L'Université de Brandon modernise une installation de recherche pour appuyer les technologies propres au Manitoba

L'Université de Brandon modernise son installation de microanalyse avec l'aide du gouvernement du Canada

BRANDON, MB, le 12 févr. 2020 /CNW/ - Forte d'un nombre d'inscriptions annuelles d'environ 3 000 étudiants, l'Université de Brandon se classe troisième parmi les plus grandes universités du Manitoba. Elle compte cinq facultés et trois centres de recherche qui offrent des programmes de premier cycle, d'études supérieures, de certificat et préprofessionnels qui préparent les étudiants pour l'avenir.

L'installation de microanalyse, établie en 2008, est l'une des installations de recherche de l'Université de Brandon. Elle se spécialise dans la prestation de services de recherche et de soutien améliorés pour l'exploration durable des ressources, le développement de technologies propres et l'aménagement d'infrastructures propres dans les régions rurales et du Nord du Manitoba. L'installation fournit également de la formation et du perfectionnement professionnel aux employés hautement qualifiés tant au premier cycle qu'aux cycles supérieurs.

Recherche pour soutenir l'industrie

L'Université de Brandon et l'installation de microanalyse travaillent en étroite collaboration avec l'industrie sur des projets comprenant la conversion de déchets en biocarburants liquides, la stabilisation de routes rurales et plus encore. L'Université de Brandon est en train de moderniser l'immeuble abritant l'installation de microanalyse ainsi que l'équipement et les logiciels de celle-ci afin d'étendre à l'industrie ses services de tests d'analyse et autres. En particulier, la modernisation permettra d'appuyer davantage les secteurs de l'environnement, de la construction et des ressources minières pour la mise à l'essai et la recherche des solutions durables de technologies propres.

Expansion et nouveaux emplois

Pendant son séjour à Brandon, Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Diversification de l'économie de l'Ouest Canada), a annoncé un investissement de 335 000 $ pour aider l'Université de Brandon dans le cadre de la modernisation de l'installation de microanalyse et créer jusqu'à 16 emplois. Cette annonce de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada au Manitoba a été effectuée au nom de Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles.

Grâce au financement, l'installation de microanalyse de l'Université de Brandon offrira plus de services à l'industrie, prêtera assistance à environ cinq petites et moyennes entreprises et stimulera le développement économique durable au Manitoba.

Citations

« Le Canada est bien placé pour saisir des occasions émergentes dans le domaine des technologies propres, créer des emplois et garder nos collectivités solides. Cet investissement constitue une preuve supplémentaire de l'engagement envers l'innovation et du maintien de notre avantage concurrentiel alors que nous effectuons une transition vers une économie propre. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Le gouvernement du Canada est heureux d'appuyer la modernisation de l'installation de microanalyse de l'Université de Brandon afin que les entreprises et l'industrie disposent des outils dont elles ont besoin pour soutenir l'innovation et la commercialisation de technologies propres dans l'Ouest canadien, tout en créant des emplois de qualité pour les Canadiens de l'Ouest. »

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Diversification de l'économie de l'Ouest Canada)



« Ce financement permet d'améliorer considérablement l'équipement d'imagerie et d'analyse de l'installation de microanalyse de l'Université de Brandon. Ces améliorations placent l'Université de Brandon en tête de liste en ce qui concerne la rapidité et la précision de l'analyse des matériaux et en font une destination de choix pour les chercheurs et les partenaires de l'industrie à la recherche des réponses les plus rapides et des évaluations les plus claires. Nous sommes également déterminés à ce que la qualité de nos résultats soit équivalente à la qualité de nos services à la collectivité. »

- Bernadette Ardelli, doyenne de la faculté des sciences, Université de Brandon

Liens connexes

Restez branché

Suivez Diversification de l'économie de l'Ouest Canada sur Twitter : @DEO_Canada

SOURCE Diversification de l'économie de l'Ouest du Canada

Renseignements: Nathalie Leroux, Directrice, Politique, Planification et Relations extérieures, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, Winnipeg (Manitoba), 204-984-8472, [email protected]; Grant Hamilton, Directeur, Marketing et Communications, Université de Brandon, Brandon (Manitoba), 204-571-8542, [email protected]

Liens connexes

http://www.wd.gc.ca/