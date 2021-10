L'histoire riche et originale de DC Heroes & Villains met en scène des lieux emblématiques tels que les allées de Gotham City et les profondeurs d'Atlantis. Une mystérieuse onde a privé tout le monde de ses super-pouvoirs. Les joueurs auront donc pour mission de former une équipe ultime, constituée à la fois de super-héros et de super-vilains, pour éviter l'extinction totale.

Les joueurs devront user de stratégie pour maîtriser le gameplay de DC Heroes & Villains, qui regorge de défis solos de match 3 et d'événements en équipe, dans lesquels ils devront rallier les membres de leur corporation pour vaincre les boss et gagner des récompenses épiques. Des événements en direct programmés comme des matchs PvP et des Raids de corporation rassembleront les joueurs du monde entier, qui prendront part à des combats pour remporter des récompenses en jeu exclusives.

« Nous sommes extrêmement fiers d'annoncer notre nouveau titre, DC Heroes & Villains », déclare Alex Thabet, PDG de Ludia. « Ce jeu met en avant tout le savoir-faire de Ludia, grâce à son gameplay captivant et aux technologies innovantes qui constituent la marque de fabrique de nos jeux primés. Nous pensons qu'il permettra aux fans de DC de découvrir les personnages et les environnements qu'ils aiment sous un tout nouveau jour ».

« Nous avons été complètement bluffés par DC Heroes & Villains, qui démontre avec brio le talent et la créativité de Ludia », affirme Chris DeWolfe, cofondateur et PDG de Jam City. « Pour la première fois, les fans de DC pourront créer leurs propres dream teams composées de super-héros et de super-vilains dans un jeu de rôle de type match 3. Je suis convaincu que les fans seront époustouflés par toutes les possibilités qu'offre le jeu. »

L'acquisition de Ludia par Jam City en septembre 2021 s'inscrit dans la vision de la compagnie, qui consiste à renforcer son portefeuille mondial de studios de premier plan qui développent et publient des jeux à forte valeur ajoutée, développés entièrement à l'interne ou basés sur des licences tierces.

