TORONTO, le 25 oct. 2021 /CNW/ - Les AMIS, anciennement Les Amis de la radiodiffusion, lance une campagne pour sensibiliser la population sur l'importance de défendre les voix d'ici dans notre radiodiffusion publique, nos médias et notre culture. Mettant en vedette la voix de l'actrice québécoise Juliette Gosselin, la publicité sera diffusée dans les salles de cinéma, ainsi qu'à la télé et sur internet.

Publicité "C'est notre culture"

« Nous sommes très fiers de vous présenter cette nouvelle campagne publicitaire,» a déclaré la présidente du C.A. pour Les AMIS, Raymonde Lavoie. « Nous savons qu'il y a des centaines de milliers de gens à travers le Canada qui pensent que le contenu et la culture d'ici sont importants », a-t-elle ajouté. « Avec cette publicité, les gens sauront qu'ils ont des AMIS qui partagent leurs idées! »

Après avoir mené à succès une campagne de sensibilisation lors de la dernière élection fédérale, Les AMIS se concentre maintenant sur une tâche importante : s'assurer que le gouvernement fédéral livre la marchandise en tenant tête aux géants du web et en augmentant le financement de CBC/Radio-Canada.

« En cette ère d'avancements numériques et de bouleversements culturels, nous avons besoin d'une Société Radio-Canada inspirante et fiable. Nos artistes, journalistes et créateurs doivent pouvoir prospérer, » a expliqué Mme Lavoie. « Il est minuit moins une pour nos institutions culturelles et nous serons présents afin de nous assurer que le gouvernement fédéral respecte ses engagements. »

La publicité a été produite par l'agence After Hours de Simon Rogers et Liam Johnston et réalisée par Taso Alexander de Skin and Bones Film Company.

Les AMIS: nous sommes un mouvement citoyen qui défend les voix d'ici dans notre radiodiffusion publique, nos médias et notre culture. En nous rassemblant autour d'une Société Radio-Canada forte, de journalisme crédible, et des récits communs, nous nous battons pour les protéger -- parce que si nos histoires et notre Histoire disparaissent, nous disparaitrons aussi.

Voilà pourquoi nous conduisons des recherches en profondeur sur les politiques publiques ainsi que des sondages afin d'éclairer nos concitoyennes et concitoyens sur les enjeux qui touchent la culture et les médias. Nous travaillons sans relâche à convaincre le gouvernement fédéral que les gens d'ici veulent que leur gouvernement renforce Radio-Canada, défende le journalisme crédible et protège notre culture en ondes et en ligne. Nous ne sommes affiliés à aucun radiodiffuseur ou parti politique.

