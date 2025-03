HAMILTON, ON, le 12 mars 2025 /CNW/ - missINFORMED, un organisme bénévole dirigé par des jeunes et voué à l'avancement de l'équité en matière de santé pour les femmes et les personnes de diverses identités de genre, est ravi d'annoncer un nouveau financement de la part de FEGC. Ce financement permettra à missINFORMED d'élaborer un plan stratégique quinquennal qui guidera ses efforts pour aborder les questions de littératie en santé et d'équité en santé au Canada. « Il s'agit de la plus importante subvention que nous ayons reçue et je pense qu'elle reflète l'impact que nous avons », déclare Kayla Benjamin, l'une des cofondatrices de missINFORMED et coordinatrice du projet pour la subvention. missINFORMED a également été présélectionnée pour le Prix de la créatrice féministe 2025.

Fondée en 2021, missINFORMED a eu un impact significatif sur les lacunes en matière d'éducation à la santé en créant des ressources accessibles pour les jeunes femmes et les personnes de diverses identités de genre. L'organisation a publié plus de 40 articles éducatifs sur son site, couvrant des sujets de santé vitaux tels que l'auto-examen des seins, l'accès aux soins gynécologiques au Canada et l'identification de la désinformation en matière de santé sur les médias sociaux. Grâce à sa campagne de communication sur l'avortement, missINFORMED aide les jeunes à accéder aux informations et aux ressources dont ils ont besoin en matière de santé.

Pour l'avenir, missINFORMED est maintenant prête à tirer parti de ces succès grâce à un plan stratégique financé par FEGC. « Ce financement nous aidera à affiner notre vision et à poursuivre notre travail pour faire en sorte que les jeunes aient accès aux ressources sanitaires et à l'éducation dont ils ont besoin pour s'épanouir », déclare Roma Dhamanaskar, coordonnateur du projet et responsable de la recherche.

missINFORMED est une organisation bénévole dirigée par des jeunes qui s'engage à faire progresser l'équité en matière de santé pour les femmes et les personnes de sexe différent. Par le biais de l'éducation, de la défense des droits et d'initiatives communautaires, missINFORMED s'efforce de fournir aux jeunes les ressources dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées concernant leur santé.

