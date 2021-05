L'UQAR et l'ENAP s'associent pour offrir une formation de pointe en administration publique locale et régionale

RIMOUSKI, QC, le 20 mai 2021 /CNW Telbec/ - L'Université du Québec à Rimouski (UQAR) et l'École nationale d'administration publique (ENAP) sont heureuses d'annoncer qu'elles offriront sur une base permanente, à compter de l'automne 2021, leur diplôme conjoint d'études supérieures spécialisées (DESS) en administration publique locale et régionale.

Ce programme de 30 crédits s'adresse à toute personne qui souhaite comprendre les dynamiques territoriales et parfaire ses compétences à travailler avec de multiples institutions publiques et parapubliques afin de réaliser ses mandats. « Le développement régional et l'administration publique sont deux champs d'études stratégiques pour les régions desservies par l'UQAR. L'alliance avec l'ENAP témoigne avec éloquence de la complémentarité qui existe au sein du Réseau de l'Université du Québec et dont nous souhaitons faire profiter celles et ceux qui s'intéressent aux institutions publiques en région », indique le recteur de l'UQAR, François Deschênes.

Le directeur général de l'ENAP, Guy Laforest, est heureux de pérenniser une collaboration avec une partenaire de choix comme l'UQAR. « L'accessibilité à une formation universitaire de qualité est essentielle pour le développement des régions et du Québec. Notre partenariat permet de combiner nos expertises et de fournir une formation aux administrateurs publics qui ont à cœur le développement local et régional », affirme M. Laforest.

Combinant les champs d'études de l'administration publique et du développement régional, ce programme s'adresse aux personnes occupant des emplois administratifs et aux gestionnaires travaillant au sein de ministères et d'organismes municipaux, provinciaux et fédéraux. « C'est aussi une formation qui offre une plus-value pour les politiciennes et les politiciens, les membres de leurs cabinets, de même que les personnes œuvrant dans des organisations publiques comme analystes, cadres de MRC et de municipalités ou encore agentes et agents de développement », indique le professeur Mario Handfield, directeur des études de 2e cycle en développement régional et territorial à l'UQAR.

En abordant les principes fondateurs, les mandats et les fonctions des administrations publiques locales et régionales, « ce programme permettra à ses acteurs de prendre des décisions stratégiques et opérationnelles de qualité », comme le souligne le directeur de l'enseignement et de la recherche de l'ENAP, Robert Bilterys.

Les personnes intéressées par ce programme peuvent faire parvenir leur demande d'admission dès maintenant à l'un ou l'autre des établissements. Offert à temps partiel à compter de l'automne 2021, le programme sera aussi accessible à distance pour les personnes éloignées des campus, selon certaines conditions.

À propos de l'Université du Québec à Rimouski

L'UQAR est une université du réseau de l'Université du Québec historiquement arrimée aux réalités des milieux qu'elle dessert. Avec ses campus à Lévis et à Rimouski, elle offre des programmes de formation à tous les cycles dans des disciplines variées à près de 6600 étudiantes et étudiants et se distingue par l'accessibilité et la qualité de ses formations ainsi que par l'encadrement des étudiantes et des étudiants. L'UQAR est également présente en Beauce, dans le KRTB (Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques), dans la Baie-des-Chaleurs, à Gaspé, à Matane, à Baie-Comeau et aux Îles-de-la-Madeleine. Elle se démarque par son rayonnement en recherche autour de ses trois axes d'excellence que sont les sciences de la mer, le développement régional et la nordicité, mais aussi dans de nombreux domaines des sciences naturelles et du génie, des sciences humaines et sociales ainsi que de la santé.

À propos de l'ENAP

L'École nationale d'administration publique est la seule université francophone spécialisée en administration publique de l'Amérique du Nord. Elle est aussi une école professionnelle qui propose aux individus et aux organisations une gamme complète de formations et de services et les accompagne afin qu'ils relèvent les défis des secteurs public et parapublic. L'ENAP évolue AVEC ET POUR les acteurs publics.

SOURCE École Nationale d'administration publique (ENAP)

Renseignements: Sources : Jean-François Bouchard, Service des communications de l'UQAR, [email protected]; Annie Mathieu, Service des communications de l'ENAP, [email protected]

