L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC RETIENT LES SERVICES D'ÉNERGÈRE POUR UN PREMIER MANDAT

MONTRÉAL, le 21 août 2023 /CNW/ - Nous sommes heureux d'annoncer qu'Énergère a récemment été retenue par l'Union des municipalités du Québec (UMQ), à la suite d'un processus rigoureux d'appel d'offres, pour l'accompagner dans le cadre d'un regroupement d'achats visant la conversion de luminaires décoratifs extérieurs et de luminaires pour terrains sportifs.

Ce programme permet d'offrir un service clé en main aux municipalités pour la conversion de leurs systèmes d'éclairage décoratifs et des terrains sportifs existants, vers la technologie DEL.

À travers un processus simplifié et accessible, les villes et municipalités du Québec, qu'elles soient membres ou non de l'UMQ, pourront bénéficier du programme jusqu'au mois de juin 2026. Elles pourront ainsi profiter de nombreux avantages : économies sur les coûts d'énergie et d'entretien, prise en charge complète de la réalisation du projet, uniformité des installations, gestion des inventaires simplifiée, processus d'approvisionnement facilité, augmentation de la durée de vie des équipements.

« C'est un honneur et un privilège pour nous d'accompagner ce nouveau partenaire qu'est l'UMQ ainsi que les municipalités du Québec dans ce secteur d'intervention où nous excellons depuis 25 ans. Après avoir réalisé plus de 260 projets de conversion d'éclairage routier, nos équipes sont outillées et mobilisées pour relever ce nouveau défi! » Souligne Marc-André Lehoux, chargé d'affaires Villes Intelligentes chez Énergère, qui se fera un devoir de vous renseigner sur le programme et ses avantages.

À propos de l'UMQ : Fondée en 1919, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) représente les municipalités de toutes tailles dans toutes les régions du Québec. Ses membres représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec.

Énergère est le leader de l'industrie de l'efficacité énergétique et des réductions des émissions de GES au Québec depuis 25 ans. Énergère a su démontrer son savoir-faire à travers ses solutions déployées dans plus de 600 projets d'envergure réalisés dans les marchés institutionnels, municipaux, commerciaux et industriels.

SOURCE Énergère

Renseignements: Pour les communications: Emmanuelle Pey, Marketing-Communication, [email protected], 438 828-0925; Pour le programme: Marc-André Lehoux, Chargé d'affaires Villes Intelligentes