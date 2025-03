L'Outil d'aide au divorce conjoint de JuridiQC maintenant accessible à tous les couples mariés

QUÉBEC, le 31 mars 2025 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, est heureux d'annoncer que l'Outil d'aide au divorce conjoint en ligne de JuridiQC, développé par la Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ), est maintenant accessible aux époux ayant des enfants.

Disponible depuis l'hiver 2023, cet outil permettait aux couples mariés n'ayant pas d'enfant commun de constituer eux-mêmes leur dossier de divorce conjoint. Il s'agit d'un accompagnement personnalisé étape par étape afin de préparer les principaux documents requis par le tribunal. Dès maintenant, les époux ayant des enfants peuvent également utiliser l'outil de JuridiQC.

L'outil est une alternative simple et gratuite pour entamer un processus de divorce conjoint. Il ne remplace toutefois pas un avocat ou un notaire et ne donne donc aucun conseil ni avis juridique. Les époux ont en revanche accès en tout temps à un répertoire de ressources professionnelles et d'organismes. Ils peuvent ainsi obtenir l'aide et les conseils dont ils ont besoin.

Informations complémentaires

Selon l'Institut de la statistique du Québec, en moyenne, 11 000 divorces sont prononcés chaque année au Québec.

L'Outil d'aide au divorce conjoint a aidé plus de 2 500 couples depuis son lancement.

En répondant à un questionnaire en ligne, l'Outil d'aide au divorce conjoint génère les quatre principaux documents nécessaires pour déposer un dossier au tribunal : la demande en divorce, le projet d'accord et les deux déclarations sous serment des époux.

Citations

« Un divorce ne signifie pas nécessairement des conflits. Au contraire, dans bien des cas, les époux conviennent de la séparation et des modalités ensemble. L'Outil d'aide au divorce conjoint de JuridiQC s'adresse justement aux couples mariés qui souhaitent divorcer à l'amiable. Avec cet outil, nous favorisons l'entente et la discussion et nous évitons aux familles un processus judiciaire qui peut être exigeant et dispendieux. Nous poursuivons nos efforts pour rendre la justice plus accessible, plus efficace et plus humaine. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Le fait que l'Outil d'aide au divorce conjoint de JuridiQC vise maintenant tous les couples mariés qui souhaitent divorcer à l'amiable est le reflet de notre engagement à rendre la justice encore plus accessible. SOQUIJ est fière d'y contribuer en accompagnant les couples à traverser cette épreuve par l'accès à une solution simple, efficace et personnalisée, laquelle, en plus de leur permettre de mieux comprendre leurs droits, leur offre la possibilité d'entamer plus sereinement leur procédure. »

Me Marie-Claude Sarrazin, présidente du conseil d'administration de SOQUIJ

Lien connexe

Pour en savoir plus sur l'Outil, visitez cette page Web : https://juridiqc.gouv.qc.ca/separation-et-divorce/tribunal/agir-seul-a-la-cour/divorce-conjoint

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Source : Élisabeth Gosselin, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 450 209-1777; Renseignements : Cathy Chenard, Relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, [email protected]