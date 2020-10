L'Université TÉLUQ - Entente de principe

QUÉBEC, le 28 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du renouvellement de la convention collective, une entente de principe est intervenue hier entre l'Université TÉLUQ - établissement d'enseignement à distance affilié à l'Université du Québec - et le syndicat représentant ses employés de soutien.

Les quelque 250 syndiqués, appartenant aux groupes bureau, technique et professionnel, étaient sans contrat de travail depuis le 31 mars 2019.

Le syndicat et l'Université TÉLUQ ont convenu de ne pas dévoiler ni commenter le contenu de l'entente de principe avant que les membres en aient pris connaissance en assemblée générale, laquelle est prévue le 12 novembre prochain.

Si ces derniers acceptent l'entente, la nouvelle convention collective sera d'une durée de cinq ans, soit du 1er avril 2019 au 31 décembre 2024.

