnes présentes de visiter les nouvelles installations et d'assister au dévoilement d'une œuvre d'art spécialement créée pour le campus, symbole de l'importance de l'éducation et de la culture dans le développement régional. Intitulée « Ruissellement », l'œuvre a été réalisée par l'artiste Michel de Broin.

Portes ouvertes et visites pour le grand public

Les Portes ouvertes 2025 du campus de Mont-Laurier se tiendront le samedi 8 novembre, de 12 h à 16 h. Parallèlement, toute la communauté est également invitée à venir découvrir le tout nouveau campus de Mont-Laurier et échanger avec l'équipe sur place afin de saisir pleinement comment l'UQAT, étroitement liée à son milieu, stimule le dynamisme régional et se positionne comme un allié essentiel de la communauté.

SOURCE Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

Source : Stéphanie Duchesne, [email protected], directrice, Service des communications et du recrutement, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue