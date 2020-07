L'UNESCO accorde le prestigieux label de Géoparcs mondiaux à deux sites exceptionnels des provinces de l'Atlantique

OTTAWA, ON, le 10 juill. 2020 /CNW/ - La Commission canadienne pour l'UNESCO et le Réseau des Géoparcs canadiens sont fiers d'annoncer que Cliffs of Fundy (Nouvelle-Écosse) et Discovery (Terre-Neuve-et-Labrador) ont reçu la prestigieuse désignation de Géoparcs mondiaux UNESCO.

Les Géoparcs sont des sites reconnus par l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, pour leur patrimoine géologique exceptionnel. L'obtention du statut de Géoparc permet de mobiliser les acteurs locaux pour préserver et éduquer les visiteurs sur ces sites géologiques uniques au monde. Les Géoparcs jouent aussi un rôle de premier plan pour favoriser le tourisme durable de qualité et contribuer à la vitalité des économies régionales.

Habitant les côtes du Géoparc mondial UNESCO Cliffs of Fundy depuis plus de 11 000 ans, les Mi'kmaq ont été les premiers géologues de cette région. Avec plus de 40 géosites répartis sur 125 km, les visiteurs découvrent l'incroyable histoire naturelle de la Terre, les plus hautes marées du monde, les plus anciens fossiles de dinosaures du Canada, et un magnifique paysage imprégné de légendes, des histoires et de la culture mi'kmaq, des traditions acadiennes et d'une culture artistique et gastronomique dynamique.

« La Société du Géoparc Cliffs of Fundy accueille cette nouvelle avec honneur et humilité et va chérir ce moment maintenant et dans le futur. Cette désignation prestigieuse confirme que notre site possède un patrimoine géologique d'importance internationale et permet à notre comté de Cumberland et au comté de Colchester de se tailler une place bien méritée sur la scène mondiale. Grâce à cette désignation, je suis convaincu que le Géoparc Cliffs of Fundy poursuivra les efforts afin de rassembler notre culture autochtone, nos diverses communautés et nos partenaires du monde entier pour promouvoir et construire un Géoparc durable qui soit le meilleur possible! »

― Don Fletcher, président, Société du Géoparc Cliffs of Fundy

Le Géoparc mondial UNESCO Discovery offre pour sa part une occasion unique d'explorer des paysages marins spectaculaires et de s'informer sur les premiers fossiles de la vie animale. Avec des roches vieilles de plus d'un demi-milliard d'années, la région abrite certains des fossiles édiacariens les plus spectaculaires et les mieux conservés au monde. Le Géoparc Discovery, dont une partie du territoire se trouve sur les terres ancestrales du peuple Beothuk, aujourd'hui disparu, est situé sur la péninsule de Bonavista, sur la côte est de Terre-Neuve.

« Je félicite les membres du conseil et du comité du Géoparc Discovery d'avoir reçu le label de Géoparc mondial UNESCO. Depuis plus de dix ans, ce projet est défendu avec conviction par des bénévoles de toute la région de Bonavista. Des représentants de nos secteurs à but non lucratif, des entreprises et des municipalités ont travaillé avec tous les niveaux de gouvernement grâce à des investissements inestimables en temps et en ressources pour consolider cette incroyable désignation. Aujourd'hui, le label UNESCO apposé à la péninsule de Bonavista ajoute une autre pièce précieuse à notre offre touristique toujours plus étoffée, tout en favorisant une croissance économique durable dans une zone rurale. Une fois de plus, la péninsule de Bonavista a une raison de célébrer, car elle est mise en valeur sur la scène internationale ».

― John Norman, président, Géoparc Discovery

« Devenir un Géoparc mondial UNESCO est un accomplissement exceptionnel. Il s'agit d'une reconnaissance internationale très prestigieuse et extrêmement difficile à obtenir. Nous saluons celles et ceux qui ont travaillé d'arrache-pied depuis plusieurs années pour défendre les candidatures de Cliffs of Fundy et de Discovery, des sites d'une beauté remarquable. La Commission canadienne pour l'UNESCO est heureuse de compter deux nouveaux partenaires qui contribueront à la vitalité des économies régionales tout en incarnant des modèles de développement durable et d'éducation visant à assurer la préservation d'un patrimoine naturel et culturel unique. »

― Liette Vasseur et Sébastien Goupil, respectivement présidente et secrétaire général, Commission canadienne pour l'UNESCO

« Nous félicitons les Géoparcs mondiaux UNESCO Discovery et Cliffs of Fundy pour cette formidable réalisation et nous sommes fiers d'ajouter ces deux nouveaux membres au Réseau des Géoparcs canadiens. Nos membres invitent les Canadiens et les gens du monde entier à explorer l'incroyable patrimoine géologique, la diversité naturelle et culturelle du Canada, et à réfléchir à la façon dont la Terre nous a façonnés depuis que les Premiers peuples ont marché ici. Ayant fait l'expérience directe des merveilles géologiques des deux nouveaux Géoparcs et rencontré leurs chaleureux habitants, je suis certain que des souvenirs mémorables attendent quiconque aura la chance de les explorer. »

― John Calder, président, Réseau des Géoparcs canadiens

Cliffs of Fundy et Discovery s'ajoutent à trois autres Géoparcs mondiaux UNESCO de calibre international situés au Canada : Stonehammer (Nouveau-Brunswick), Percé (Québec) et Tumbler Ridge (Colombie-Britannique).

Commission canadienne pour l'UNESCO

La Commission canadienne pour l'UNESCO (CCUNESCO) est le lien entre les Canadiennes et Canadiens et le travail essentiel de l'UNESCO - l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Par l'entremise de ses réseaux et partenaires, elle assure la promotion des valeurs, priorités et programmes de l'UNESCO au Canada et fait entendre la voix des experts de la société civile à l'international. La Commission facilite la coopération et la mobilisation des connaissances dans les domaines de l'éducation, des sciences, de la culture, de la communication et de l'information afin de relever les défis les plus complexes du monde d'aujourd'hui. L'Agenda 2030 pour le développement durable des Nations Unies et les autres priorités de l'UNESCO guident ses activités. La CCUNESCO relève du Conseil des arts du Canada.

