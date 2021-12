L'Ordre des psychologues du Québec choisit illuxi

MONTRÉAL, le 15 déc. 2021 /CNW/ - illuxi est très heureuse d'avoir obtenu la confiance de l'Ordre des psychologues du Québec pour la conception d'une solution de gestion de l'apprentissage (LMS) sur mesure permettant à l'Ordre de diffuser son offre de formation en ligne à travers le Québec.

« La flexibilité offerte par illuxi permet à une première formation, Éthique et déontologie, un cours de niveau universitaire de 45 heures destiné aux futurs psychologues, de prendre son envol. Des capsules de formation asynchrones, d'autres en direct, le clavardage entre les participants et les formateurs, de même que la possibilité de tenir des examens en direct, sont des fonctionnalités importantes qui favoriseront l'expérience d'apprentissage », soutient M. Guillaume La B arre, directeur général de l'Ordre des psychologues du Québec.

« Nous avions comme mandat de concevoir un portail personnalisé, sécurisé et facile à opérer tant pour les utilisateurs que du côté des administrateurs de l'Ordre, avec qui nous avons eu une très belle collaboration », exprime Marc-André Lanciault, VP Innovations et produits chez illuxi. Il ajoute « La création d'une API permettant de synchroniser leur plateforme d'achat de formations à celle d'illuxi centralise les informations dans leur système de gestion de relation clients (CRM). L'intégration automatisée de leur contenu pédagogique, ainsi que la simplification de la connexion unique des participants vers illuxi par le Portail sécurisé de l'Ordre facilite grandement les processus et l'expérience des utilisateurs ».

En plus de s'adapter à la réalité de ses clients, le LMS d'illuxi permet d'améliorer l'efficacité et la performance des apprenants, de favoriser l'apprentissage collaboratif, ce qui en fait une solution de choix pour les entreprises qui souhaitent faciliter et encourager une culture d'apprentissage continu.

À propos d'illuxi

Intelligence illuxi accompagne au quotidien les professionnels et les organisations de toutes tailles à transformer leur présence virtuelle en véritable succès, via leur plateforme propriétaire développée à Montréal. Hébergement, commercialisation des contenus, système de gestion de l'apprentissage (LMS), formation en ligne, événements virtuels (EMS), transformation digitale et studio de tournage, illuxi propulse votre projet, suscite l'intérêt de vos auditoires et rehausse la valeur de votre marque. Experte du e-learning interactif et reconnue pour ses services centralisés et clé en main, illuxi agit comme un accélérateur et un catalyseur de la transformation numérique des organisations.

illuxi.com

À propos de l'Ordre des psychologues du Québec

La principale mission de l'Ordre des psychologues est la protection du public. Pour ce faire, elle s'assure de la qualité des services offerts par les membres, favorise le développement de la profession et défend l'accessibilité aux services psychologiques. ordrepsy.qc.ca

