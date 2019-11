L'Université McGill accueille C2 Montréal et le Sommet Movin'On pour les éditions 2020

MONTRÉAL, le 26 nov. 2019 /CNW Telbec/ - C2 Montréal a annoncé aujourd'hui que l'Université McGill accueillera la 9e édition de cet événement commercial et créatif primé, du 27 au 29 mai 2020. Une semaine plus tard, le Sommet Movin'On, rendez-vous mondial de la mobilité durable, s'y tiendra également du 3 au 5 juin. En tant que l'une des universités les plus réputées au monde, McGill est un choix tout indiqué pour le nouveau site de C2 Montréal et du Sommet Movin'On.

C2 Montréal passe à la grande école

L'Université McGill est une institution d'enseignement supérieur de renommée internationale dont les activités de recherche couvrent un vaste spectre de disciplines: durabilité, génomique, neurologie, alimentation/nutrition, infections/immunité, recherche en intelligence artificielle, musique, politiques publiques, droit et bien d'autres encore. Parmi les anciens étudiants de McGill figurent plusieurs des grands noms et talents les plus remarquables au Canada, des artistes Leonard Cohen et William Shatner aux astronautes Julie Payette et Dave Williams, et de la pionnière des neurosciences Brenda Milner au premier ministre Justin Trudeau. Cette année, les participants de C2 Montréal pourront s'imprégner du même esprit d'innovation et de la même énergie créatrice dont ces anciens élèves et tant d'autres ont bénéficié.

«Nous sommes fiers d'unir nos forces à l'une des institutions d'enseignement supérieur les plus prestigieuses au Canada», a déclaré Jean-François Bouchard, fondateur de C2 Montréal. «L'histoire de l'Université McGill en tant que leader mondial de l'innovation dans une foule d'industries en fait un match parfait pour C2 Montréal. Nous sommes fiers d'annoncer que c'est sur le campus de McGill, au centre-ville, que se déroulera notre 9e édition.»

«Depuis plus deux siècles, McGill contribue à inspirer de grandes innovations, ce qui fait de notre université le lieu de rassemblement idéal pour les participants et les esprits créatifs de partout dans le monde», affirme pour sa part Suzanne Fortier, principale et vice-chancelière de l'Université McGill. «Nous serons heureux d'accueillir les participants de C2 Montréal sur notre campus.»

Une grande femme d'affaires montréalaise à la tête du conseil de C2 Montréal

Claudine Blondin Bronfman endossera le rôle de présidente du conseil d'administration de C2 Montréal. «Après 10 ans au conseil d'administration, j'ai pu constater l'impact positif de l'événement sur la ville de Montréal, et je suis déterminée à assumer un rôle de leadership pour assurer son succès à long terme», a-t-elle déclaré.

Movin'On fait progresser la mobilité durable au service du développement humain

Originellement créé et inspiré par Michelin en 2017, Movin'On s'est affirmé ces trois dernières années comme le premier écosystème mondial en faveur de la mobilité durable. Il a pour objectif de passer de l'ambition à l'action, en favorisant la mise en place de solutions concrètes, durables et accessibles au plus grand nombre pour répondre aux défis de la mobilité. Fédérant une large communauté de grandes entreprises, de start-ups, d'autorités publiques et académiques, mais aussi des ONG et des organisations internationales, Movin'On défend à travers son fonctionnement même l'idée qu'aucun acteur unique ne pourra répondre seul aux immenses défis du développement durable.



Movin'On vers une nouvelle page de son histoire

Le prochain Sommet Movin'On, point d'orgue des travaux entrepris tout au long de l'année, aura lieu du 3 au 5 juin sur le campus du centre-ville de l'Université McGill. Le rapprochement de ces deux univers résulte d'une démarche délibérée: il permet d'étendre encore les champs d'action et de réflexion en associant des étudiants venus du monde entier aux travaux d'experts du secteur, et en favorisant le partage des enjeux liés à la mobilité de demain.

Après avoir contribué à la prise de conscience que la mobilité ne pouvait qu'être durable, et alors que la question environnementale est au cœur de toutes les préoccupations, Movin'On ouvre ainsi une nouvelle page et réaffirme sa vocation à créer des passerelles - entre les générations, entre les mondes politique, économique ou académique - tout en positionnant la société civile au cœur de sa réflexion.

