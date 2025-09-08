Mise à jour sur les priorités annuelles et les principaux objectifs du plan stratégique triennal

TORONTO, le 8 sept. 2025 /CNW/ - L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a publié son rapport annuel pour l'exercice financier 2025, qui fait état de progrès substantiels quant aux initiatives d'intégration et présente des réalisations clés du plan stratégique triennal de l'organisme.

« Au cours de l'exercice 2025, nous avons pu faire de grands progrès dans nos efforts d'intégration, notamment en publiant la phase cinq de notre projet de consolidation des règles pour appel à commentaires ainsi qu'en concluant le recouvrement des coûts d'intégration, et ce, deux ans avant la date prévue, indique Andrew Kriegler, président et chef de la direction de l'OCRI. Au cours du dernier exercice financier, nous avons jeté pratiquement toutes les bases nécessaires pour répondre aux défis auxquels fait face l'économie canadienne à l'heure actuelle, et nous demeurons déterminés à rendre le système plus efficace et efficient. »

Points saillants du rapport annuel

L'OCRI s'est fait confier des pouvoirs disciplinaires supplémentaires en Ontario.

Le Québec a adopté le projet de loi n o 92, qui confiera des pouvoirs supplémentaires à l'OCRI d'ici le 4 juillet 2026.

92, qui confiera des pouvoirs supplémentaires à l'OCRI d'ici le 4 juillet 2026. De nouveaux territoires de compétence ont délégué des pouvoirs d'inscription à l'organisme le 1 er avril 2025, favorisant ainsi l'harmonisation du secteur.

avril 2025, favorisant ainsi l'harmonisation du secteur. Les progrès ci-dessous ont été réalisés à l'égard des priorités du plan stratégique triennal : achèvement à 65 % des initiatives d'intégration post-fusion; achèvement à 65 % des initiatives liées à la réglementation des marchés; achèvement à 50 % des initiatives liées à l'inscription et à l'assurance des compétences.

Nous comptons maintenant plus de 100 000 personnes inscrites et 245 courtiers membres.

La valeur des opérations sous la supervision de la Surveillance des marchés s'est élevée à plus de cinq billions de dollars.

Nous avons achevé 176 enquêtes disciplinaires.

Comité consultatif des investisseurs - Rapport annuel

Chaque année, le comité consultatif des investisseurs (CCI) publie son rapport annuel, qui détaille les mesures que le comité prend et le rôle qu'il joue au nom des investisseurs canadiens et de l'OCRI.

Le CCI est un groupe unique et diversifié d'experts qui sont bien au fait des questions touchant les investisseurs à l'échelle du Canada. Il conseille l'OCRI sur l'élaboration de politiques de réglementation, de priorités annuelles, de plans stratégiques et d'autres projets de réglementation.

Apprenez-en plus son travail, son mandat et ses membres en lisant le rapport annuel ou en consultant la page Web.

À propos de l'OCRI

L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations que ces courtiers effectuent sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada.

SOURCE L'Organisme canadien de règlementation des investissements (OCRI)

Demandes de renseignements des médias : Kate Morris, Spécialiste principale des communications et des affaires publiques, [email protected] | 416 779-8301