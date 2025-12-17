Cet examen des règles régissant la prestation de conseils de placement en ligne ou selon un modèle hybride vise à déterminer les obstacles réglementaires et à rendre plus abordables et accessibles les conseils offerts aux investisseurs autonomes

TORONTO, le 17 déc. 2025 /CNW/ - L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a annoncé son intention d'étudier des mesures réglementaires en vue d'élargir l'accès aux conseils de placement en ligne, notamment au moyen de modèles hybrides et automatisés, et d'améliorer l'accès à des conseils d'un plus grand nombre d'investisseurs.

« Notre cadre de politiques a été conçu pour des services-conseils traditionnels, et nous espérons que notre examen permettra de détecter tous les obstacles réglementaires que dressent les politiques actuelles de l'OCRI, indique Alexandra Williams, première vice-présidente à la stratégie, à l'innovation et à la protection des parties prenantes de l'OCRI. Notre examen nous aidera à voir si des aspects de notre cadre peuvent former des obstacles, en particulier pour les Canadiens qui recherchent des conseils en ligne personnalisés et abordables. »

À l'heure actuelle, il n'y a pas de cadre réglementaire précis pour les membres réglementés par l'OCRI qui ont recours à des modèles de conseils en ligne ou hybrides. Ils se fient plutôt à l'obtention de dispenses et à des modalités particulières. Dans le cadre de ce processus, l'OCRI évaluera s'il est nécessaire d'élaborer des politiques et demandera des avis pour :

évaluer les règles et les notes d'orientation dans le contexte numérique;

déterminer les domaines où les exigences réglementaires pourraient être respectées à l'aide de la technologie;

examiner toute conséquence imprévue découlant des cadres actuels.

Toute nouvelle politique cadrerait avec la priorité stratégique de l'OCRI qui est de favoriser l'accès aux conseils et s'appuierait sur le travail qui est en cours relatif aux conseils non personnalisés offerts aux investisseurs autonomes, en favorisant l'accès de ceux-ci à de l'information fiable qui les aide à prendre des décisions plus éclairées.

À propos de l'OCRI

L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRI est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements.

SOURCE L'Organisme canadien de règlementation des investissements (OCRI)

Médias : Ariel Visconti, Spécialiste principale des communications et des affaires publiques, 416 526-8240, [email protected]