En rassemblant leurs publics pendant ces trois jours, Movin'On et McGill veulent donner les moyens à tous d'agir pour répondre aux grands enjeux humains et sociétaux liés à la mobilité.

Florent Menegaux, président du Groupe Michelin, déclare: «La culture humaniste de Michelin, basée sur son modèle humain et social, en fait un acteur majeur de l'évolution d'une mobilité au service du développement de l'Homme. Dans une période nourrie par la tentation du repli, notre conviction est que le besoin de mobilité va néanmoins se poursuivre, encouragé par des évolutions sociétales majeures et parce que la mobilité figure au cœur de l'évolution humaine. Mais cet avenir ne se réalisera que dans un cadre durable, c'est-à-dire au bénéfice de l'ensemble de la communauté humaine et dans la préservation de son premier habitat: la terre. Le mouvement aujourd'hui engagé avec l'Université McGill, lieu de savoir et d'avenir, est une formidable illustration de ce message.»

À propos de C2 Montréal

C2 Montréal est l'événement d'affaires le plus avant-gardiste au monde. Nommé «Événement canadien», «Événement écoresponsable» et «Expérience Kick A**» au dernier gala Eventex, et «Meilleur événement dans l'industrie de la publicité et du marketing au Canada» en 2019 par BizBash, C2 Montréal est beaucoup plus qu'une simple conférence. Nous proposons du contenu progressif et inspirant dans un environnement hautement créatif, conçu pour sortir les participants de leur zone de confort. Imaginé par l'agence créative Sid Lee en collaboration avec le Cirque du Soleil, C2 Montréal aide les leaders à façonner l'avenir des affaires en explorant les chaînons créatifs unissant commerce, science, société et environnement. Chaque année, l'événement accueille plus de 7 500 leaders issus d'une soixantaine de pays et de plus de 34 industries, qui partagent la conviction que le succès des entreprises va de pair avec les progrès de la société. La neuvième édition de C2 Montréal aura lieu du 27 au 29 mai 2020 à Montréal (Canada).

C2 Montréal 2020

Demandez votre accréditation média pour l'événement ici .

Laissez-passer pour les 3 jours de la conférence offerts ici .



À propos de l'Université McGill

Fondée en 1821, l'Université McGill accueille des étudiants, des professeurs et du personnel d'exception provenant de partout au Canada et du monde entier. Elle est régulièrement classée parmi les meilleures universités, tant au niveau national qu'international. Les activités de recherche de cet établissement d'enseignement supérieur de renommée mondiale englobent 2 campus, 11 facultés, 13 écoles professionnelles, 300 programmes d'études et plus de 40 000 étudiants, dont plus de 10 200 aux cycles supérieurs. McGill attire des étudiants originaires de plus de 150 pays, ses 12 800 étudiants internationaux représentant 31% de sa population étudiante. Plus de la moitié des étudiants mcgillois ont une langue maternelle autre que l'anglais, et 19 % d'entre eux ont le français pour langue maternelle.

À propos de la communauté Movin'On et du Sommet Movin'On

Créé et inspiré par Michelin, Movin'On est la première communauté mondiale développant des solutions concrètes pour répondre aux défis de la mobilité durable. Movin'On et ses partenaires travaillent tout au long de l'année en écosystème notamment au travers du « think and do tank » Movin'On Lab pour passer de l'ambition à l'action. La communauté Movin'On organise chaque année son sommet pour faire avancer concrètement ses projets. Pendant trois jours, 5 000 participants issus de grandes entreprises, de start-ups, d'organisations internationales, des autorités publiques et académiques travaillent ensemble. Grâce à une production unique réalisée par C2 International, le Sommet Movin'On favorise les rencontres et les échanges et facilite le partage d'expériences. Le prochain sommet de déroulera du 3 au 5 juin 2020 à Montréal, sur le campus de la prestigieuse Université McGill. Pour plus d'information et pour réserver votre entrée, rendez-vous sur summit.movinonconnect.com.

SOURCE C2 Montréal

Renseignements: Requêtes médias: C2 Montréal et le Sommet Movin'On, Lara Berguglia, EGS Group, lb@egspr.com, T: 514 994-2382; Université McGill, Cynthia Lee, cynthia.lee@mcgill.ca, T: 514 398-6754

